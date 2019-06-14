14 июня 2019, 00:11

Kia Seltos: сюрприза не получилось

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Компания Kia опубликовала первое официальное тизерное видео новой модели – компактного кроссовера Seltos. На нем вспышками выхватываются отдельные элементы дизайна. Но облик новинки уже давно не секрет. В начале месяца в Сети появились «живые» фото кроссовера без камуфляжа.
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
Kia Seltos сюрприза не получилось
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Компания Kia официально сообщила, что новый компактный кроссовер будет называться Seltos и в подтверждение ...
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Главная идея рекламного ролика – мы никогда не знаем, что будет дальше. Один из сюрпризов - новый загадочный вседорожник Kia Seltos. Фрагментами появляется головная оптика и задние фонари, плавник антенны на крыше, соты радиаторной решетки и выштамповки дверей. Завершает ролик слоган «The Power of Surprise» - «Сила неожиданности». Но неожиданности как раз и не произошло. Десять дней назад в Сети были опубликованы фотографии Kia Seltos, сделанные где-то в США. 

Однако интрига сохраняется вокруг платформы, моторной гаммы и технических характеристик нового кроссовера. Пока известно лишь, что Kia Seltos получит информационно-развлекательную систему с большим 10,25-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Предполагается, что в топовых комплектациях появится адаптивный круиз-контроль и еще ряд электронных помощников. Дополнительный комфорт в салоне обеспечит атмосферная подсветка.

Название «Seltos» - это вольная производная от имени героя древнегреческих мифов – сына Геракла. Компактный кроссовер адресован поколению «миллениалов», которые ценят высокие технологии и современный дизайн наравне с практичностью, скоростью и комфортом. Премьера Kia Seltos намечена на 20 июня 2019 года. Вслед за ней стартуют продажи в Корее. Затем новинка появится в США и Индии. До России кроссовер доберется в 2020 году.

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Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
Форум KIA Ceed
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
аноним
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Kia Seltos: сюрприза не получилось
{{material_126673}}Главная идея рекламного ролика – мы никогда не знаем, что будет дальше. Один из сюрпризов - новый загадочный вседорожник Kia Seltos. Фрагментами появляется головная оптика и задние фонари, плавник антенны на крыше, соты радиаторной решетки и выштамповки дверей. Завершает ролик слоган «The Power of Surprise» - «Сила неожиданности». Но неожиданности как раз и не произошло. Десять дней назад в Сети были опубликованы фотографии Kia Seltos, сделанные где-то в США. Однако интрига сохраняется вокруг платформы, моторной гаммы и технических характеристик нового кроссовера. Пока известно лишь, что Kia Seltos получит информационно-развлекательную систему с большим 10,25-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Предполагается, что в топовых комплектациях появится адаптивный круиз-контроль и еще ряд электронных помощников. Дополнительный комфорт в салоне обеспечит атмосферная подсветка.Название «Seltos» - это вольная производная от имени героя древнегреческих мифов – сына Геракла. Компактный кроссовер адресован поколению «миллениалов», которые ценят высокие технологии и современный дизайн наравне с практичностью, скоростью и комфортом. Премьера Kia Seltos намечена на 20 июня 2019 года. Вслед за ней стартуют продажи в Корее. Затем новинка появится в США и Индии. До России кроссовер доберется в 2020 году.
2019-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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