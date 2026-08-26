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Автор: Дарья Климова

26 августа 2026, 12:33

Kia Seltos нового поколения стартовал в Китае по цене конкурентов из России

Kia Seltos нового поколения стартовал в Китае по цене конкурентов из России

Kia Seltos нового поколения: компактный кроссовер с технологиями премиум‑уровня и ценой как у Lada Iskra

Kia Seltos нового поколения стартовал в Китае по цене конкурентов из России

В Китае стартовали продажи обновленного Kia Seltos, и цены оказались неожиданно близки к российским бюджетным моделям. Мало кто знает, что оснащение и технологии здесь шагнули далеко вперед, а дизайн стал заметно агрессивнее. Что грозит конкурентам и какие нюансы стоит учесть - объясняем, чем удивил кроссовер за 1,3 млн рублей.

В Китае стартовали продажи обновленного Kia Seltos, и цены оказались неожиданно близки к российским бюджетным моделям. Мало кто знает, что оснащение и технологии здесь шагнули далеко вперед, а дизайн стал заметно агрессивнее. Что грозит конкурентам и какие нюансы стоит учесть - объясняем, чем удивил кроссовер за 1,3 млн рублей.

Для российских автолюбителей новость о запуске нового поколения Kia Seltos в Китае может стать настоящим сигналом: на рынке появляется конкурент, который по цене приближается к отечественным моделям, но предлагает иной уровень оснащения и технологий. В условиях, когда многие бренды пересматривают свои стратегии, а покупатели ищут оптимальное соотношение цены и качества, появление такого предложения способно изменить баланс сил в сегменте компактных кроссоверов.

Как сообщает Российская Газета, новый Kia Seltos сохранил статус компактного кроссовера (C-SUV), но теперь его габариты составляют 4460х1830х1640 мм при колесной базе 2690 мм. Объем багажника варьируется от 483 до 1454 литров, что позволяет использовать автомобиль как для городских поездок, так и для дальних путешествий. Внешний облик стал более выразительным: широкая решетка радиатора с необычным рисунком, квадратные блок-фары, вертикальные светодиодные ДХО, защитный обвес и рейлинги на крыше. Особое внимание привлекают скрытые электрифицированные ручки дверей - решение, которое редко встречается в этом классе.

В сравнении с предыдущей версией, новый Seltos стал ближе к образу внедорожника, особенно в модификации X-Line. Салон адаптирован под вкусы китайских покупателей: цифровая приборная панель напоминает большой смартфон, а два широкоугольных дисплея общей диагональю 27 дюймов создают ощущение технологичности. Медиасистема работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8295P и использует искусственный интеллект Ernie Bot от Baidu, что обеспечивает быструю работу и расширенные возможности персонализации. Селектор трансмиссии теперь расположен под рулевой колонкой, что освобождает пространство на центральной консоли.

Техническая часть также претерпела изменения. Кроссовер построен на модернизированной платформе i-GMP и оснащается исключительно бензиновыми 1,5-литровыми моторами: атмосферный вариант выдает 115 л.с. и работает с вариатором, а турбированный - 200 л.с. в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод - только передний. В списке оснащения значатся передние кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, панорамный люк, электропривод багажной двери, а также поддержка Apple CarPlay, Huawei HiCar и Carlink.

Самое неожиданное - ценовая политика. В Китае новый Kia Seltos стоит от 109 900 до 149 900 юаней, что в пересчете составляет примерно 1,3-1,85 млн рублей. Для сравнения, в России в этом же ценовом диапазоне предлагается Lada Iskra, что создает прямую конкуренцию между моделями разных классов и происхождения. Такой шаг может подтолкнуть других производителей к пересмотру цен и комплектаций, чтобы не потерять позиции на рынке.

Интересно, что тенденция к появлению доступных кроссоверов с расширенным оснащением наблюдается не только в Китае. Например, недавно Opel представил новую базовую версию Frontera Start, которая также ориентирована на покупателей, ищущих баланс между ценой и функционалом - подробнее об этом можно узнать в материале о доступных кроссоверах Opel в Европе. Это подтверждает, что борьба за покупателя в сегменте бюджетных SUV становится все острее.

В заключение стоит отметить несколько важных моментов: Kia Seltos нового поколения ориентирован на молодежную и семейную аудиторию, делает ставку на современные технологии и комфорт, а также предлагает решения, которые ранее встречались только в более дорогих моделях. Если тенденция сохранится, российский рынок может столкнуться с новой волной конкуренции, где привычные бренды будут вынуждены реагировать на вызовы со стороны азиатских производителей. Для покупателей это означает больше выбора и, возможно, более выгодные условия приобретения автомобилей в ближайшие годы.

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
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