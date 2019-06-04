4 июня 2019, 08:02

Kia рассказала, почему именно Seltos

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Компания Kia официально сообщила, что новый компактный кроссовер будет называться Seltos и в подтверждение своих слов опубликовала очередной тизер. Раскрыть все подробности о новинке обещают ближе к концу текущего месяца.
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
Kia рассказала почему именно Seltos
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О планах Kia построить очередной компактный кроссовер известно давно. По большому счету, и внешность новинки тоже не является секретом. Представленный в Сеуле в конце марта 2019 года концепт-кар Kia SP Signature дает вполне ясное представление, как будет выглядеть серийный автомобиль. В модельном ряду марки он должен занять место между Soul и Sportage. Но его имя оставалось неизвестным, пока на прошлой неделе фотошпионам не удалось заснять кроссовер на городских улицах.

Сейчас компания Kia опубликовала тизер с шильдиком на корме и официальный пресс-релиз, в котором подробно объясняет, почему новый кроссовер назвали Seltos. Оказывается, Celtos (или Keltos) согласно одной из легенд был сыном Геракла и считается прародителем кельтов. Первую букву в названии изменили на «S», чтобы подчеркнуть спортивный характер кроссовера, который планируют позиционировать как молодежный автомобиль. Кроме того, в английском языке существует много прекрасных, с точки зрения маркетинга, слов на букву «S»: speed (скорость), style (стиль), space (пространство), sophistication (утонченность). Еще одно слово на букву «S» - это SUV – вседорожник, поэтому названия многих моделей Kia SUV-сегмента начинаются на «S»: Soul, Sportage, Sorento.
 
По предварительной информации, премьера Kia Seltos намечена на 20 июня. Корейский автопроизводитель говорит, что Seltos адресован поколению «миллениалов», молодых, технически подкованных покупателей, которые ищут, чем выделиться из толпы. На опубликованных ранее тизерах интерьера видно, что новинка получит большой 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, а между шкалами приборов можно заметить адаптивный круиз-контроль, который обычно сочетается с другими полезными электронными ассистентами.

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Отзывы по теме
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
Форум KIA Ceed
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
аноним
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Kia рассказала, почему именно Seltos
{{material_126645}}О планах Kia построить очередной компактный кроссовер известно давно. По большому счету, и внешность новинки тоже не является секретом. Представленный в Сеуле в конце марта 2019 года концепт-кар Kia SP Signature дает вполне ясное представление, как будет выглядеть серийный автомобиль. В модельном ряду марки он должен занять место между Soul и Sportage. Но его имя оставалось неизвестным, пока на прошлой неделе фотошпионам не удалось заснять кроссовер на городских улицах.Сейчас компания Kia опубликовала тизер с шильдиком на корме и официальный пресс-релиз, в котором подробно объясняет, почему новый кроссовер назвали Seltos. Оказывается, Celtos (или Keltos) согласно одной из легенд был сыном Геракла и считается прародителем кельтов. Первую букву в названии изменили на «S», чтобы подчеркнуть спортивный характер кроссовера, который планируют позиционировать как молодежный автомобиль. Кроме того, в английском языке существует много прекрасных, с точки зрения маркетинга, слов на букву «S»: speed (скорость), style (стиль), space (пространство), sophistication (утонченность). Еще одно слово на букву «S» - это SUV – вседорожник, поэтому названия многих моделей Kia SUV-сегмента начинаются на «S»: Soul, Sportage, Sorento. По предварительной информации, премьера Kia Seltos намечена на 20 июня. Корейский автопроизводитель говорит, что Seltos адресован поколению «миллениалов», молодых, технически подкованных покупателей, которые ищут, чем выделиться из толпы. На опубликованных ранее тизерах интерьера видно, что новинка получит большой 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, а между шкалами приборов можно заметить адаптивный круиз-контроль, который обычно сочетается с другими полезными электронными ассистентами.
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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