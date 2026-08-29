В Россию вернулся дешевый и надежный кроссовер Kia, который стоит дешевле Geely и Tenet

29 августа 2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.
Возвращение Kia Seltos на российский рынок стало ведущим событием для автолюбителей, следующих за изменениями в сегменте доступных кроссоверов. Теперь этот компактный внедорожник можно приобрести по цене, которая ниже предложений Geely и Tenet, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.
Новые Kia Seltos поступают в Россию по параллельному импорту. Минимальная стоимость – от 1 290 000 рублей за базовую комплектацию Comfort Edition. Сюда входят тканевая отделка салона, пластиковый многофункциональный руль, кнопка запуска двигателя, кондиционер и литые диски. Для сравнения, Geely Coolray в актуальной версии стоит не менее 2 889 990 рублей, Livan X3 Pro — от 1 869 900 рублей. Тенет Т4 калужской сборки также заметно дороже: цены на прошлую версию стартуют от 2 089 000 рублей.
Киа Селтос можно заказать в Тюмени, Хабаровске, Новосибирске, Москве и Красноярске по цене от 1,5 до 1,8 млн рублей. В других городах, таких как Калининград, Пермь, Ижевск, Иркутск, Омск, Курган, Барнаул, Сургут, Самара, Казань, Уфа, Чебоксары, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Воронеж, стоимость может доходить до 2 млн рублей. В наличии также есть автомобили с китайского рынка: например, в Магнитогорске - за 2 050 000 рублей, в Уфе - за 2 100 000 рублей, а в Оренбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи - до 2,5 млн рублей.
Самый новый Kia Seltos оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с., который хорошо знаком по моделям Creta и Elantra. В паре с ним работает вариатор, привод - только передний. В отличие от прежних «российских» Seltos калининградской сборки, полноприводные версии сейчас не предоставляются. Некоторые экземпляры из Китая комплектуются 1,4-литровым турбомотором T-GDI на 140 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач, а также передним приводом.
Эксперты отмечают, что Kia Seltos входит в число самых надежных моделей бренда. В рейтингах надежности этот кроссовер стабильно занимает высокие позиции.
Дополнительно стоит отметить, что на российский рынок начали поступать и седаны Kia Pegas - более простая альтернатива Rio, разработанная совместно корейскими и китайскими инженерами, и выпускаемая на заводе Dongfeng-Yueda-Kia в Китае.
Массовое появление Kia Seltos в качестве конкурентоспособного предложения для многих покупателей шанс приобрести современный и надежный автомобиль по доступной цене. Важно учитывать, что комплектации и условия поставки могут различаться в зависимости от региона и способа заказа, спрос на такие предложения, судя по динамике, остается высоким.
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