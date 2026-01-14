Что изменилось в Kia EV6 2026? – Новые фишки и свежий взгляд

Kia раскрыла цены и новые детали для обновленного электрокроссовера EV6 2026 года

Kia представила стоимость и ключевые обновления EV6 2026 года для Австралии. Модель получила увеличенную батарею и свежие опции. В линейке четыре версии, включая полноприводные. Новые технологии и улучшенная управляемость уже на старте продаж.

Австралийское подразделение Kia официально объявило цены на обновленный электрокроссовер EV6 2026 модельного года. Базовая версия Air с задним приводом теперь стартует с отметки 72 660 австралийских долларов, что примерно соответствует 3,8 млн рублей. За GT-Line с тем же приводом цены уже 79 660 AUD, а если хочется полный привод, то выбор между GT-Line AWD и топовой GT AWD обойдется в 87 660 и 99 660 AUD соответственно. Все комплектации подорожали на символические 70 долларов по сравнению с прошлым годом.

Главное новшество - увеличенная батарея. Теперь во всех версиях емкость аккумулятора 84 кВт-ч, которая пришла на смену прежнему 77,4 кВт-ч. Это не просто цифры: запас хода вырос, динамика и управляемость стали заметно лучше. Передние пружины стали мягче, а задний стабилизатор — жестче, что делает поведение машины в поворотах более изысканным и выгодным. Для тех, кто давно присматривался к EV6, это весомый повод задуматься о покупке.

Впечатывает и заявленный запас хода. Базовая Air RWD способна проехать до 582 километров по циклу WLTP. GT-Line AWD — до 560 км, а топовые GT-Line AWD и GT AWD — 522 и 450 км соответственно. Все эти показатели обусловлены одной батареей на 84 кВт-ч, что обеспечивает технологический прогресс модели.

Внешне EV6 2026 года получил новые фары и дневные ходовые огни, а также 3D-задние фонари. В зависимости от комплектации доступны колеса диаметром от 19 до 21 дюйма. В салоне теперь стандартом стали два объединенных дисплея по 12,3 дюйма — центральная и приборная панель. Руль выполнен в стиле старшей модели EV9, центральная консоль переработана и стала более эргономичной. В версиях GT-Line и GT появилась система отпечатков пальцев — интересная деталь для любителей современных технологий.

Еще одно главное обновление — поддержка беспроводных обновлений программ (OTA) для всех версий. Это означает, что владелец сможет получать новые функции и улучшать их без посещения сервиса.

В целом, Kia EV6 2026 года выглядит серьезным шагом вперед для корейского бренда. Модель стала технологичнее, практичнее и интереснее для покупателей, которые ценят не только запас хода, но и современные опции. Цены, конечно, не самые демократичные, но при таком наборе характеристик и возможностей это вполне ожидаемо.