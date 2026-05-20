Стиль электромобиля, проверенные временем моторы: как Kia нашёл баланс между модой и надёжностью

20 мая 2026, 08:49
Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
Kia Seltos 2026 удивил сочетанием современного внешнего вида и привычных бензиновых моторов. Модель уже сравнивают с лидерами сегмента, а цена всерьез заставляет задуматься. Что скрывается за эффектным обликом и каковы реальные плюсы для российских водителей - разбираемся подробно.
Российских автолюбителей сложно удивить новым кроссовером, но Kia Seltos 2026 делает это с размахом. В условиях, когда мировой авторынок насыщен предложениями, корейский бренд решил сыграть на контрасте: внешне автомобиль напоминает электромобили, а под капотом - проверенные временем бензиновые и гибридные моторы. Такой подход может стать настоящей находкой для тех, кто ценит современный стиль, но не готов к компромиссам в надежности и обслуживании.
Новый Seltos выходит на рынок в момент, когда конкуренция среди компактных SUV достигла пика. Модель нацелена на тех, кто ищет не только эффектный дизайн, но и практичность в повседневной жизни. Внешний вид Seltos сразу выделяет его среди одноклассников: строгие линии, выразительная светодиодная оптика и массивная решетка радиатора создают ощущение дорогого электрокара. Однако под этим обликом скрывается классическая техника, что особенно важно для российских условий - здесь ценят простоту и ремонтопригодность.
Внутри Seltos продолжает удивлять. Широкий дисплей объединяет навигацию, мультимедиа и ассистенты, но при этом производитель не отказался от физических кнопок и переключателей. Это решение оценят те, кто устал от полностью сенсорных панелей и хочет управлять функциями автомобиля интуитивно, не отвлекаясь от дороги. Эргономика салона продумана до мелочей: задний ряд не только просторный, но и оснащен регулируемой спинкой, подогревом и множеством USB-разъемов. Передние сиденья могут быть с вентиляцией - редкость для этого класса.
Практичность - еще один козырь Seltos. Объем багажника в 536 литров позволяет без труда перевозить крупные покупки или багаж для всей семьи. Если сложить задние сиденья, пространство увеличивается до 1511 литров - показатель, который редко встретишь у конкурентов. Такой запас места делает Seltos отличным выбором для дальних поездок и семейных путешествий.
Что касается техники, Kia не стал экспериментировать. На старте доступен 1,6-литровый турбобензиновый двигатель мощностью 180 л.с., работающий в паре с «роботом». Такой тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды и максимальную скорость свыше 200 км/ч. Для тех, кто предпочитает экономию топлива, во втором полугодии появится гибридная версия. В городском режиме она способна передвигаться на электротяге, а при необходимости подключается бензиновый мотор. Интересно, что гибридный Seltos получит электрический привод задней оси и функцию внешнего питания - можно использовать аккумулятор для зарядки гаджетов или электровелосипеда.
Отдельного внимания заслуживает наличие полного привода - редкость для компактных SUV в этом ценовом сегменте. Это особенно актуально для российских дорог, где зима и бездорожье могут преподнести сюрпризы. Подвеска настроена на комфорт: автомобиль уверенно глотает неровности, а легкое рулевое управление облегчает маневры в городе. Спортивных амбиций у Seltos нет, но для ежедневных поездок и дальних маршрутов он подходит идеально.
Цена в Германии стартует с отметки 34 190 евро (2,82 млн рублей по текущему курсу) за версию с бензиновым мотором. На первый взгляд, это выше, чем у некоторых конкурентов, но богатая комплектация и высокий уровень оснащения быстро компенсируют разницу. В стандартном списке - климат-контроль, современные ассистенты, подогревы и множество полезных мелочей. Гарантия на 7 лет или 150 000 км - еще один аргумент в пользу выбора Seltos для тех, кто планирует долгую эксплуатацию.
Таким образом, Kia Seltos 2026 становится интересным вариантом для тех, кто ищет баланс между современным обликом, практичностью и надежной техникой. В условиях жесткой конкуренции, когда важна не только внешность, но и реальная польза, такой подход может оказаться особенно востребованным.
Похожие материалы Киа
19.05.2026, 17:19
Volkswagen Taos и Kia Seltos: что выбрать в 2026 году на фоне роста цен и ограниченного рынка
В 2026 году российские автолюбители сталкиваются с непростым выбором между Volkswagen Taos и Kia Seltos. Оба кроссовера предлагают свои преимущества, но в условиях подорожания и сокращения ассортимента важно понимать, какой из них лучше отвечает современным требованиям.Читать далее
08.05.2026, 07:46
Дешевле Chery и Jaecoo: Kia Seltos из Китая появился в России по цене от 1 630 000 рублей
На российском рынке появился Kia Seltos китайской сборки по цене от 1,63 млн рублей. Эта модель может изменить баланс сил среди бюджетных кроссоверов, предлагая оснащение и цену, которые вызывают интерес у автолюбителей. Почему именно сейчас Seltos стал особенно актуален - разбираемся в деталях.Читать далее
06.05.2026, 18:22
Kia Seltos после 100 000 км: реальные проблемы и плюсы эксплуатации
Владелец Kia Seltos 2020 года делится опытом после 100 000 км пробега: что оказалось сильной стороной кроссовера, а какие детали потребовали внимания. Почему этот автомобиль до сих пор выбирают для дальних поездок и что важно знать перед покупкой.Читать далее
20.04.2026, 08:00
Продажи корейских автомобилей в России выросли на 78%, несмотря на уход брендов
В первом квартале 2026 года россияне массово скупают корейские автомобили, несмотря на официальное отсутствие большинства брендов. Аналитики фиксируют рост продаж на 78% и смещение спроса на популярные модели. Почему это происходит именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
14.04.2026, 18:50
Пять альтернатив Nissan Qashqai: что выбрать в 2026 году среди кроссоверов
В 2026 году владельцы Nissan Qashqai сталкиваются с ростом цен на обслуживание и сложностями с запчастями. На рынке появились новые конкуренты, предлагающие больше опций и гарантий. Какие кроссоверы реально могут заменить Qashqai - разбор ключевых моделей и их особенностей.Читать далее
12.04.2026, 19:56
Kia Seltos и EV3 2027: новые рекорды продаж и неожиданные решения для рынка США
Kia America продолжает набирать обороты на фоне падения конкурентов, представив сразу две новинки - обновленный Seltos и полностью электрический EV3. В условиях нестабильности рынка и роста цен на топливо эти модели могут изменить расстановку сил в сегменте субкомпактных SUV.Читать далее
09.04.2026, 14:37
Volkswagen Taos против Kia Seltos: баланс динамики и практичности в 2026 году
В 2026 году выбор между Volkswagen Taos и Kia Seltos становится особенно актуальным на фоне роста цен и сокращения ассортимента. Эксперты анализируют, какой кроссовер лучше подходит для российских условий, учитывая комфорт, динамику и оснащение.Читать далее
26.03.2026, 20:22
Второе поколение Kia Seltos для США: премьера на Нью-Йоркском автосалоне 2026
Kia готовит к дебюту второе поколение Seltos для Северной Америки - премьера состоится на Нью-Йоркском автосалоне 2026 года. Модель обещает обновленный дизайн, фирменную световую подпись и новые технические решения. Почему этот кроссовер может изменить расстановку сил в сегменте - в нашем материале.Читать далее
24.03.2026, 08:09
Рейтинг надежности Kia на 2025: какие модели не подведут владельцев
Эксперты назвали модели Kia, которые в 2025 году считаются самыми надежными и не требуют лишних затрат на обслуживание. В рейтинг попали кроссоверы, седаны и электрокары. Какие автомобили действительно стоят внимания и почему их выбирают те, кто ценит спокойствие и экономию - разбираемся в деталях. Читать далее
18.03.2026, 08:48
Пять «некитайских» кроссоверов дешевле 4 млн рублей: что реально купить в 2026 году
В 2026 году россияне столкнулись с резким ростом цен на кроссоверы известных брендов, но все еще можно найти выгодные предложения. Эксперты раскрыли, какие модели не из Китая реально купить дешевле 4 млн рублей. Какие авто исчезают с рынка, где их искать и почему дилеры ограничивают продажи - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что спрос на такие машины вырос в разы, а выбор стал сложнее.Читать далее
