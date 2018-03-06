6 марта 2018, 15:53

Kia привезет в Россию новый Ceed

Российские продажи хэтчбека Kia Ceed нового поколения начнутся в третьем квартале 2018 года. Появится ли в нашей стране новый универсал Ceed, пока неизвестно.
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  Kia привезет в Россию новый Ceed KIA Ceed Kia привезет в Россию новый Ceed KIA Ceed Kia привезет в Россию новый Ceed KIA Ceed Kia привезет в Россию новый Ceed
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Компания Kia представила на Женевском автосалоне сразу две модели семейства Ceed – хэтчбек и универсал. Автомобили построены на новой модульной платформе K2. Хэтчбек третьего поколения стал чуть шире, а его центр тяжести сместился на 2 см вниз. В Европе покупателям предложат богатый выбор бензиновых и дизельных агрегатов: 1,4-литровый атмосферник (100 л.с.), два турбомотора 1.0 (120 л.с.) и 1,4 (140 л.с.), а также 1,6-литровые дизели мощностью 115 или 136 л.с. Трансмиссии: 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. С какими моторами Kia Ceed предложат российским покупателями, станет известно ближе к началу продаж осенью.

KIA Ceed
Выпускается с 2007 г.
Новый от 769 900 до 1 269 900 Р
Отзывов: 7
Универсал Kia Ceed SW также немного прибавил в размерах по сравнению с нынешним поколением. Его габаритные размеры: длина – 4 600 мм (+95 мм), ширина – 1 800 мм (+20 мм), высота 1 465 мм (-20 мм). Размер колесной базы не изменился и составляет 2 650 мм. Зато багажник увеличился на 72 литра и достиг 600 литров. Моторную гамму и трансмиссии новый универсал разделит с хэтчбеком. Выпуск универсалов Ceed SW для европейского рынка наладят на словацком заводе Kia в августе. Продажи в Европе начнутся в конце года. Перспективы выхода универсала на российский рынок пока неясны.

Список оснащения семейства Ceed включает модернизированную мультимедийную систему, светодиодную оптику, обогрев лобового стекла, адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности движения и мертвых зон, систему автоматического торможения перед препятствием, а также систему помощи при парковке и выезде с парковочного места.
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Форум KIA Ceed
ПРОДАМ оригинальные диски 17 радиус на кия сид 2013 г/ в 89037490330
Александр
Не работают передние поворотники
У сида нет как такового реле поворотников, к которому все привыкли по отеч. автомобилям. За эту функцию отвечает отдельный электронный блок. Искать его лучше совместно со специально обученным человеком.
Марат
Форум KIA Pro-cee'd
Я на киа сид езжу уже больше трех лет и могу сделать её характеристику. Например, я очень доволен тем, как машина чувствует дорогу, потому что даже на большой скорости она остается хорошо управляема. Также мне нравится, что машина качественная и надежная, потому как за все гарантийное время я ни разу ...
Александр
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Kia привезет в Россию новый Ceed
Компания Kia представила на Женевском автосалоне сразу две модели семейства Ceed – хэтчбек и универсал. Автомобили построены на новой модульной платформе K2. Хэтчбек третьего поколения стал чуть шире, а его центр тяжести сместился на 2 см вниз. В Европе покупателям предложат богатый выбор бензиновых и дизельных агрегатов: 1,4-литровый атмосферник (100 л.с.), два турбомотора 1.0 (120 л.с.) и 1,4 (140 л.с.), а также 1,6-литровые дизели мощностью 115 или 136 л.с. Трансмиссии: 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. С какими моторами Kia Ceed предложат российским покупателями, станет известно ближе к началу продаж осенью.{{model_629}}Универсал Kia Ceed SW также немного прибавил в размерах по сравнению с нынешним поколением. Его габаритные размеры: длина – 4 600 мм (+95 мм), ширина – 1 800 мм (+20 мм), высота 1 465 мм (-20 мм). Размер колесной базы не изменился и составляет 2 650 мм. Зато багажник увеличился на 72 литра и достиг 600 литров. Моторную гамму и трансмиссии новый универсал разделит с хэтчбеком. Выпуск универсалов Ceed SW для европейского рынка наладят на словацком заводе Kia в августе. Продажи в Европе начнутся в конце года. Перспективы выхода универсала на российский рынок пока неясны.Список оснащения семейства Ceed включает модернизированную мультимедийную систему, светодиодную оптику, обогрев лобового стекла, адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности движения и мертвых зон, систему автоматического торможения перед препятствием, а также систему помощи при парковке и выезде с парковочного места.
2018-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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