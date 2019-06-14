14 июня 2019, 00:11
Kia Seltos: сюрприза не получилось
- 126
- 0
Компания Kia опубликовала первое официальное тизерное видео новой модели – компактного кроссовера Seltos. На нем вспышками выхватываются отдельные элементы дизайна. Но облик новинки уже давно не секрет. В начале месяца в Сети появились «живые» фото кроссовера без камуфляжа.
Ранее мы писали
Компания Kia официально сообщила, что новый компактный кроссовер будет называться Seltos и в подтверждение ...Читать далее
Однако интрига сохраняется вокруг платформы, моторной гаммы и технических характеристик нового кроссовера. Пока известно лишь, что Kia Seltos получит информационно-развлекательную систему с большим 10,25-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Предполагается, что в топовых комплектациях появится адаптивный круиз-контроль и еще ряд электронных помощников. Дополнительный комфорт в салоне обеспечит атмосферная подсветка.
Название «Seltos» - это вольная производная от имени героя древнегреческих мифов – сына Геракла. Компактный кроссовер адресован поколению «миллениалов», которые ценят высокие технологии и современный дизайн наравне с практичностью, скоростью и комфортом. Премьера Kia Seltos намечена на 20 июня 2019 года. Вслед за ней стартуют продажи в Корее. Затем новинка появится в США и Индии. До России кроссовер доберется в 2020 году.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве