Kia готовит обновленный Seltos: больше, смелее и технологичнее – чего ждать от новинки

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 15:09

Kia раскрыла первые фото нового Seltos: дебют второго поколения уже близко

Kia готовит премьеру второго поколения Seltos. Первые официальные фото уже опубликованы. Дизайн стал заметно смелее, а силуэт – более выразительным. Новинка обещает удивить размерами и технологиями. Подробности о грядущем дебюте пока держатся в секрете.

Южнокорейская компания Kia продолжает активно обновлять свой модельный ряд, и теперь настала череда популярного кроссовера Seltos. Второе поколение этой модели уже практически готово к выходу на рынок.

Из опубликованных фото отчетливо видно, что Seltos заметно изменился внешне. Кузов стал крупнее и приобрел более строгие, почти квадратные, очертания. Благодаря этому автомобиль выглядит солиднее и современнее, а его облик стал более динамичным. Внимание к свежим деталям и взгляд на дизайн подчеркивают стремление Kia сделать Seltos не только практичным, но и стильным выбором для автолюбителей.

Внутри проссматриваются серьезные перемены: внедрение современных технологий и расширенный функционал. Ожидается, что интерьер станет просторнее, уровень оснащения – выше. В числе новшеств могут появиться цифровая приборная панель, увеличенный сенсорный экран мультимедийной системы и расширенный набор электронных помощников для водителя.

В техническом плане Seltos второго поколения также должен сделать шаг вперед. По предварительным данным, кроссовер получит более мощный двигатель и обновленную платформу, что однозначно скажется на управляемости и комфорте. Не исключено, что в линейке появятся гибридные версии, а также расширится список доступных опций для разных рынков.

Стоит отметить, что Kia не сбавляет темпов: всего месяц назад компания представила новый трехрядный внедорожник Telluride на автосалоне в Лос-Анджелесе, а теперь готовит к выходу обновленный Seltos. Такой подход говорит о серьезных амбициях бренда и стремлении укрепить свои позиции в сегменте кроссоверов.

Премьера второго поколения Seltos состоится в ближайшие месяцы. Пока подробности о комплектациях и ценах держатся в секрете, но уже сейчас ясно: новинка станет значимым событием на рынке и привлечет внимание как поклонников марки, так и новых покупателей. Следите за новостями – Kia готовит действительно интересный сюрприз.

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
