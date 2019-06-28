28 июня 2019, 14:31
Kia пустила в салон нового Seltos
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Kia активно работает над очередным компактным кроссовером. Известно, что новинка под названием Seltos станет глобальной моделью бренда и будет продаваться, в том числе, и на российском рынке.
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В более продвинутых версиях вседорожник будет оснащен камерой заднего вида, передним и задним парктроником, адаптивным круиз-контролем, функцией кругового обзора, беспроводной зарядной станцией для смартфонов, а также системой выбора режимов движения Drive Mode Select.
В силовую линейку Celtos войдут бензиновые 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 л. с. и 149-сильный двухлитровый атмосферник. Из дизелей покупателям предложат 1,6-литровый мотор с отдачей 136 сил. В паре с агрегатами выступят шестиступенчатый «автомат», семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями и вариатор.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
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