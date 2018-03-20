20 марта 2018, 09:38
Kia рассекретила новый Quoris
Компания Kia опубликовала на своем сайте в Южной Корее рекламную брошюру седана K9 нового поколения. В США модель продается как К900, а в России – как Quoris. Публике новинку покажут через две недели на автосалоне в Нью-Йорке.
|KIA Quoris Premium 5.0 АТ
|5 л, 424 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.7 с, 240 км/ч
|5095 x 1900 x 1490 мм
|задний
|АИ-95, 12.9 л на 100 км
|3 499 900 руб
|Все характеристики
Основной доминантой интерьера стал огромный цветной сенсорный экран информационно-развлекательной системы, с помощью которого можно управлять настройками автомобиля, климатической системой и мультимедиа. Остальные функции поддерживают немногочисленные сохранившиеся кнопки. С такой технологичностью приятно контрастирует светлый кожаный салон, панели натурального дерева и механические часы на центральной консоли. Хотя покупатели могут выбирать из четырех цветовых решений для интерьера.
На южнокорейском рынке в моторную гамму нового Kia K9 войдут несколько 3,3-литровых или 3,8-литровых бензиновых «шестерок, а также топовый 5-литровый V8. Все они работают в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. В России текущее поколение Kia Quoris оснащается или 3,8-литровым V6, или 5,0-литровым V8.
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