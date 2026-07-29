Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 01:23

Kia PV5 iCamper: электрокемпер с гибкой трансформацией и запасом хода до 400 км

Kia PV5 iCamper: электрокемпер с гибкой трансформацией и запасом хода до 400 км

«Конструктор» на колесах: кровать за 5 секунд и велосипед в салоне — полный обзор прототипа Wellhouse iCamper

Kia PV5 iCamper: электрокемпер с гибкой трансформацией и запасом хода до 400 км

Электрические минивэны становятся все более востребованными для путешествий и отдыха. Новый iCamper на базе Kia PV5 предлагает уникальные возможности трансформации салона и автономность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичным решениям.

Электрические минивэны становятся все более востребованными для путешествий и отдыха. Новый iCamper на базе Kia PV5 предлагает уникальные возможности трансформации салона и автономность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичным решениям.

Рынок электрических мини домов на колесах переживает подъем, и на фоне этого британская компания Wellhouse Leisure представила прототип iCamper на базе Kia PV5. Эта новинка сразу привлекла внимание благодаря необычному салону и ориентации на практичность, что особенно важно в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.

В отличие от конкурентов, Kia PV5 изначально проектировался как универсальная платформа для коммерческих и пассажирских задач. Благодаря ровному полу, высоким бортам и отсутствию выступлений внутри, инженеры Wellhouse Leisure смогли достичь максимально адаптивной компоновки. На основе системы напольных направляющих Schnierle удалось быстро изменить конфигурацию кресел и оборудования под разные нужды.

Фото: Wellhouse Leisure

Вместо традиционного дивана в салоне установлены капитанские кресла, которые можно двигать, раскладывать или полностью убирать. Это дает владельцу свободу: например, во время одиночных поездок можно оставить только одно кресло и дополнительное место для велосипеда или спортивного инвентаря. Две пары кресел трансформируются в двуспальную кровать, а при необходимости можно организовать спальное место для четырех человек за счет подъемной крыши с дополнительными кроватями.

Кухонный блок расположен вдоль водительской стороны и включает в себя индукционную плиту, розетку с электропомпой, холодильник и шкафы для хранения. Для автономной работы бытовой техники предусмотрена отдельная литиевая батарея, которую можно заряжать как от солнечной панели на крышке (200 Вт), так и от внешней электросети. Внутри также предусмотрено светодиодное освещение, открывающиеся окна с москитными сетками и боковыми шторками, а также резервуар для воды.

Важное преимущество - использование версии Kia PV5 Cargo с увеличенной аккумуляторной батареей на 71 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 400 км на одной зарядке. Это позволяет планировать не только короткие выезды, но и более длительные путешествия без постоянной привязки к зарядным станциям. В этом автомобиле сохраняются все преимущества электромобиля.

Стартовая цена iCamper 59 995 фунтов, что делает его одним из самых доступных электрокемперов в своем классе. Для российского рынка подобные решения могут быть интересны тем, кто ищет компактный и экономичный дом на колесах с быстрой трансформацией под разные задачи. 

Kia PV5 был признан международным фургоном года, компания Wellhouse Leisure с 2003 года специализируется на компактных и электрических системах, реализовав более 4000 проектов. В Европе спрос на такие автомобили растет, особенно среди тех, кто ценит мобильность, экологичность и возможность путешествовать без ограничений по маршруту. Интересе к электрокемперам пока только зарождается, но появление в России подобных моделей может ускорить развитие этого сегмента.

Упомянутые марки: KIA
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