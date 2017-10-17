17 октября 2017, 11:48

Kia Rio X-Line встал на конвейер

На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге началось серийное производство нового вседорожного хэтчбека Kia Rio X-Line. Автомобиль производится по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузова и уровнем локализации 47%.
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  Kia Rio X-Line встал на конвейер KIA Rio Kia Rio X-Line встал на конвейер KIA Rio Kia Rio X-Line встал на конвейер KIA Rio Kia Rio X-Line встал на конвейер
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фото
  

KIA Rio
Выпускается с 2000 г.
Новый от 669 900 до 989 900 Р
Отзывов: 7
Новый тип кузова и другие особенности кросс-хэтчбека потребовали дополнительной подготовки и настройки оборудования. В прессовом цеху появились новые штампы, была проведена перенастройка роботов и оборудования линий штамповки. На предприятии прошло обучение по работе с новой моделью для сотрудников всех производственных цехов непосредственно на местах. Кроме того, инженеры и технические специалисты российского завода прошли специальный тренинг в Корее.

Полную подготовку к началу серийного производства прошел и сам автомобиль. Для достижения наилучшей адаптации Rio X-Line к климатическим и дорожным условиям России хэтчбек прошел более 230 000 км дополнительно к 850 000 тестовых километров, пройденным седаном.

Продажи новинки начнутся в ноябре 2017 года. На кросс-хэтчбек будет действовать гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию о ценах и комплектациях представят ближе к старту продаж.

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Форум KIA Rio
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Владимир
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Остапенко Евгений
Тест Kia Rio New: сварной шов
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Kia Rio X-Line встал на конвейер
{{model_620}}Новый тип кузова и другие особенности кросс-хэтчбека потребовали дополнительной подготовки и настройки оборудования. В прессовом цеху появились новые штампы, была проведена перенастройка роботов и оборудования линий штамповки. На предприятии прошло обучение по работе с новой моделью для сотрудников всех производственных цехов непосредственно на местах. Кроме того, инженеры и технические специалисты российского завода прошли специальный тренинг в Корее.Полную подготовку к началу серийного производства прошел и сам автомобиль. Для достижения наилучшей адаптации Rio X-Line к климатическим и дорожным условиям России хэтчбек прошел более 230 000 км дополнительно к 850 000 тестовых километров, пройденным седаном.Продажи новинки начнутся в ноябре 2017 года. На кросс-хэтчбек будет действовать гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию о ценах и комплектациях представят ближе к старту продаж.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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