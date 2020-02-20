20 февраля 2020, 00:30
Kia рассказала о моторах нового Sorento
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Фото: Kia
Премьера кроссовера Kia Sorento нового поколения состоится через две недели на Женевском автосалоне, а пока компания выдает информацию о нем небольшими порциями. Пару дней назад появились первые официальные изображения и некоторые технические характеристики, сейчас Kia рассказала о моторах.
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
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На разные рынки кроссовер будет поставляться с разными моторами. Для Кореи и Европы предусмотрен новый 2,2-литровый дизель семейства Smartstream. Его мощность составляет порядка 200 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 440 Нм. В паре с ним работает новый 8-ступенчатый «робот» DCT с двумя мокрыми сцеплениями.
В этих же регионах будут продавать гибридный Sorento, оснащенный 1,6-литровой «турбочетверкой» T-GDI (180 л.с., 265 Нм) и трансмиссией со встроенным электромотором мощностью 60 сил. Суммарная отдача гибридной установки составляет 230 сил и 350 Нм пикового момента. Но батарея у этой версии маленькая, емкостью всего 1,5 кВт-ч, поэтому ездить на чистой электротяге такой кроссовер не сможет. В дальнейшем корейцы выпустят еще одну, полноценную плагин-гибридную модификацию.
Для североамериканского рынка Kia приготовила вышеописанный гибридный вариант и версию с бензиновым 2,5-литровым турбомотором T-GDI мощностью 281 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 421 Нм. Клиентам в других странах корейский автопроизводитель может предложить иные варианты силовых установок.
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Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Не правда!!!!
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