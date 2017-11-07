7 ноября 2017, 16:00

Kia Rio X-Line оценили в 774 900 рублей

Стали известны рублевые цены на спецверсию Kia X-Line. Хэтчбек можно будет приобрести минимум за 774 900 рублей, а в топовом варианте машина обойдется в 1 024 900 рублей.
^
Kia Rio X-Line оценили в 774 900 рублей KIA Rio

KIA Rio X-Line 1.6 MT
1.6 л, 123 л.с
Механическая 6-ступенчатая
4240 x 1740 x 1505 мм
передний
АИ-92
Все характеристики
В «базе» машина имеет фронтальные подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, функцию помощи при старте на подъеме, а также систему предупреждения фронтальных столкновений. Помимо этого, по умолчанию автомобиль имеет кондиционер, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и центральный замок с дистанционным управлением.

Продажи новинки начнутся уже в этом месяце. Автомобиль будет представлен с 1,4-литровым 100-сильным мотором и автоматической коробкой передач. На кросс-хэтчбек будет действовать гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.

Для достижения наилучшей адаптации Rio X-Line к климатическим и дорожным условиям России хэтчбек прошел более 230 000 км дополнительно к 850 000 тестовых километров, пройденным седаном.

Купить авто Киа Рио

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
ТОП-5 автомобилей для студентов
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Андрюха
Тест Kia Rio New: сварной шов
В принципе, не могу сказать что VAG просто курит в сторонке, но вот Kia сейчас реально на подъеме, хотя в управляемости, как мне кажется, немного проигрывают немцам. Сам взял Kia Rio жене и, естественно, периодически катаюсь на машине. Очень доволен удобством и плавностью хода. Правда о долговечности ...
Евгений Юген
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква KIA Автомудрость KIA АвтоПитер KIA Дизайн и тюнинг KIA Новинки и концепт кары KIA Новости и акции автосалонов KIA Автосалоны и дилеры марки KIA Аренда и прокат авто марки KIA Автоклубы и форумы автозавчастей марки KIA Автосервисы и магазины автозапчастей марки KIA
Главные материалы
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа KIA Rio
Объявления о продаже KIA Rio
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Kia Rio X-Line оценили в 774 900 рублей
{{params_58070}}В «базе» машина имеет фронтальные подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, функцию помощи при старте на подъеме, а также систему предупреждения фронтальных столкновений. Помимо этого, по умолчанию автомобиль имеет кондиционер, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и центральный замок с дистанционным управлением.Продажи новинки начнутся уже в этом месяце. Автомобиль будет представлен с 1,4-литровым 100-сильным мотором и автоматической коробкой передач. На кросс-хэтчбек будет действовать гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.Для достижения наилучшей адаптации Rio X-Line к климатическим и дорожным условиям России хэтчбек прошел более 230 000 км дополнительно к 850 000 тестовых километров, пройденным седаном.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Архангельск Краснодар Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG