Kia Ray по параллельному импорту - новый выбор для города: плюсы, минусы и цена

Kia Ray выходит на российский рынок: корейская сборка, старт от 1,99 млн рублей

В Россию начали завозить необычный микровэн Kia Ray, который ранее был доступен только в Корее. Модель удивляет нестандартной компоновкой и оснащением, а цена начинается от 1,99 млн рублей. Почему этот автомобиль может изменить рынок и какие детали часто упускают - разбираемся в нюансах. Мало кто знает, что официальные дилеры уже принимают заказы на топовые версии.

В Россию начали завозить необычный микровэн Kia Ray, который ранее был доступен только в Корее. Модель удивляет нестандартной компоновкой и оснащением, а цена начинается от 1,99 млн рублей. Почему этот автомобиль может изменить рынок и какие детали часто упускают - разбираемся в нюансах. Мало кто знает, что официальные дилеры уже принимают заказы на топовые версии.

Появление Kia Ray на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на выбор автолюбителей, ищущих компактные и экономичные решения для города. В условиях, когда многие привычные модели исчезли из официальной продажи, интерес к новым форматам автомобилей только растет. Как сообщает Российская Газета, теперь у россиян появилась возможность заказать Kia Ray по параллельному импорту, что открывает доступ к уникальной для нашего рынка модели.

Kia Ray - это микровэн, созданный по образцу японских кей-каров, но с корейским акцентом. Автомобиль построен на платформе Picanto и изначально предназначался исключительно для внутреннего рынка Южной Кореи. Одна из главных особенностей - асимметричная конструкция дверей: с левой стороны две стандартные распашные двери, а справа - передняя распашная и задняя сдвижная. Такой подход делает посадку и высадку максимально удобной в условиях плотной городской застройки.

Минимальная цена на Kia Ray в России составляет 1 990 000 рублей - именно столько просят частные компании из Владивостока за базовую комплектацию Standart. В нее входят 15-дюймовые литые диски, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержка MirrorLink и Apple CarPlay, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, электронный стояночный тормоз, подогрев и вентиляция передних сидений, а также запуск двигателя кнопкой. Такой набор опций редко встречается в сегменте компактных городских автомобилей.

Для тех, кто предпочитает максимальный комфорт и русифицированный интерфейс, официальный дилер Kia в Москве предлагает версию Signature за 2 690 000 рублей. Все варианты оснащаются одинаковым силовым агрегатом: бензиновым трехцилиндровым мотором объемом 1,0 литра и мощностью 78 л.с., который работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает экономичный расход топлива и простоту обслуживания, что особенно важно для городских условий.

Интересно, что Kia Ray - не единственный необычный автомобиль, который в последнее время появился на российском рынке благодаря параллельному импорту. Например, недавно внимание привлекла модель Toyota Probox, о которой подробно рассказывалось в материале о сравнении с Lada Largus и особенностях комплектаций. Это подтверждает тенденцию: российские покупатели все чаще обращают внимание на компактные и практичные автомобили из Азии, которые раньше были недоступны.

Стоит отметить, что Kia Ray выделяется не только необычной компоновкой, но и уровнем оснащения, который может конкурировать с более крупными и дорогими моделями. По имеющимся данным, спрос на такие автомобили в России стабильно растет, особенно среди жителей мегаполисов. Важно учитывать, что поставки осуществляются только под заказ, а сроки ожидания могут варьироваться в зависимости от выбранной комплектации и региона. Для многих покупателей это может стать решающим фактором при выборе между параллельным импортом и предложениями официальных дилеров.

В целом, появление Kia Ray на российском рынке создает новые возможности для тех, кто ищет компактный, экономичный и хорошо оснащенный автомобиль для города. Модель может заинтересовать не только частных лиц, но и малый бизнес, которому важно сочетание вместимости и маневренности. Если исходить из представленной информации, Kia Ray способен занять свою нишу среди городских автомобилей, особенно на фоне ограниченного выбора в сегменте новых компактных моделей.