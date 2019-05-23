23 мая 2019, 09:46
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
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Компания Kia опубликовала очередное тизерное изображение новой модели, предназначенной для российского рынка. Продажи пока безымянного компактного кроссовера начнутся в 2020 году.
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Новый компактный кроссовер построят на базе концептов Kia SP Concept и Kia SP Signature. Ранее корейцы опубликовали первые наброски новинки. Автомобиль, изображенный на рисунках, выглядит удивительно похожим на SP Signature, представленный в конце марта 2019 года в Сеуле. Кроссовер получил узкие светодиодные фары, трехсекционные «противотуманки» и фирменную радиаторную решетку «нос тигра».
Имя для России пока не объявлено. В Индии новинку будут продавать как Trailster. Премьера кроссовера может состояться уже нынешним летом, а продажи начнутся ближе к концу 2019 года. Сначала модель выйдет на южнокорейский рынок. Локальную сборку в России наладят в 2020 году. Основными его конкурентами станут Hyundai Creta и Renault Kaptur.
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Комментарии пользователей
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Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
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