Kia Rio оценили в 669 900 рублей
Уже в базовой комплектации Rio имеет кондиционер, обогрев и электропривод регулировки наружных зеркал, электропривод передних стеклоподъемников, электроусилитель руля. Рулевая колонка здесь имеет вертикальную регулировку, водительское сиденье регулируется не только в продольной плоскости, но и по высоте, а спинка задних сидений может быть сложена в пропорции 60/40. Также в начальной комплектации имеются фронтальные подушки, антиблокировочная система тормозов и система курсовой устойчивости, интегрированная система активного управления шасси, ассистент старта на подъеме и предупреждения об экстренном торможении, а также впервые для модели – система контроля давления в шинах.
Комплектация Comfort представлена в четырех различных исполнениях с двигателем 1,4 MPI. Стоимость автомобиля составляет 729 900 рублей (с механической коробкой передач) или 769 900 рублей (с АКП), а с двигателем 1,6 MPI – 754 900 или 794 900 рублей соответственно. Рулевая колонка имеет дополнительную регулировку по вылету, ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником, функцию автоматического запирания дверей при движении. Стеклоподъемник водительской двери получил функцию Auto, стекла задних дверей также оснащаются электростеклоподъемниками. Рулевое колесо и рукоятка селектора трансмиссии (вне зависимости от ее типа) имеют кожаную отделку, а в пакет «Теплые опции» входит обогрев руля. Функции управления аудиосистемой выносятся на рулевое колесо.
Для максимальной адаптации автомобиля предусмотрены высокий дорожный просвет (160 мм), наличие брызговиков для всех колес, антикоррозионная обработка кузова и, в частности, днища, пластиковая защита поддона картера двигателя и увеличенный до 4,6 л объем бачка стеклоомывателя. Все Rio комплектуются полноразмерным запасным колесом.
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