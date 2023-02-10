Kia Rio уходит с двух крупных рынков
Причиной столь радикального решения стали низкие продажи. В Европе в 2022 году было продано 32,5 тысячи экземпляров Kia Rio, что в 5 раз меньше показателей главного конкурента Opel Corsa (164 тыс. экз.). Схожая ситуация сложилась и в Австралии. Корейский хэтчбек разошелся тиражом 4,6 тысячи экземпляров, а китайско-британский MG 3 показал втрое лучший результат (16,2 тыс. экз.).
Kia Rio повторяет судьбу своих конкурентов – Ford Fiesta и Audi A1, которые останутся без преемников и уйдут в историю. Автопроизводителям трудно поддерживать рентабельность небольших европейских моделей сегментов A и B в эпоху строгих экологических стандартов. По словам генерального директора Volkswagen Томаса Шефера, предстоящий протокол Euro 7 добавит около 5 000 евро к стоимости производства супермини и сделает нецелесообразным выпуск нового поколения моделей с ДВС. Вот почему некоторые компании отказываются от небольших хэтчбеков, оставляя более дорогие и, следовательно, более прибыльные кроссоверы в качестве их косвенной замены. Со временем на смену им придут компактные электрокары. Но сначала электрические технологии должны стать более доступными и дешевыми.
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-
22.01.2023, 16:53
Самые дешевые корейские автомобили в России в январе 2023 года
Корейские машины успели завоевать любовь отечественных автомобилистов. Но с введением санкций сборка на заводах в Петербурге и Калининграде завершилась, машин в наличии у дилеров остается все меньше.Читать далее
-
12.01.2023, 17:45
5 самых популярных автомобилей 2022 года
Прошедший 2022 год стал годом тяжелых испытаний для российского авторынка. По данным АЕБ, продажи новых автомобилей упали на 59%. Если в 2021 году в России было продано более 1,7 млн автомобилей, но в 2022-м не удалось реализовать и 700 тысяч.Читать далее
-
18.12.2022, 18:53
10 самых дешевых автомобилей с АКПП в России
Запасы новых автомобилей с автоматической коробкой передач на складах у дилеров постепенно тают. В бюджетном сегменте таковых остались считанные единицы. Сколько они сейчас стоят?Читать далее
-
06.12.2022, 16:16
Эксперты узнали, почему россияне продавали личные автомобили в 2022 году (причина грустная)
В 2022 году в России наблюдается снижение продаж как новых автомобилей, так и подержанных. Дефицит машин у дилеров вынуждает автовладельцев не спешить расстаться со своим «железным конем». Многим для продажи автомобиля требуется весомая причина.Читать далее
-
15.11.2022, 07:44
Самые угоняемые автомобили 2022 года
Вопреки ожиданиям в 2022 году не произошло резкого увеличения числа угонов. Страховщики говорят даже о небольшом снижении. В зоне риска по-прежнему автомобили корейских и японских брендов.Читать далее
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