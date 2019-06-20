20 июня 2019, 12:28
Kia Seltos: новый компактный кроссовер для России
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Компания Kia представила в Индии новый компактный кроссовер Seltos, который в 2020 году привезут и в Россию. Будущий конкурент Hyundai Creta получил турбомотор и полностью светодиодную оптику.
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Как и ожидалось, серийный автомобиль оказался очень похож на коцепт-кар SP Signature Concept, представленный в апреле нынешнего года. Традиционную решетку радиатора «нос тигра» дополняют необычные светодиодные фары и трехмерные указатели поворота, которые, безусловно, помогут новинке выделиться из толпы «одноклассников». Версия GT Line будет отличаться особой отделкой и 18-дюймовыми колесными дисками, обутыми в покрышки 235/45. Остальные кроссоверы получат 16- и 17-дюймовые колеса.
В зависимости от рынка, Kia Seltos предложат с 1,6-литровыми бензиновыми «турбочетверками» мощностью 147 л.с. и 1,6-литровыми турбодизелями отдачей 134 л.с. Коробки передач: вариатор, 6-диапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «робот». Полного привода не обещают. Вместо него водитель сможет выбирать из трех ездовых режимов: Normal, Eco и Sport.
Фотографий салона пока нет, но ранее стало известно, что кроссовер получит 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, 8-дюймовый проекционный дисплей, аудиосистему Bose с 8 динамиками и атмосферную подсветку Sound Mood с шестью темами и 8 цветами, которая может синхронизироваться с ритмом музыки.
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при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
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