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20 февраля 2020, 00:30

Kia рассказала о моторах нового Sorento

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Фото: Kia
Премьера кроссовера Kia Sorento нового поколения состоится через две недели на Женевском автосалоне, а пока компания выдает информацию о нем небольшими порциями. Пару дней назад появились первые официальные изображения и некоторые технические характеристики, сейчас Kia рассказала о моторах.
Kia рассказала о моторах нового Sorento

Фото: Kia

Kia рассказала о моторах нового Sorento

Фото: Kia

Kia рассказала о моторах нового Sorento

Фото: Kia

Kia рассказала о моторах нового Sorento

Фото: Kia

Kia рассказала о моторах нового Sorento

Фото: Kia

Kia рассказала о моторах нового Sorento
Kia рассказала о моторах нового Sorento
Kia рассказала о моторах нового Sorento
Kia рассказала о моторах нового Sorento
Kia рассказала о моторах нового Sorento
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Компания Kia представила кроссовер Sorento четвертого поколения. Премьера новинки прошла на специальном мероприятии ...
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Kia Sorento четвертого поколения стал первым кроссовером корейской марки, построенным на новой платформе. До этого на ней создавались только седаны – Kia K5 и Hyundai Sonata. Расстояние между осями составляет 2 815 мм (+35 мм), а габаритная длина – 4 810 мм (+10 мм). Стало просторнее в салоне и больше места в багажнике. Стандартно кроссовер – пятиместный. Но за доплату можно установить третий ряд сидений и заменить диван второго ряда двумя отдельными капитанскими креслами. Кроссовер получит до 8 подушек безопасности, включая центральную, которая раскрывается между водителем и передним пассажиром, предотвращая их столкновение.

На разные рынки кроссовер будет поставляться с разными моторами. Для Кореи и Европы предусмотрен новый 2,2-литровый дизель семейства Smartstream. Его мощность составляет порядка 200 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 440 Нм. В паре с ним работает новый 8-ступенчатый «робот» DCT с двумя мокрыми сцеплениями. 

В этих же регионах будут продавать гибридный Sorento, оснащенный 1,6-литровой «турбочетверкой» T-GDI (180 л.с., 265 Нм) и трансмиссией со встроенным электромотором мощностью 60 сил. Суммарная отдача гибридной установки составляет 230 сил и 350 Нм пикового момента. Но батарея у этой версии маленькая, емкостью всего 1,5 кВт-ч, поэтому ездить на чистой электротяге такой кроссовер не сможет. В дальнейшем корейцы выпустят еще одну, полноценную плагин-гибридную модификацию.

Для североамериканского рынка Kia приготовила вышеописанный гибридный вариант и версию с бензиновым 2,5-литровым турбомотором T-GDI мощностью 281 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 421 Нм. Клиентам в других странах корейский автопроизводитель может предложить иные варианты силовых установок.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sorento
Когда у меня подсобиралась необходимая сумма для покупки нового кроссовера, то передо мной стала дилема, какую машину выбрать. Понравились мне примерно одинаковые машины киа соренто и рено сандеро. Но в какой-то момент чаша весов перевесила в пользу корейца. И теперь, когда уже больше полугода езжу на ...
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Kia рассказала о моторах нового Sorento
{{material_128967}}Kia Sorento четвертого поколения стал первым кроссовером корейской марки, построенным на новой платформе. До этого на ней создавались только седаны – Kia K5 и Hyundai Sonata. Расстояние между осями составляет 2 815 мм (+35 мм), а габаритная длина – 4 810 мм (+10 мм). Стало просторнее в салоне и больше места в багажнике. Стандартно кроссовер – пятиместный. Но за доплату можно установить третий ряд сидений и заменить диван второго ряда двумя отдельными капитанскими креслами. Кроссовер получит до 8 подушек безопасности, включая центральную, которая раскрывается между водителем и передним пассажиром, предотвращая их столкновение.На разные рынки кроссовер будет поставляться с разными моторами. Для Кореи и Европы предусмотрен новый 2,2-литровый дизель семейства Smartstream. Его мощность составляет порядка 200 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 440 Нм. В паре с ним работает новый 8-ступенчатый «робот» DCT с двумя мокрыми сцеплениями. В этих же регионах будут продавать гибридный Sorento, оснащенный 1,6-литровой «турбочетверкой» T-GDI (180 л.с., 265 Нм) и трансмиссией со встроенным электромотором мощностью 60 сил. Суммарная отдача гибридной установки составляет 230 сил и 350 Нм пикового момента. Но батарея у этой версии маленькая, емкостью всего 1,5 кВт-ч, поэтому ездить на чистой электротяге такой кроссовер не сможет. В дальнейшем корейцы выпустят еще одну, полноценную плагин-гибридную модификацию.Для североамериканского рынка Kia приготовила вышеописанный гибридный вариант и версию с бензиновым 2,5-литровым турбомотором T-GDI мощностью 281 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 421 Нм. Клиентам в других странах корейский автопроизводитель может предложить иные варианты силовых установок.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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