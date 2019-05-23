23 мая 2019, 09:46

Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России

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Компания Kia опубликовала очередное тизерное изображение новой модели, предназначенной для российского рынка. Продажи пока безымянного компактного кроссовера начнутся в 2020 году.
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
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Новый кроссовер Kia будет позиционироваться в В-сегменте. Он адресован молодым покупателям, поэтому интерьер сделали максимально современным и технологичным для бюджетного автомобиля. Кроссовер получит информационно-развлекательную систему с большим 10,25-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Управление климатической установкой выведено на отдельную панель. В отделке обещают использовать высококачественные и приятные на ощупь материалы. Дополнительный комфорт водителю и пассажирам обеспечит фирменная атмосферная подсветка салона Kia Sound Mood Lighting. 

Новый компактный кроссовер построят на базе концептов Kia SP Concept и Kia SP Signature. Ранее корейцы опубликовали первые наброски новинки. Автомобиль, изображенный на рисунках, выглядит удивительно похожим на SP Signature, представленный в конце марта 2019 года в Сеуле. Кроссовер получил узкие светодиодные фары, трехсекционные «противотуманки» и фирменную радиаторную решетку «нос тигра».

Имя для России пока не объявлено. В Индии новинку будут продавать как Trailster. Премьера кроссовера может состояться уже нынешним летом, а продажи начнутся ближе к концу 2019 года. Сначала модель выйдет на южнокорейский рынок. Локальную сборку в России наладят в 2020 году. Основными его конкурентами станут Hyundai Creta и Renault Kaptur.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
Форум KIA Ceed
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
аноним
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Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
{{material_126505}}Новый кроссовер Kia будет позиционироваться в В-сегменте. Он адресован молодым покупателям, поэтому интерьер сделали максимально современным и технологичным для бюджетного автомобиля. Кроссовер получит информационно-развлекательную систему с большим 10,25-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Управление климатической установкой выведено на отдельную панель. В отделке обещают использовать высококачественные и приятные на ощупь материалы. Дополнительный комфорт водителю и пассажирам обеспечит фирменная атмосферная подсветка салона Kia Sound Mood Lighting. Новый компактный кроссовер построят на базе концептов Kia SP Concept и Kia SP Signature. Ранее корейцы опубликовали первые наброски новинки. Автомобиль, изображенный на рисунках, выглядит удивительно похожим на SP Signature, представленный в конце марта 2019 года в Сеуле. Кроссовер получил узкие светодиодные фары, трехсекционные «противотуманки» и фирменную радиаторную решетку «нос тигра».Имя для России пока не объявлено. В Индии новинку будут продавать как Trailster. Премьера кроссовера может состояться уже нынешним летом, а продажи начнутся ближе к концу 2019 года. Сначала модель выйдет на южнокорейский рынок. Локальную сборку в России наладят в 2020 году. Основными его конкурентами станут Hyundai Creta и Renault Kaptur.
2019-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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