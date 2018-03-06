6 марта 2018, 15:53
Kia привезет в Россию новый Ceed
Российские продажи хэтчбека Kia Ceed нового поколения начнутся в третьем квартале 2018 года. Появится ли в нашей стране новый универсал Ceed, пока неизвестно.
Компания Kia представила на Женевском автосалоне сразу две модели семейства Ceed – хэтчбек и универсал. Автомобили построены на новой модульной платформе K2. Хэтчбек третьего поколения стал чуть шире, а его центр тяжести сместился на 2 см вниз. В Европе покупателям предложат богатый выбор бензиновых и дизельных агрегатов: 1,4-литровый атмосферник (100 л.с.), два турбомотора 1.0 (120 л.с.) и 1,4 (140 л.с.), а также 1,6-литровые дизели мощностью 115 или 136 л.с. Трансмиссии: 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. С какими моторами Kia Ceed предложат российским покупателями, станет известно ближе к началу продаж осенью.
Список оснащения семейства Ceed включает модернизированную мультимедийную систему, светодиодную оптику, обогрев лобового стекла, адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности движения и мертвых зон, систему автоматического торможения перед препятствием, а также систему помощи при парковке и выезде с парковочного места.
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