7 ноября 2017, 16:00
Kia Rio X-Line оценили в 774 900 рублей
Стали известны рублевые цены на спецверсию Kia X-Line. Хэтчбек можно будет приобрести минимум за 774 900 рублей, а в топовом варианте машина обойдется в 1 024 900 рублей.
|KIA Rio X-Line 1.6 MT
|1.6 л, 123 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|4240 x 1740 x 1505 мм
|передний
|АИ-92
|Все характеристики
Продажи новинки начнутся уже в этом месяце. Автомобиль будет представлен с 1,4-литровым 100-сильным мотором и автоматической коробкой передач. На кросс-хэтчбек будет действовать гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.
Для достижения наилучшей адаптации Rio X-Line к климатическим и дорожным условиям России хэтчбек прошел более 230 000 км дополнительно к 850 000 тестовых километров, пройденным седаном.
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
09.10.2015, 08:21
Объявлены цены на новый KIA Cerato Koup
05.12.2013, 06:09
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
09.10.2015, 08:21
Объявлены цены на новый KIA Cerato Koup
05.12.2013, 06:09
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
В принципе, не могу сказать что VAG просто курит в сторонке, но вот Kia сейчас реально на подъеме, хотя в управляемости, как мне кажется, немного проигрывают немцам. Сам взял Kia Rio жене и, естественно, периодически катаюсь на машине. Очень доволен удобством и плавностью хода. Правда о долговечности ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное