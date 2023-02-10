Kia Rio уходит с двух крупных рынков

Как выяснили журналисты Autocar , компания Kia намерена исключить хэтчбек Rio из своего модельного ряда в Европе и Австралии. В настоящее время поставки в Великобританию и Евросоюз с южнокорейского завода прекращены. На домашнем рынке в Корее хэтчбек тоже уже не продают. Ожидается, что до конца 2023 года дилеры распродадут все складские запасы. Прямой замены для Kia Rio не предусмотрено. Европейским клиентам предложат присмотреться к компактному кроссоверу Stonic или к еще более миниатюрному Picanto. В Австралии покупатели будут выбирать между Picanto и Cerato.

Причиной столь радикального решения стали низкие продажи. В Европе в 2022 году было продано 32,5 тысячи экземпляров Kia Rio, что в 5 раз меньше показателей главного конкурента Opel Corsa (164 тыс. экз.). Схожая ситуация сложилась и в Австралии. Корейский хэтчбек разошелся тиражом 4,6 тысячи экземпляров, а китайско-британский MG 3 показал втрое лучший результат (16,2 тыс. экз.).

Фото: Kia

Kia Rio повторяет судьбу своих конкурентов – Ford Fiesta и Audi A1, которые останутся без преемников и уйдут в историю. Автопроизводителям трудно поддерживать рентабельность небольших европейских моделей сегментов A и B в эпоху строгих экологических стандартов. По словам генерального директора Volkswagen Томаса Шефера, предстоящий протокол Euro 7 добавит около 5 000 евро к стоимости производства супермини и сделает нецелесообразным выпуск нового поколения моделей с ДВС. Вот почему некоторые компании отказываются от небольших хэтчбеков, оставляя более дорогие и, следовательно, более прибыльные кроссоверы в качестве их косвенной замены. Со временем на смену им придут компактные электрокары. Но сначала электрические технологии должны стать более доступными и дешевыми.

Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах