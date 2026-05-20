Стиль электромобиля, проверенные временем моторы: как Kia нашёл баланс между модой и надёжностью

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 08:49

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне

Стиль электромобиля, проверенные временем моторы: как Kia нашёл баланс между модой и надёжностью

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне

Kia Seltos 2026 удивил сочетанием современного внешнего вида и привычных бензиновых моторов. Модель уже сравнивают с лидерами сегмента, а цена всерьез заставляет задуматься. Что скрывается за эффектным обликом и каковы реальные плюсы для российских водителей - разбираемся подробно.

Kia Seltos 2026 удивил сочетанием современного внешнего вида и привычных бензиновых моторов. Модель уже сравнивают с лидерами сегмента, а цена всерьез заставляет задуматься. Что скрывается за эффектным обликом и каковы реальные плюсы для российских водителей - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей сложно удивить новым кроссовером, но Kia Seltos 2026 делает это с размахом. В условиях, когда мировой авторынок насыщен предложениями, корейский бренд решил сыграть на контрасте: внешне автомобиль напоминает электромобили, а под капотом - проверенные временем бензиновые и гибридные моторы. Такой подход может стать настоящей находкой для тех, кто ценит современный стиль, но не готов к компромиссам в надежности и обслуживании.

Новый Seltos выходит на рынок в момент, когда конкуренция среди компактных SUV достигла пика. Модель нацелена на тех, кто ищет не только эффектный дизайн, но и практичность в повседневной жизни. Внешний вид Seltos сразу выделяет его среди одноклассников: строгие линии, выразительная светодиодная оптика и массивная решетка радиатора создают ощущение дорогого электрокара. Однако под этим обликом скрывается классическая техника, что особенно важно для российских условий - здесь ценят простоту и ремонтопригодность.

Фото: Kia

Внутри Seltos продолжает удивлять. Широкий дисплей объединяет навигацию, мультимедиа и ассистенты, но при этом производитель не отказался от физических кнопок и переключателей. Это решение оценят те, кто устал от полностью сенсорных панелей и хочет управлять функциями автомобиля интуитивно, не отвлекаясь от дороги. Эргономика салона продумана до мелочей: задний ряд не только просторный, но и оснащен регулируемой спинкой, подогревом и множеством USB-разъемов. Передние сиденья могут быть с вентиляцией - редкость для этого класса.

Практичность - еще один козырь Seltos. Объем багажника в 536 литров позволяет без труда перевозить крупные покупки или багаж для всей семьи. Если сложить задние сиденья, пространство увеличивается до 1511 литров - показатель, который редко встретишь у конкурентов. Такой запас места делает Seltos отличным выбором для дальних поездок и семейных путешествий.

Что касается техники, Kia не стал экспериментировать. На старте доступен 1,6-литровый турбобензиновый двигатель мощностью 180 л.с., работающий в паре с «роботом». Такой тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды и максимальную скорость свыше 200 км/ч. Для тех, кто предпочитает экономию топлива, во втором полугодии появится гибридная версия. В городском режиме она способна передвигаться на электротяге, а при необходимости подключается бензиновый мотор. Интересно, что гибридный Seltos получит электрический привод задней оси и функцию внешнего питания - можно использовать аккумулятор для зарядки гаджетов или электровелосипеда.

Фото: Kia

Отдельного внимания заслуживает наличие полного привода - редкость для компактных SUV в этом ценовом сегменте. Это особенно актуально для российских дорог, где зима и бездорожье могут преподнести сюрпризы. Подвеска настроена на комфорт: автомобиль уверенно глотает неровности, а легкое рулевое управление облегчает маневры в городе. Спортивных амбиций у Seltos нет, но для ежедневных поездок и дальних маршрутов он подходит идеально.

Цена в Германии стартует с отметки 34 190 евро (2,82 млн рублей по текущему курсу) за версию с бензиновым мотором. На первый взгляд, это выше, чем у некоторых конкурентов, но богатая комплектация и высокий уровень оснащения быстро компенсируют разницу. В стандартном списке - климат-контроль, современные ассистенты, подогревы и множество полезных мелочей. Гарантия на 7 лет или 150 000 км - еще один аргумент в пользу выбора Seltos для тех, кто планирует долгую эксплуатацию.

Таким образом, Kia Seltos 2026 становится интересным вариантом для тех, кто ищет баланс между современным обликом, практичностью и надежной техникой. В условиях жесткой конкуренции, когда важна не только внешность, но и реальная польза, такой подход может оказаться особенно востребованным.

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа

Похожие материалы Киа

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Свердловская область Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться