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4 февраля 2020, 00:05

Kia Seltos: все комплектации и цены

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Фото: Kia
Российский офис Kia опубликовал официальные цены и комплектации для нового компактного кроссовера Seltos, которому прочат роль «убийцы Creta». Базовый автомобиль с 1,6-литровым «атмосферником» и механической коробкой передач будет стоит от 1 099 900 рублей. Сборка уже стартовала на калининградском «Автоторе».
Kia Seltos все комплектации и цены

Фото: Kia

Kia Seltos все комплектации и цены

Фото: Kia

Kia Seltos все комплектации и цены

Фото: Kia

Kia Seltos все комплектации и цены

Фото: Kia

Kia Seltos все комплектации и цены

Фото: Kia

Kia Seltos все комплектации и цены

Фото: Kia

Kia Seltos все комплектации и цены

Фото: Kia

Kia Seltos все комплектации и цены

Фото: Kia

Kia Seltos все комплектации и цены

Фото: Kia

Kia Seltos все комплектации и цены
Kia Seltos все комплектации и цены
Kia Seltos все комплектации и цены
Kia Seltos все комплектации и цены
Kia Seltos все комплектации и цены
Kia Seltos все комплектации и цены
Kia Seltos все комплектации и цены
Kia Seltos все комплектации и цены
Kia Seltos все комплектации и цены
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Покупатели смогут выбирать из шести уровней оснащения: от Classic до Premium. Последняя будет доступна только для двух топовых полноприводных модификаций. Всего же у Kia Seltos в России будет 7 вариантов сочетания мотор+КПП+привод. Линейка двигателей, как было объявлено ранее, состоит из трех бензиновых агрегатов: «атмосферников» объемом 1,6 литра (123 л.с., 151 Нм) и 2,0 литра (149 л.с., 180 Нм), а также 1,6-литрового турбомотора (177 л.с., 265 Нм). Выбор по «коробкам» внушительный: 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат», вариатор и 7-ступенчатый «робот». Привод - передний или полный.

Продажи стартуют 2 марта. Первыми дилеры получат более дорогие версии. Базовый Kia Seltos в комплектации Classic (от 1 099 900 рублей) придется ждать до лета. Список оснащения включает 4 подушки безопасности (фронтальные и боковые), систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему, электрические стеклоподъемники, регулировку руля по высоте и вылету, 16-дюймовые штампованные колеса. Версия Comfort (от 1 169 900 рублей) дополнительно может похвастаться полкой багажника, подогревом передних сидений и руля, круиз-контролем и поддержкой Bluetooth.

Комплектация Luxe (от 1 319 900 рублей) имеет шторки безопасности, климат-контроль, медиасистему с 8-дюймовым экраном, камеру заднего вида и датчики парковки, противотуманные фары, датчик света, рейлинги на крыше и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Комплектация Style, как ясно из названия, выглядит более стильно: 18-дюймовые литые диски, светодиодные ДХО и задние фонари, а также особый декор. Все это потребует еще плюc 40 000 рублей к стоимости предыдущей Luxe.

На уровне Prestige (от 1 569 900 рублей) появляются полностью светодиодная оптика, комбинированная обивка салона, обогрев лобового стекла и задних сидений, 10-дюймовый экран мультимедиа со встроенной навигацией, аудиосистема Bose, запуск двигателя кнопкой и система бесключевого доступа, передние парктроники и крупный цветной экран приборной панели. Топовый Premium (от 1 809 900 рублей) подразумевает кожаный салон, электропривод и вентиляцию передних сидений, датчик дождя, проекционный экран, адаптивный круиз-контроль и комплекс электронных помощников. Самый дорогой Kia Seltos с турбомотором стоит 1 999 900 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
Мирлан
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
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Kia Seltos: все комплектации и цены
{{material_127199}}Покупатели смогут выбирать из шести уровней оснащения: от Classic до Premium. Последняя будет доступна только для двух топовых полноприводных модификаций. Всего же у Kia Seltos в России будет 7 вариантов сочетания мотор+КПП+привод. Линейка двигателей, как было объявлено ранее, состоит из трех бензиновых агрегатов: «атмосферников» объемом 1,6 литра (123 л.с., 151 Нм) и 2,0 литра (149 л.с., 180 Нм), а также 1,6-литрового турбомотора (177 л.с., 265 Нм). Выбор по «коробкам» внушительный: 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат», вариатор и 7-ступенчатый «робот». Привод - передний или полный.Продажи стартуют 2 марта. Первыми дилеры получат более дорогие версии. Базовый Kia Seltos в комплектации Classic (от 1 099 900 рублей) придется ждать до лета. Список оснащения включает 4 подушки безопасности (фронтальные и боковые), систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему, электрические стеклоподъемники, регулировку руля по высоте и вылету, 16-дюймовые штампованные колеса. Версия Comfort (от 1 169 900 рублей) дополнительно может похвастаться полкой багажника, подогревом передних сидений и руля, круиз-контролем и поддержкой Bluetooth.Комплектация Luxe (от 1 319 900 рублей) имеет шторки безопасности, климат-контроль, медиасистему с 8-дюймовым экраном, камеру заднего вида и датчики парковки, противотуманные фары, датчик света, рейлинги на крыше и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Комплектация Style, как ясно из названия, выглядит более стильно: 18-дюймовые литые диски, светодиодные ДХО и задние фонари, а также особый декор. Все это потребует еще плюc 40 000 рублей к стоимости предыдущей Luxe.На уровне Prestige (от 1 569 900 рублей) появляются полностью светодиодная оптика, комбинированная обивка салона, обогрев лобового стекла и задних сидений, 10-дюймовый экран мультимедиа со встроенной навигацией, аудиосистема Bose, запуск двигателя кнопкой и система бесключевого доступа, передние парктроники и крупный цветной экран приборной панели. Топовый Premium (от 1 809 900 рублей) подразумевает кожаный салон, электропривод и вентиляцию передних сидений, датчик дождя, проекционный экран, адаптивный круиз-контроль и комплекс электронных помощников. Самый дорогой Kia Seltos с турбомотором стоит 1 999 900 рублей.
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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