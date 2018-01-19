19 января 2018, 21:10

Kia Rio въехала в «Скорую помощь» и распющила себе «лицо»

Куда спешил водитель Kia Rio, с разгону ударивший в бок карете «Скорой помощи», не известно. Возможно, парень ехал домой с работы. Но по расстановке автомобилей на перекрестке ул. Ярослава Гашека и Будапештской ул. и ежу понятно, что владелец «корейской выскочки» оказался неправ.
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  Kia Rio въехала в «Скорую помощь» и распющила себе «лицо» Kia Rio въехала в «Скорую помощь» и распющила себе «лицо» Kia Rio въехала в «Скорую помощь» и распющила себе «лицо» Kia Rio въехала в «Скорую помощь» и распющила себе «лицо» Kia Rio въехала в «Скорую помощь» и распющила себе «лицо» Kia Rio въехала в «Скорую помощь» и распющила себе «лицо»
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фото
  

Специализированная «Газель», как демонстрирует снимок журналиста 110km.ru и «народных корреспондентов», выложивших несколько фото в соцсети» после 19-30 час., двигалась по Будапештской в сторону юга города. Kia Rio же оказался аккурат перед амбулансом, только почему-то во встречном направлении.

Нанесенного «Скорой помощи» вреда не так много - помята лишь сдвижная дверь в салон. Чего не скажешь о Kia – моторный отсек расплющен, что называется, «в хлам», на январском асфальте заметны сильные подтеки вылившегося масла. Шансы на восстановление Rio, наверное, есть, но они будут сопряжены с большими расходами.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобильное и пешеходное движение на указанном перекрестке было затруднено.

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Kia Rio въехала в «Скорую помощь» и распющила себе «лицо»
Специализированная «Газель», как демонстрирует снимок журналиста 110km.ru и «народных корреспондентов», выложивших несколько фото в соцсети» после 19-30 час., двигалась по Будапештской в сторону юга города. Kia Rio же оказался аккурат перед амбулансом, только почему-то во встречном направлении. Нанесенного «Скорой помощи» вреда не так много - помята лишь сдвижная дверь в салон. Чего не скажешь о Kia – моторный отсек расплющен, что называется, «в хлам», на январском асфальте заметны сильные подтеки вылившегося масла. Шансы на восстановление Rio, наверное, есть, но они будут сопряжены с большими расходами.В результате дорожно-транспортного происшествия автомобильное и пешеходное движение на указанном перекрестке было затруднено.
2018-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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