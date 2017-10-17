Kia Rio X-Line встал на конвейер
На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге началось серийное производство нового вседорожного хэтчбека Kia Rio X-Line. Автомобиль производится по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузова и уровнем локализации 47%.
Полную подготовку к началу серийного производства прошел и сам автомобиль. Для достижения наилучшей адаптации Rio X-Line к климатическим и дорожным условиям России хэтчбек прошел более 230 000 км дополнительно к 850 000 тестовых километров, пройденным седаном.
Продажи новинки начнутся в ноябре 2017 года. На кросс-хэтчбек будет действовать гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию о ценах и комплектациях представят ближе к старту продаж.
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Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
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