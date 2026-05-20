Стиль электромобиля, проверенные временем моторы: как Kia нашёл баланс между модой и надёжностью

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне

Kia Seltos 2026 удивил сочетанием современного внешнего вида и привычных бензиновых моторов. Модель уже сравнивают с лидерами сегмента, а цена всерьез заставляет задуматься. Что скрывается за эффектным обликом и каковы реальные плюсы для российских водителей - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей сложно удивить новым кроссовером, но Kia Seltos 2026 делает это с размахом. В условиях, когда мировой авторынок насыщен предложениями, корейский бренд решил сыграть на контрасте: внешне автомобиль напоминает электромобили, а под капотом - проверенные временем бензиновые и гибридные моторы. Такой подход может стать настоящей находкой для тех, кто ценит современный стиль, но не готов к компромиссам в надежности и обслуживании.

Новый Seltos выходит на рынок в момент, когда конкуренция среди компактных SUV достигла пика. Модель нацелена на тех, кто ищет не только эффектный дизайн, но и практичность в повседневной жизни. Внешний вид Seltos сразу выделяет его среди одноклассников: строгие линии, выразительная светодиодная оптика и массивная решетка радиатора создают ощущение дорогого электрокара. Однако под этим обликом скрывается классическая техника, что особенно важно для российских условий - здесь ценят простоту и ремонтопригодность.

Фото: Kia

Внутри Seltos продолжает удивлять. Широкий дисплей объединяет навигацию, мультимедиа и ассистенты, но при этом производитель не отказался от физических кнопок и переключателей. Это решение оценят те, кто устал от полностью сенсорных панелей и хочет управлять функциями автомобиля интуитивно, не отвлекаясь от дороги. Эргономика салона продумана до мелочей: задний ряд не только просторный, но и оснащен регулируемой спинкой, подогревом и множеством USB-разъемов. Передние сиденья могут быть с вентиляцией - редкость для этого класса.

Практичность - еще один козырь Seltos. Объем багажника в 536 литров позволяет без труда перевозить крупные покупки или багаж для всей семьи. Если сложить задние сиденья, пространство увеличивается до 1511 литров - показатель, который редко встретишь у конкурентов. Такой запас места делает Seltos отличным выбором для дальних поездок и семейных путешествий.

Что касается техники, Kia не стал экспериментировать. На старте доступен 1,6-литровый турбобензиновый двигатель мощностью 180 л.с., работающий в паре с «роботом». Такой тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды и максимальную скорость свыше 200 км/ч. Для тех, кто предпочитает экономию топлива, во втором полугодии появится гибридная версия. В городском режиме она способна передвигаться на электротяге, а при необходимости подключается бензиновый мотор. Интересно, что гибридный Seltos получит электрический привод задней оси и функцию внешнего питания - можно использовать аккумулятор для зарядки гаджетов или электровелосипеда.

Фото: Kia

Отдельного внимания заслуживает наличие полного привода - редкость для компактных SUV в этом ценовом сегменте. Это особенно актуально для российских дорог, где зима и бездорожье могут преподнести сюрпризы. Подвеска настроена на комфорт: автомобиль уверенно глотает неровности, а легкое рулевое управление облегчает маневры в городе. Спортивных амбиций у Seltos нет, но для ежедневных поездок и дальних маршрутов он подходит идеально.

Цена в Германии стартует с отметки 34 190 евро (2,82 млн рублей по текущему курсу) за версию с бензиновым мотором. На первый взгляд, это выше, чем у некоторых конкурентов, но богатая комплектация и высокий уровень оснащения быстро компенсируют разницу. В стандартном списке - климат-контроль, современные ассистенты, подогревы и множество полезных мелочей. Гарантия на 7 лет или 150 000 км - еще один аргумент в пользу выбора Seltos для тех, кто планирует долгую эксплуатацию.

Таким образом, Kia Seltos 2026 становится интересным вариантом для тех, кто ищет баланс между современным обликом, практичностью и надежной техникой. В условиях жесткой конкуренции, когда важна не только внешность, но и реальная польза, такой подход может оказаться особенно востребованным.