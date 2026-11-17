17 ноября 2026, 07:12
Таксисты назвали машины, которые доживают до 10 лет
Таксисты назвали машины, которые доживают до 10 лет
Какая машина выгоднее для такси — корейская, немецкая или китайская? Руководители таксопарков раскрыли реальные цифры ресурса: премиальные BMW и Mercedes-Benz способны пройти до 700 тыс. км без ремонта двигателя, массовые модели требуют серьезных вложений уже после 400 тыс. км.
Выбор автомобиля для работы в такси следует делать исходя из реального ресурса модели, стоимости ее обслуживания и ремонта, а не только из первоначальной цены. Руководитель таксопарка «Под Садовым» Андрей Шепет оценивает ресурс первых BMW и Mercedes-Benz премиального сегмента в 700 тыс. км без ремонта двигателя.
Для массовых автомобилей ориентир скромнее: в такси принято считать нормальным ресурс в 400 тыс. км. После этой отметки машина, как правило, начинает требовать серьезных вложений. Интенсивная ежедневная эксплуатация — причина, по которой представители Национальной ассоциации таксопарков (НАТ) устанавливают средний срок службы автомобиля в такси в пять–семь лет.
Некоторые машины работают заметно дольше среднего срока. Руководитель таксопарка «Таксимания» Георгий Балашов рассказал изданию «За рулем», что Kia Rio и Hyundai Solaris выпуска 2017–2018 годов подходят к десятилетнему рубежу. Многие аналогичные автомобили до сих пор работают в сети в разных регионах.
Балашов связывает их долговечность с надежностью и невысокими расходами на обслуживание и ремонт. Эти модели долго работали в такси, часть машин после обслуживания в одном регионе продолжает работать в другом. Руководитель таксопарка «Снежок» Адилет Кыдыралиев также назвал Kia Rio долговечной, а в дополнение к ней — Volkswagen Polo.
В парке «Снежок», по словам его главы Дмитрия Назарова, первыми стоят Kia Rio и Hyundai Solaris. Там же работают Škoda Octavia 2019–2020 годов выпуска. С возрастом машину приходится обслуживать чаще; у Octavia Назаров отдельно отмечает неисправности рулевых реек.
Перевозчики по-разному относятся к китайским маркам. Компания Назарова владеет автомобилями Geely с 2023 года; он считает их достаточно надежными, как и Haval. Однако около 10% машин Chery Tiggo 7 в его парке регулярно простаивают из-за неисправностей коробок передач.
Глава «Такси Т+» Станислав Антонов оценивает срок службы китайских автомобилей в такси в три–пять лет, а корейских — в пять–семь лет. Эти оценки показывают, что при выборе машины для интенсивной работы важен заявленный ресурс и простота ремонта. Для поездок вне асфальта при выборе внедорожников стоит учитывать модели с разными характеристиками и ценами.
В НАТ связывают средний срок службы с высоким ежедневным пробегом: такси эксплуатируется заметно интенсивнее личной машины. По прошествии пяти–семи лет расходы на техническое обслуживание и ремонт заметно растут, и даже минимальное техническое состояние уже не позволяет в полной мере обеспечить надежность и безопасность перевозок.
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