20 июня 2019, 12:28

Kia Seltos: новый компактный кроссовер для России

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Компания Kia представила в Индии новый компактный кроссовер Seltos, который в 2020 году привезут и в Россию. Будущий конкурент Hyundai Creta получил турбомотор и полностью светодиодную оптику.
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
Kia Seltos новый компактный кроссовер для России
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Дебют нового Kia Seltos состоялся в Дели. Продажи в Индии и Южной Корее начнутся в этом году. Сборку наладят на заводах в Анантапур (Индия) и Кванджу (Корея). В 2020 году производство Seltos обещают локализовать и в России, где новинка поборется за клиентов с бестселлером сегмента Hyundai Creta.

Как и ожидалось, серийный автомобиль оказался очень похож на коцепт-кар SP Signature Concept, представленный в апреле нынешнего года. Традиционную решетку радиатора «нос тигра» дополняют необычные светодиодные фары и трехмерные указатели поворота, которые, безусловно, помогут новинке выделиться из толпы «одноклассников». Версия GT Line будет отличаться особой отделкой и 18-дюймовыми колесными дисками, обутыми в покрышки 235/45. Остальные кроссоверы получат 16- и 17-дюймовые колеса.

В зависимости от рынка, Kia Seltos предложат с 1,6-литровыми бензиновыми «турбочетверками» мощностью 147 л.с. и 1,6-литровыми турбодизелями отдачей 134 л.с. Коробки передач: вариатор, 6-диапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «робот». Полного привода не обещают. Вместо него водитель сможет выбирать из трех ездовых режимов: Normal, Eco и Sport.

Фотографий салона пока нет, но ранее стало известно, что кроссовер получит 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, 8-дюймовый проекционный дисплей, аудиосистему Bose с 8 динамиками и атмосферную подсветку Sound Mood с шестью темами и 8 цветами, которая может синхронизироваться с ритмом музыки.


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Комментарии
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Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
Форум KIA Ceed
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
аноним
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Kia Seltos: новый компактный кроссовер для России
{{material_126645}}Дебют нового Kia Seltos состоялся в Дели. Продажи в Индии и Южной Корее начнутся в этом году. Сборку наладят на заводах в Анантапур (Индия) и Кванджу (Корея). В 2020 году производство Seltos обещают локализовать и в России, где новинка поборется за клиентов с бестселлером сегмента Hyundai Creta.Как и ожидалось, серийный автомобиль оказался очень похож на коцепт-кар SP Signature Concept, представленный в апреле нынешнего года. Традиционную решетку радиатора «нос тигра» дополняют необычные светодиодные фары и трехмерные указатели поворота, которые, безусловно, помогут новинке выделиться из толпы «одноклассников». Версия GT Line будет отличаться особой отделкой и 18-дюймовыми колесными дисками, обутыми в покрышки 235/45. Остальные кроссоверы получат 16- и 17-дюймовые колеса.В зависимости от рынка, Kia Seltos предложат с 1,6-литровыми бензиновыми «турбочетверками» мощностью 147 л.с. и 1,6-литровыми турбодизелями отдачей 134 л.с. Коробки передач: вариатор, 6-диапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «робот». Полного привода не обещают. Вместо него водитель сможет выбирать из трех ездовых режимов: Normal, Eco и Sport.Фотографий салона пока нет, но ранее стало известно, что кроссовер получит 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, 8-дюймовый проекционный дисплей, аудиосистему Bose с 8 динамиками и атмосферную подсветку Sound Mood с шестью темами и 8 цветами, которая может синхронизироваться с ритмом музыки.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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