Kia Rio въехала в «Скорую помощь» и распющила себе «лицо»
Специализированная «Газель», как демонстрирует снимок журналиста 110km.ru и «народных корреспондентов», выложивших несколько фото в соцсети» после 19-30 час., двигалась по Будапештской в сторону юга города. Kia Rio же оказался аккурат перед амбулансом, только почему-то во встречном направлении.
Нанесенного «Скорой помощи» вреда не так много - помята лишь сдвижная дверь в салон. Чего не скажешь о Kia – моторный отсек расплющен, что называется, «в хлам», на январском асфальте заметны сильные подтеки вылившегося масла. Шансы на восстановление Rio, наверное, есть, но они будут сопряжены с большими расходами.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобильное и пешеходное движение на указанном перекрестке было затруднено.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное