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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 12:27

Kia Seltos из Китая и России: ключевые отличия сборки и комплектаций

Kia Seltos из Китая и России: ключевые отличия сборки и комплектаций

Чем отличается автомобиль Kia Seltos китайской сборки от российской: отличия, о которых молчат продавцы

Kia Seltos из Китая и России: ключевые отличия сборки и комплектаций

Российский рынок все чаще сталкивается с автомобилями китайской сборки, но чем они реально отличаются от привычных моделей? На примере Kia Seltos разбираемся в нюансах оснащения, антикоррозийной защиты и особенностях эксплуатации, которые могут повлиять на выбор покупателя уже сегодня.

Российский рынок все чаще сталкивается с автомобилями китайской сборки, но чем они реально отличаются от привычных моделей? На примере Kia Seltos разбираемся в нюансах оснащения, антикоррозийной защиты и особенностях эксплуатации, которые могут повлиять на выбор покупателя уже сегодня.

Автомобили Kia Seltos собранные в Китае появляются все чаще на российских дорогах, но многие водители до сих пор относятся к ним с осторожностью. Причина — воспоминания о первых китайских моделях, которые ржавели и требовали постоянного ремонта. Однако современные Kia Seltos, собранные в Китае, уже не страдают от прежних проблем с коррозией: производители используют собственные технологии обработки металла, что заметно снижает риск появления ржавчины.

Главное отличие между сборками — комплектация. Для внутреннего рынка Китая Kia Seltos чаще всего использует вариатор, тогда как российская версия предлагает иной подход: механика, классический автомат, вариатор и робот. Это даёт потребителям большую свободу выбора в соответствии со своими предпочтениями и условиями эксплуатации.

Антикоррозийная обработка — ещё один важный нюанс. На «Автоторе» в Калининграде кузова Seltos покрыты толстым слоем антигравия, воска и герметика. В этом плане китайская сборка уступает: колёсные арки зачастую остаются без подкрылков, а металл обрабатывается лишь частично. В результате владельцам приходится самостоятельно усиливать защиту, например, устанавливать подкрылки с шумоизоляцией Totem Liners от компании «Автофемели». Эти элементы не только защищают арки от пескоструя и камней, но и заметно снижают уровень шума в салоне.

Подкрылки Totem Liners изготавливаются из прочного полиэтилена, выдерживающего температуру от –50 до +50 градусов. Шумоизоляция впаяна в материал, что обеспечивает долгий срок службы. Установка не вызывает сложностей благодаря подробной инструкции и комплекту крепежа. 

Ещё одна важная китайская особенность — отсутствие «тёплого пакета». Даже в дорогих комплектациях Kia Seltos из Китая нет подогрева сидений и зеркал — только обогрев заднего стекла. Российским владельцам приходится дооснащать машину за свой счёт: установка подогрева передних сидений обходится примерно в 20 000 рублей.

Мультимедийная система в китайском Seltos также отличается: с завода доступны только корейский, китайский и английский языки. Для русификации и полноценного Apple CarPlay потребуется перепрошивка за 30 000 рублей. В стандартной версии работает только зеркалирование через Baidu CarLife.

Полноприводные версии Kia Seltos для Китая — редкость, в основном на рынке представлены переднеприводные модификации. Это связано с особенностями рынка: 4WD чаще встречается в более дорогих сегментах. Кроме того, обратите внимание: технические жидкости, залитые на заводе, могут не подойти для российских морозов, поэтому многие сразу меняют масло на проверенное, например, Liqui Moly 0W-20.

В целом выбор между китайской и российской сборкой Kia Seltos зависит от приоритетов: российские версии выигрывают по антикоррозийной защите и разнообразию трансмиссий, китайская — по цене и доступности. Однако экономия на комплектации и защите кузова может привести к дополнительным расходам уже в первые месяцы эксплуатации. Для тех, кто рассматривает покупку автомобиля из Китая, важно учитывать эти нюансы и быть готовым к доработкам, чтобы машина служила долго и без лишних проблем.

Интересно, что вопросы защиты кузова и колёсных арок волнуют не только владельцев современных кроссоверов. В советское время инженеры тоже искали способы продления срока службы техники — например, применяли необычные методы защиты кузова от солнца, как это описано в соответствующем материале о забытых технологиях окраски шин на комбайнах .

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
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