28 июня 2019, 14:31

Kia пустила в салон нового Seltos

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Kia активно работает над очередным компактным кроссовером. Известно, что новинка под названием Seltos станет глобальной моделью бренда и будет продаваться, в том числе, и на российском рынке.
Kia пустила в салон нового Seltos
Kia пустила в салон нового Seltos
Kia пустила в салон нового Seltos
Kia пустила в салон нового Seltos
Kia пустила в салон нового Seltos
Kia пустила в салон нового Seltos

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Пока что производитель опубликовал снимки салона и поделился некоторыми деталями. Так, в отделке интерьера будут использованы высококачественные материалы. В оснащение войдет 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, заключенный в отдельный блок, а также многофункциональное рулевое колесо. Также в списке опций присутствуют «умная» система подсветки, восьмидюймовый проекционный дисплей и аудиосистема Bose.

В более продвинутых версиях вседорожник будет оснащен камерой заднего вида, передним и задним парктроником, адаптивным круиз-контролем, функцией кругового обзора, беспроводной зарядной станцией для смартфонов, а также системой выбора режимов движения Drive Mode Select.

В силовую линейку Celtos войдут бензиновые 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 л. с. и 149-сильный двухлитровый атмосферник. Из дизелей покупателям предложат 1,6-литровый мотор с отдачей 136 сил. В паре с агрегатами выступят шестиступенчатый «автомат», семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями и вариатор.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
Форум KIA Ceed
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
аноним
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Kia пустила в салон нового Seltos
{{material_126867}}Пока что производитель опубликовал снимки салона и поделился некоторыми деталями. Так, в отделке интерьера будут использованы высококачественные материалы. В оснащение войдет 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, заключенный в отдельный блок, а также многофункциональное рулевое колесо. Также в списке опций присутствуют «умная» система подсветки, восьмидюймовый проекционный дисплей и аудиосистема Bose.В более продвинутых версиях вседорожник будет оснащен камерой заднего вида, передним и задним парктроником, адаптивным круиз-контролем, функцией кругового обзора, беспроводной зарядной станцией для смартфонов, а также системой выбора режимов движения Drive Mode Select.В силовую линейку Celtos войдут бензиновые 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 л. с. и 149-сильный двухлитровый атмосферник. Из дизелей покупателям предложат 1,6-литровый мотор с отдачей 136 сил. В паре с агрегатами выступят шестиступенчатый «автомат», семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями и вариатор.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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