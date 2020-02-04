4 февраля 2020, 00:05
Kia Seltos: все комплектации и цены
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Фото: Kia
Российский офис Kia опубликовал официальные цены и комплектации для нового компактного кроссовера Seltos, которому прочат роль «убийцы Creta». Базовый автомобиль с 1,6-литровым «атмосферником» и механической коробкой передач будет стоит от 1 099 900 рублей. Сборка уже стартовала на калининградском «Автоторе».
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
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Продажи стартуют 2 марта. Первыми дилеры получат более дорогие версии. Базовый Kia Seltos в комплектации Classic (от 1 099 900 рублей) придется ждать до лета. Список оснащения включает 4 подушки безопасности (фронтальные и боковые), систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему, электрические стеклоподъемники, регулировку руля по высоте и вылету, 16-дюймовые штампованные колеса. Версия Comfort (от 1 169 900 рублей) дополнительно может похвастаться полкой багажника, подогревом передних сидений и руля, круиз-контролем и поддержкой Bluetooth.
Комплектация Luxe (от 1 319 900 рублей) имеет шторки безопасности, климат-контроль, медиасистему с 8-дюймовым экраном, камеру заднего вида и датчики парковки, противотуманные фары, датчик света, рейлинги на крыше и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Комплектация Style, как ясно из названия, выглядит более стильно: 18-дюймовые литые диски, светодиодные ДХО и задние фонари, а также особый декор. Все это потребует еще плюc 40 000 рублей к стоимости предыдущей Luxe.
На уровне Prestige (от 1 569 900 рублей) появляются полностью светодиодная оптика, комбинированная обивка салона, обогрев лобового стекла и задних сидений, 10-дюймовый экран мультимедиа со встроенной навигацией, аудиосистема Bose, запуск двигателя кнопкой и система бесключевого доступа, передние парктроники и крупный цветной экран приборной панели. Топовый Premium (от 1 809 900 рублей) подразумевает кожаный салон, электропривод и вентиляцию передних сидений, датчик дождя, проекционный экран, адаптивный круиз-контроль и комплекс электронных помощников. Самый дорогой Kia Seltos с турбомотором стоит 1 999 900 рублей.
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Комментарии пользователей
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Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
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