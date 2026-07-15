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Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 11:47

Kia Seltos возвращается: доступный кроссовер снова на российском рынке

Kia Seltos возвращается: доступный кроссовер снова на российском рынке

Почему новый Kia Seltos оказался выгоднее китайских конкурентов - подробности и цены

Kia Seltos возвращается: доступный кроссовер снова на российском рынке

В России снова можно купить новый кроссовер Kia Seltos. Модель доступна по параллельному импорту. Цены стартуют ниже конкурентов из Поднебесной. Подробности о комплектациях и моторах - в материале.

В России снова можно купить новый кроссовер Kia Seltos. Модель доступна по параллельному импорту. Цены стартуют ниже конкурентов из Поднебесной. Подробности о комплектациях и моторах - в материале.

В 2026 году российские автолюбители получили возможность приобрести Kia Seltos по привлекательной цене. Эта модель, ранее входившая в число самых популярных кроссоверов страны, теперь возвращается на рынок благодаря параллельному импорту. Как сообщает Автоновости дня, в продаже уже более двухсот экземпляров, причем часть из них доступна только по предварительному заказу.

Минимальная стоимость базовой версии Comfort Edition составляет 1 290 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с тканевым салоном, пластиковым многофункциональным рулем, кнопкой запуска двигателя, кондиционером и легкосплавными дисками. Такой набор опций делает Seltos привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный и недорогой кроссовер.

На фоне официально представленных в России китайских моделей Kia Seltos выглядит особенно выгодно. Например, Geely Coolray стоит не менее 2 889 990 рублей, Livan X3 Pro - от 1 869 900 рублей, а Tenet T4 - минимум 2 089 000 рублей. Таким образом, корейский кроссовер оказывается заметно доступнее своих конкурентов.

В зависимости от региона и выбранной комплектации, стоимость Kia Seltos может варьироваться от 1 500 000 до 2 500 000 рублей. Большинство автомобилей оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с., вариатором и передним приводом. Ранее на рынке встречались и полноприводные версии калининградской сборки, однако сейчас они практически исчезли из предложения.

Некоторые экземпляры, поступающие из Китая, оборудованы 140-сильным турбомотором T-GDI и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой вариант подойдет тем, кто предпочитает более динамичную езду и современные технологии.

Аналитики отмечают, что Kia Seltos зарекомендовал себя как одна из самых надежных моделей бренда. Это подтверждается стабильным спросом и положительными отзывами владельцев. Кроме того, на российский рынок начали поступать седаны Kia Pegas, которые позиционируются как упрощенная альтернатива популярной модели Rio и производятся на совместном предприятии Dongfeng-Yueda-Kia в Китае.

Возвращение Kia Seltos на российский рынок открывает новые возможности для покупателей, ищущих баланс между ценой, качеством и оснащением. Благодаря параллельному импорту, модель снова становится доступной широкой аудитории, а разнообразие комплектаций позволяет подобрать оптимальный вариант под любые требования.

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
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