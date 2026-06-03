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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 12:11

Kia Seltos из Китая: как устроен параллельный импорт и с какими рисками сталкиваются покупатели

Kia Seltos из Китая: как устроен параллельный импорт и с какими рисками сталкиваются покупатели

Параллельный импорт авто из Китая: выгода, риски и подводные камни 2026 года — разбор нюансов

Kia Seltos из Китая: как устроен параллельный импорт и с какими рисками сталкиваются покупатели

Параллельный импорт автомобилей из Китая становится все более актуальным для россиян. На примере Kia Seltos разбираем, как проходит покупка, какие сложности и риски могут возникнуть, и почему выбор посредника критичен для успеха сделки.

Параллельный импорт автомобилей из Китая становится все более актуальным для россиян. На примере Kia Seltos разбираем, как проходит покупка, какие сложности и риски могут возникнуть, и почему выбор посредника критичен для успеха сделки.

Параллельный импорт автомобилей из Китая в Россию набирает обороты, и всё больше водителей задумываются о покупке новых моделей вне официальных дилерских сетей. Причина проста: на рынке появились интересные предложения, которые по цене и оснащению заметно превосходят доступные аналоги. Особую актуальность это имеет для кроссоверов с автоматической коробкой передач, которые в официальных шоурумах стоят значительно дороже.

Одним из примеров стала Kia Seltos сложной сборки, которую можно было приобрести за 2 000 000 рублей в комплектации Luxe. Такой вариант оказался практически самым простым на рынке: с вариатором и достойным набором опций по доступной цене. Компания VinCar, специализирующаяся на параллельном импорте, предложила акционные условия благодаря временным скидкам со стороны китайских экспортёров. Важно отметить, что подобные предложения появляются нечасто и зависят от ситуации на складах и курса рубля.

Процесс покупки начинается с выбора комплектации: Китай может предложить разные опции по одной цене, например, систему кругового обзора или панорамную крышу. Для бронирования автомобиля требуется внести предоплату и подписать договор. Дополнительные услуги, такие как установка подогрева сидений, оплачиваются отдельно. Основное внимание уделяется платёжным машинам и логистике, а также таможенным платежам, которые рассчитываются в евро на момент растаможки. Это создаёт риски: если рубль упадёт во время доставки, общая стоимость может вырасти.

В 2026 году ситуация осложнилась новым экспортным требованием из Китая: теперь автомобили должны находиться на учёте не менее 180 дней. Экспортёры обходят это ограничение, оформляя машины как служебные, что требует времени, но не влияет на конечного покупателя. Дополнительные задержки могут возникнуть, например, в связи с праздниками китайского Нового года. После пересечения границы с Казахстаном оформление в России занимает около двух недель, если нет форс-мажоров.

Главный риск параллельного импорта — выбор посредников. На рынке появилось множество компаний, и не все из них добросовестны. Бывали случаи, когда фирмы исчезали с деньгами клиентов или задерживали поставки на длительное время без последствий для себя. Поэтому важно выбирать проверенных партнёров, которые сразу определяют итоговую цену «под ключ» и сопровождают сделку на всех этапах. 

Покупка автомобиля через параллельный импорт требует внимательности и понимания всех тонкостей. Помимо экономии, клиент получает возможность выбора комплектации, недоступной у официальных дилеров. Однако стоит учитывать возможные задержки с хранением, валютные риски и необходимость тщательной проверки документов. Для сравнения, интерес к моделям и особенностям рынка можно увидеть в материале о советском грузовике ЗИС-150, который также был востребован благодаря своим техническим решениям. Подробнее об этом читайте в разборе истории ЗИС 150 .

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
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