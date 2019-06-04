4 июня 2019, 08:02
Kia рассказала, почему именно Seltos
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Компания Kia официально сообщила, что новый компактный кроссовер будет называться Seltos и в подтверждение своих слов опубликовала очередной тизер. Раскрыть все подробности о новинке обещают ближе к концу текущего месяца.
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Сейчас компания Kia опубликовала тизер с шильдиком на корме и официальный пресс-релиз, в котором подробно объясняет, почему новый кроссовер назвали Seltos. Оказывается, Celtos (или Keltos) согласно одной из легенд был сыном Геракла и считается прародителем кельтов. Первую букву в названии изменили на «S», чтобы подчеркнуть спортивный характер кроссовера, который планируют позиционировать как молодежный автомобиль. Кроме того, в английском языке существует много прекрасных, с точки зрения маркетинга, слов на букву «S»: speed (скорость), style (стиль), space (пространство), sophistication (утонченность). Еще одно слово на букву «S» - это SUV – вседорожник, поэтому названия многих моделей Kia SUV-сегмента начинаются на «S»: Soul, Sportage, Sorento.
По предварительной информации, премьера Kia Seltos намечена на 20 июня. Корейский автопроизводитель говорит, что Seltos адресован поколению «миллениалов», молодых, технически подкованных покупателей, которые ищут, чем выделиться из толпы. На опубликованных ранее тизерах интерьера видно, что новинка получит большой 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, а между шкалами приборов можно заметить адаптивный круиз-контроль, который обычно сочетается с другими полезными электронными ассистентами.
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