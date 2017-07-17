17 июля 2017, 13:55

Kia Rio оценили в 669 900 рублей

Российские дилеры Kia начали прием заказов на новое поколение компактного седана Rio, разработанное специально для российского рынка. В продажу автомобиль поступит 1 августа по цене от 669 900 рублей.
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Kia Rio оценили в 669 900 рублей KIA Rio

KIA Rio
От 1.4 л, 107 л.с
Модель предложат в 6 комплектациях с двумя вариантами двигателей: 1,4-литровым мощностью 100 л. с. и модернизированным мотором объемом 1,6 литра мощностью 123 л. с. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

Уже в базовой комплектации Rio имеет кондиционер, обогрев и электропривод регулировки наружных зеркал, электропривод передних стеклоподъемников, электроусилитель руля. Рулевая колонка здесь имеет вертикальную регулировку, водительское сиденье регулируется не только в продольной плоскости, но и по высоте, а спинка задних сидений может быть сложена в пропорции 60/40. Также в начальной комплектации имеются фронтальные подушки, антиблокировочная система тормозов и система курсовой устойчивости, интегрированная система активного управления шасси, ассистент старта на подъеме и предупреждения об экстренном торможении, а также впервые для модели – система контроля давления в шинах.

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Комплектация Comfort представлена в четырех различных исполнениях с двигателем 1,4 MPI. Стоимость автомобиля составляет 729 900 рублей (с механической коробкой передач) или 769 900 рублей (с АКП), а с двигателем 1,6 MPI – 754 900 или 794 900 рублей соответственно. Рулевая колонка имеет дополнительную регулировку по вылету, ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником, функцию автоматического запирания дверей при движении. Стеклоподъемник водительской двери получил функцию Auto, стекла задних дверей также оснащаются электростеклоподъемниками. Рулевое колесо и рукоятка селектора трансмиссии (вне зависимости от ее типа) имеют кожаную отделку, а в пакет «Теплые опции» входит обогрев руля. Функции управления аудиосистемой выносятся на рулевое колесо.

Для максимальной адаптации автомобиля предусмотрены высокий дорожный просвет (160 мм), наличие брызговиков для всех колес, антикоррозионная обработка кузова и, в частности, днища, пластиковая защита поддона картера двигателя и увеличенный до 4,6 л объем бачка стеклоомывателя. Все Rio комплектуются полноразмерным запасным колесом.

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Отзывы по теме
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
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Bazil
Kia Rio подорожал после обновления
Светодиоды вообще пора ставить везде и всюду. И забыть про обычные лампы-фонари.
taran
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Kia Rio оценили в 669 900 рублей
{{model_v2_620}} Модель предложат в 6 комплектациях с двумя вариантами двигателей: 1,4-литровым мощностью 100 л. с. и модернизированным мотором объемом 1,6 литра мощностью 123 л. с. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Уже в базовой комплектации Rio имеет кондиционер, обогрев и электропривод регулировки наружных зеркал, электропривод передних стеклоподъемников, электроусилитель руля. Рулевая колонка здесь имеет вертикальную регулировку, водительское сиденье регулируется не только в продольной плоскости, но и по высоте, а спинка задних сидений может быть сложена в пропорции 60/40. Также в начальной комплектации имеются фронтальные подушки, антиблокировочная система тормозов и система курсовой устойчивости, интегрированная система активного управления шасси, ассистент старта на подъеме и предупреждения об экстренном торможении, а также впервые для модели – система контроля давления в шинах. {{material_119932}}Комплектация Comfort представлена в четырех различных исполнениях с двигателем 1,4 MPI. Стоимость автомобиля составляет 729 900 рублей (с механической коробкой передач) или 769 900 рублей (с АКП), а с двигателем 1,6 MPI – 754 900 или 794 900 рублей соответственно. Рулевая колонка имеет дополнительную регулировку по вылету, ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником, функцию автоматического запирания дверей при движении. Стеклоподъемник водительской двери получил функцию Auto, стекла задних дверей также оснащаются электростеклоподъемниками. Рулевое колесо и рукоятка селектора трансмиссии (вне зависимости от ее типа) имеют кожаную отделку, а в пакет «Теплые опции» входит обогрев руля. Функции управления аудиосистемой выносятся на рулевое колесо.Для максимальной адаптации автомобиля предусмотрены высокий дорожный просвет (160 мм), наличие брызговиков для всех колес, антикоррозионная обработка кузова и, в частности, днища, пластиковая защита поддона картера двигателя и увеличенный до 4,6 л объем бачка стеклоомывателя. Все Rio комплектуются полноразмерным запасным колесом.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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