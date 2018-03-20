20 марта 2018, 09:38

Kia рассекретила новый Quoris

Компания Kia опубликовала на своем сайте в Южной Корее рекламную брошюру седана K9 нового поколения. В США модель продается как К900, а в России – как Quoris. Публике новинку покажут через две недели на автосалоне в Нью-Йорке.
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  Kia рассекретила новый Quoris KIA Quoris Kia рассекретила новый Quoris
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KIA Quoris Premium 5.0 АТ
5 л, 424 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.7 с, 240 км/ч
5095 x 1900 x 1490 мм
задний
АИ-95, 12.9 л на 100 км
3 499 900 руб
Все характеристики
Второе поколение флагманского седана получило новую головную оптику и задние фонари с симметричными дугами светодиодов. Решетка радиатора выполнена в фирменном стиле «нос тигра» и состоит из 176 ячеек, намекающих на грани бриллианта. Также новый седан отличается обилием хрома во внешней отделке: окантовка оптики, воздухозаборников и радиатора, бокового остекления, хромированные молдинги и патрубки выпускной системы. Классический профиль представительского седана отличается удлиненным капотом в сочетании с коротким багажником. 

Основной доминантой интерьера стал огромный цветной сенсорный экран информационно-развлекательной системы, с помощью которого можно управлять настройками автомобиля, климатической системой и мультимедиа. Остальные функции поддерживают немногочисленные сохранившиеся кнопки. С такой технологичностью приятно контрастирует светлый кожаный салон, панели натурального дерева и механические часы на центральной консоли. Хотя покупатели могут выбирать из четырех цветовых решений для интерьера.

На южнокорейском рынке в моторную гамму нового Kia K9 войдут несколько 3,3-литровых или 3,8-литровых бензиновых «шестерок, а также топовый 5-литровый V8. Все они работают в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. В России текущее поколение Kia Quoris оснащается или 3,8-литровым V6, или 5,0-литровым V8. 
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Отзывы по теме
KIA Quoris отныне выпускают в Казахстане
Круто!!!
333
Форум KIA Carnival
| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
Форум KIA Sedona
С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Сергей
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Kia рассекретила новый Quoris
{{params_54107}}Второе поколение флагманского седана получило новую головную оптику и задние фонари с симметричными дугами светодиодов. Решетка радиатора выполнена в фирменном стиле «нос тигра» и состоит из 176 ячеек, намекающих на грани бриллианта. Также новый седан отличается обилием хрома во внешней отделке: окантовка оптики, воздухозаборников и радиатора, бокового остекления, хромированные молдинги и патрубки выпускной системы. Классический профиль представительского седана отличается удлиненным капотом в сочетании с коротким багажником. Основной доминантой интерьера стал огромный цветной сенсорный экран информационно-развлекательной системы, с помощью которого можно управлять настройками автомобиля, климатической системой и мультимедиа. Остальные функции поддерживают немногочисленные сохранившиеся кнопки. С такой технологичностью приятно контрастирует светлый кожаный салон, панели натурального дерева и механические часы на центральной консоли. Хотя покупатели могут выбирать из четырех цветовых решений для интерьера.На южнокорейском рынке в моторную гамму нового Kia K9 войдут несколько 3,3-литровых или 3,8-литровых бензиновых «шестерок, а также топовый 5-литровый V8. Все они работают в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. В России текущее поколение Kia Quoris оснащается или 3,8-литровым V6, или 5,0-литровым V8. 
2018-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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