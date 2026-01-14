Что изменилось в Kia EV6 2026? – Новые фишки и свежий взгляд

14 января 2026, 19:25
Kia раскрыла цены и новые детали для обновленного электрокроссовера EV6 2026 года
Kia представила стоимость и ключевые обновления EV6 2026 года для Австралии. Модель получила увеличенную батарею и свежие опции. В линейке четыре версии, включая полноприводные. Новые технологии и улучшенная управляемость уже на старте продаж.
Австралийское подразделение Kia официально объявило цены на обновленный электрокроссовер EV6 2026 модельного года. Базовая версия Air с задним приводом теперь стартует с отметки 72 660 австралийских долларов, что примерно соответствует 3,8 млн рублей. За GT-Line с тем же приводом цены уже 79 660 AUD, а если хочется полный привод, то выбор между GT-Line AWD и топовой GT AWD обойдется в 87 660 и 99 660 AUD соответственно. Все комплектации подорожали на символические 70 долларов по сравнению с прошлым годом.
Главное новшество - увеличенная батарея. Теперь во всех версиях емкость аккумулятора 84 кВт-ч, которая пришла на смену прежнему 77,4 кВт-ч. Это не просто цифры: запас хода вырос, динамика и управляемость стали заметно лучше. Передние пружины стали мягче, а задний стабилизатор — жестче, что делает поведение машины в поворотах более изысканным и выгодным. Для тех, кто давно присматривался к EV6, это весомый повод задуматься о покупке.
Впечатывает и заявленный запас хода. Базовая Air RWD способна проехать до 582 километров по циклу WLTP. GT-Line AWD — до 560 км, а топовые GT-Line AWD и GT AWD — 522 и 450 км соответственно. Все эти показатели обусловлены одной батареей на 84 кВт-ч, что обеспечивает технологический прогресс модели.
Внешне EV6 2026 года получил новые фары и дневные ходовые огни, а также 3D-задние фонари. В зависимости от комплектации доступны колеса диаметром от 19 до 21 дюйма. В салоне теперь стандартом стали два объединенных дисплея по 12,3 дюйма — центральная и приборная панель. Руль выполнен в стиле старшей модели EV9, центральная консоль переработана и стала более эргономичной. В версиях GT-Line и GT появилась система отпечатков пальцев — интересная деталь для любителей современных технологий.
Еще одно главное обновление — поддержка беспроводных обновлений программ (OTA) для всех версий. Это означает, что владелец сможет получать новые функции и улучшать их без посещения сервиса.
В целом, Kia EV6 2026 года выглядит серьезным шагом вперед для корейского бренда. Модель стала технологичнее, практичнее и интереснее для покупателей, которые ценят не только запас хода, но и современные опции. Цены, конечно, не самые демократичные, но при таком наборе характеристик и возможностей это вполне ожидаемо.
Похожие материалы Киа, Дженезис
-
11.01.2026, 09:03
Электромобили из Кореи, Китая и Европы: сравнение моделей — кто выигрывает
Электромобили из трех стран борются за внимание россиян. Корейцы делают ставку на качество, китайцы - на цену, а европейцы - на престиж. Какой электрокар выбрать в 2026 году? Сравниваем реальные модели и их особенности.Читать далее
-
07.10.2025, 05:02
Владельцы Kia EV6 разочарованы звучанием Meridian из-за ошибки с сабвуфером
Многие владельцы Kia EV6 жалуются на качество звука. Причина оказалась неожиданной и простой. Вопрос с басами вызвал бурю обсуждений. Подробности проблемы раскрыты в нашем материале.Читать далее
-
27.09.2025, 05:01
Kia внедрит автоматическую оплату зарядки для электрокаров EV6 и EV9
В скором времени владельцев ждет новый опыт. Kia готовит обновление для своих электрокаров. Ожидаются перемены в процессе зарядки. Детали пока держатся в секрете.Читать далее
-
31.07.2023, 08:50
Новый скандал в автопроме: владельцы Kia, Hyundai и Genesis подали коллективный иск
Владельцы Kia, Hyundai и Genesis объединились против автопроизводителя и потребовали компенсации, поскольку их автомобили не соответствуют заявленным в рекламе характеристикам.Читать далее
-
18.11.2022, 16:05
Определились финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля Северной Америки
Выбирать лучший автомобиль на североамериканском континенте будут по трем номинациям: легковой автомобиль, кроссовер и пикап. Список претендентов сократился до трех моделей в каждой категории.Читать далее
-
03.06.2022, 13:33
Почему дешевеют «болты»? Chevrolet пошел вопреки мировому тренду
General Motors снижает цены на Chevy Bolt EV и Bolt EUV 2023 года – и это на фоне высокого спроса на электромобили, который сегодня наблюдается в Соединённых Штатах, и не только. Ожидается, что заказы стартуют в июле 2022-го.Читать далее
-
08.04.2022, 13:22
Музыка серьезно влияет на расход автомобиля (назван самый «экономичный» композитор)
Эксперты неоднократно проводили исследования, посвященные воздействию музыкального сопровождения на манеру вождения. Компания Kia решила выяснить, как звучащая в салоне автомобиля музыка влияет на дальность хода.Читать далее
-
15.01.2026, 01:17
Skoda раскрыла название нового семиместного электрокроссовера для Европы
Skoda готовит к выходу крупный электрокроссовер. Название модели держали в секрете до последнего. Ожидается премьера уже этим летом. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
15.01.2026, 00:29
Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей
Весной 2026 года дилеры прогнозируют оживление рынка. Однако автомобили продолжат дорожать. Причины - налоги, утильсбор и курс валют. Эксперты отмечают влияние сезонных факторов. Ситуация на складах остается напряженной.Читать далее
-
15.01.2026, 00:12
В Челябинске продают уникальный Volkswagen Polo 2018 с минимальным пробегом и топовой комплектацией
В Челябинске выставлен на продажу Volkswagen Polo 2018 года с пробегом 2500 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и богатое оснащение. Цена заметно выше рынка, но предложение интригует. Подробности и детали сделки - в нашем материале.Читать далее
