Второй Kia Seltos выходит на мировой рынок – революционный дизайн и гибридная версия

Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями

Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.

10 декабря 2025 года южнокорейская компания Kia провела мировую онлайн-премьеру второго поколения кроссовера Seltos. Модель, которая с 2019 года стала глобальным продуктом бренда, теперь выходит на новый уровень: производитель обещает не только свежий дизайн, но и расширенную линейку силовых установок, а также современные электронные помощники.

Первое поколение Seltos выпускалось в трех версиях для разных рынков: SP2 для развитых стран, SP2i для Индии и SP2c для Китая. Теперь Kia решила сделать Seltos по-настоящему глобальным – продажи стартуют в Индии, а затем новинка появится в Южной Корее, Северной Америке, Европе и Китае. Для европейских покупателей это будет дебют модели на местном рынке.

Внешность нового Seltos полностью переработана. Кроссовер получил фирменную решетку радиатора с интегрированной подсветкой, а задние фонари выполнены в виде L-образных светодиодов, почти образующих единую световую линию. В профиль автомобиль напоминает другие современные модели Kia: черные стойки, приподнятая линия остекления и эффект «парящей» крыши. Для старта выбраны три цвета кузова: Iceberg Green, Gravity Gray и матовый Magma Red.

Фото: Kia Motors Corporation

Салон также изменился до неузнаваемости. Центральное место занимает панорамный дисплей с двумя экранами по 12,3 дюйма, отдельная зона для управления климатом и новая система Shift-by-Wire для трансмиссии. Среди опций – панорамная крыша, 64-цветная подсветка, аудиосистемы Harman Kardon и Bose, а также фирменный магазин приложений Kia Connect. Второй ряд сидений теперь можно откинуть на 24 градуса для большего комфорта.

Технологии безопасности и комфорта вышли на новый уровень. В арсенале Seltos появились цифровой ключ второго поколения, обновления ПО «по воздуху», голосовой помощник с элементами искусственного интеллекта, а также системы Highway Driving Assist 2 и Lane Following Assist 2. Последние позволяют автомобилю самостоятельно поддерживать скорость, дистанцию и полосу движения на трассе.

Под капотом – три варианта двигателей: атмосферный 2,0 литра мощностью 149 л.с., а также турбомотор 1,6 литра в двух версиях – 180 и 193 л.с. На выбор предлагаются три коробки передач: шестиступенчатая механика, семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и восьмиступенчатый автомат. В 2026 году ожидается появление гибридной версии с функцией Vehicle-to-Load для питания внешних устройств и системой Smart Regenerative Braking 3.0, которая автоматически регулирует рекуперацию энергии в зависимости от дорожной ситуации и навигационных данных.

Таким образом, новое поколение Kia Seltos обещает стать одним из самых технологичных и универсальных кроссоверов в своем классе. Модель ориентирована на широкий круг покупателей и готова конкурировать на всех ключевых рынках мира.