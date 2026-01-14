Что изменилось в Kia EV6 2026? – Новые фишки и свежий взгляд

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 19:25

Kia раскрыла цены и новые детали для обновленного электрокроссовера EV6 2026 года

Kia раскрыла цены и новые детали для обновленного электрокроссовера EV6 2026 года

Что изменилось в Kia EV6 2026? – Новые фишки и свежий взгляд

Kia раскрыла цены и новые детали для обновленного электрокроссовера EV6 2026 года

Kia представила стоимость и ключевые обновления EV6 2026 года для Австралии. Модель получила увеличенную батарею и свежие опции. В линейке четыре версии, включая полноприводные. Новые технологии и улучшенная управляемость уже на старте продаж.

Kia представила стоимость и ключевые обновления EV6 2026 года для Австралии. Модель получила увеличенную батарею и свежие опции. В линейке четыре версии, включая полноприводные. Новые технологии и улучшенная управляемость уже на старте продаж.

Австралийское подразделение Kia официально объявило цены на обновленный электрокроссовер EV6 2026 модельного года. Базовая версия Air с задним приводом теперь стартует с отметки 72 660 австралийских долларов, что примерно соответствует 3,8 млн рублей. За GT-Line с тем же приводом цены уже 79 660 AUD, а если хочется полный привод, то выбор между GT-Line AWD и топовой GT AWD обойдется в 87 660 и 99 660 AUD соответственно. Все комплектации подорожали на символические 70 долларов по сравнению с прошлым годом.

Главное новшество - увеличенная батарея. Теперь во всех версиях емкость аккумулятора 84 кВт-ч, которая пришла на смену прежнему 77,4 кВт-ч. Это не просто цифры: запас хода вырос, динамика и управляемость стали заметно лучше. Передние пружины стали мягче, а задний стабилизатор — жестче, что делает поведение машины в поворотах более изысканным и выгодным. Для тех, кто давно присматривался к EV6, это весомый повод задуматься о покупке.

Впечатывает и заявленный запас хода. Базовая Air RWD способна проехать до 582 километров по циклу WLTP. GT-Line AWD — до 560 км, а топовые GT-Line AWD и GT AWD — 522 и 450 км соответственно. Все эти показатели обусловлены одной батареей на 84 кВт-ч, что обеспечивает технологический прогресс модели.

Внешне EV6 2026 года получил новые фары и дневные ходовые огни, а также 3D-задние фонари. В зависимости от комплектации доступны колеса диаметром от 19 до 21 дюйма. В салоне теперь стандартом стали два объединенных дисплея по 12,3 дюйма — центральная и приборная панель. Руль выполнен в стиле старшей модели EV9, центральная консоль переработана и стала более эргономичной. В версиях GT-Line и GT появилась система отпечатков пальцев — интересная деталь для любителей современных технологий.

Еще одно главное обновление — поддержка беспроводных обновлений программ (OTA) для всех версий. Это означает, что владелец сможет получать новые функции и улучшать их без посещения сервиса. 

В целом, Kia EV6 2026 года выглядит серьезным шагом вперед для корейского бренда. Модель стала технологичнее, практичнее и интереснее для покупателей, которые ценят не только запас хода, но и современные опции. Цены, конечно, не самые демократичные, но при таком наборе характеристик и возможностей это вполне ожидаемо. 

Упомянутые модели: KIA EV6
Упомянутые марки: KIA, Genesis
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа, Дженезис

Похожие материалы Киа, Дженезис

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Магнитогорск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться