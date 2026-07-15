Seltos 2027 вышел без гибрида: когда ждать экономичную версию и сколько стоят бензиновые моторы

15 июля 2026, 13:15
Kia Seltos 2027: старт продаж в США, новые комплектации и рост цен
Kia Seltos 2027: старт продаж в США, новые комплектации и рост цен
В США начались продажи второго поколения Kia Seltos 2027 модельного года - модель сохранила бензиновые моторы, а гибрид появится позже. Новинка отличается расширенным оснащением, обновленным дизайном и заметным увеличением цены по сравнению с прошлым поколением.
Второе поколение Kia Seltos 2027 модельного года наконец-то появилось в продаже на американском рынке, вызвав интерес у поклонников компактных кроссоверов. На данный момент модель доступна только с бензиновыми двигателями; гибридная версия, как указано на официальном сайте, ожидается в ближайшее время. Такое решение выглядит логичным на фоне растущего интереса к экономичным и современным автомобилям, хотя гибриды становятся всё популярнее.
Линейка моторов включает два варианта: атмосферный 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 147 л. с. и турбированный 1,6-литровый агрегат, выдающий 190 л. с. Первый комплектуется передним приводом и вариатором, полный привод доступен за доплату. Турбомотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода по умолчанию. Такой подход позволяет выбрать оптимальную конфигурацию под разные задачи и бюджеты.
Базовая версия LX с передним приводом стартует с отметки 24 990 долларов, что на 1 200 долларов дороже модели предыдущего поколения. Комплектация EX с передним приводом обойдётся минимум в 28 390 долларов, полный привод для неё стоит ещё 1 700 долларов. Более внедорожная версия X-Line S начинается с 28 990 долларов, топовая X-Line SX — с 32 790 долларов. Все цены указаны без учёта доставки (1 495 долларов). Этот рост стоимости отражает общее удорожание новых автомобилей в США.
В стандартное оснащение базовой версии входят 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, тонированные задние стёкла, 4,2-дюймовая цифровая панель приборов, 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, кондиционер и автоматически затемняемое зеркало заднего вида. Версия S отличается утопленными дверными ручками, глянцевой отделкой решётки радиатора и оконных рам, 18-дюймовыми колёсами, электроприводом водительского сиденья, беспроводной зарядкой и расширенным набором систем безопасности.
В комплектацию EX входят светодиодные задние фонари, электропривод багажника, обновлённый экстерьер, 5-дюймовый цифровой дисплей климат-контроля, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений. X-Line S ориентирована на любителей более брутального стиля, но практически без некоторых опций комфорта, тогда как топовая X-Line SX может оснащаться панорамной крышей и подогревом руля.
Производство новых Seltos организовано на заводе в Кванджу (Южная Корея), а также в Китае и Индии. За дизайн отвечает Карим Хабиб — автор ряда знаковых моделей BMW, Infiniti и Kia, включая EV9 и Sorento. В основе автомобиля лежит платформа Hyundai-Kia K3, которая используется и в других популярных моделях концерна.
Для российского рынка Kia Seltos остаётся одной из самых востребованных моделей среди компактных кроссоверов, хотя официальные поставки новых стандартов пока не подтверждены. Важно отметить, что рост цен на новые автомобили в США может отразиться и на стоимости аналогичных моделей в других странах, включая Россию. Кроме того, платформа K3 позволяет унифицировать компоненты, что обеспечивает оперативное обслуживание и ремонт. По сути, запуск Seltos второго поколения помогает Kia удерживать позиции в сегменте классических кроссоверов благодаря современному оснащению и широкому выбору комплектаций.
Интересно, что тенденция к развитию гибридных технологий прослеживается и у других автопроизводителей. Например, компания Mazda недавно представила компактный инвертор для гибридных систем, который может повлиять на архитектуру будущих моделей — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о новых технических решениях Mazda для гибридов .
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