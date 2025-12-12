Kia Seltos 2025: новый дизайн, гибрид и кое-что, чего вы точно не ожидали

12 декабря 2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.
Компания Kia официально вывела на рынок второе поколение своего компактного кроссовера Seltos. Как сообщает abiznews, новинка стала заметно современнее и технологичнее, сохранив при этом узнаваемый стиль и акцент на практичности. Seltos всегда был одним из ключевых игроков в сегменте городских внедорожников, и теперь корейский бренд решил сделать ставку на еще более смелый дизайн и расширенный набор функций.
Внешность автомобиля претерпела значительные изменения: появились новые линии кузова, переработанная оптика и более выразительная решетка радиатора. В салоне — свежий подход к эргономике, улучшенные материалы отделки и расширенный список электронных помощников. Все это должно сделать Seltos привлекательным выбором для тех, кто ценит комфорт и стиль в повседневной жизни.
Техническая часть тоже не осталась без внимания. Новая платформа K3 позволила повысить жесткость кузова и улучшить управляемость. Водитель может выбрать один из нескольких бензиновых двигателей: базовый 1,6-литровый турбомотор на 180 л.с., более мощный вариант на 193 л.с. с 8-ступенчатым автоматом, а также атмосферный 2-литровый агрегат на 149 л.с. Каждый из них рассчитан на разные сценарии эксплуатации — от городской езды до дальних путешествий.
Для любителей активного отдыха предусмотрен полный привод с многорычажной задней подвеской и системой выбора режимов Terrain Mode. Она позволяет адаптировать поведение автомобиля под снег, грязь или песок, что особенно актуально для российских дорог. Кроме того, Seltos получил три режима движения — Eco, Normal и Sport, что дает возможность подстроить характер машины под настроение водителя.
В 2026 году линейка пополнится гибридной версией, которая объединит преимущества бензинового и электрического привода. Ожидается, что эта модификация будет оснащена функцией Vehicle-to-Load (V2L) для питания внешних устройств, а также интеллектуальной системой рекуперативного торможения Kia Smart 3.0. Последняя автоматически регулирует степень рекуперации в зависимости от дорожной ситуации и навигационных данных, что должно повысить эффективность использования энергии.
По информации abiznews, Seltos второго поколения ориентирован на глобальный рынок и будет предлагаться в различных комплектациях, чтобы удовлетворить запросы самых разных покупателей. В компании делают ставку на расширение присутствия модели в Европе, Азии и других регионах, где спрос на компактные кроссоверы стабильно высок.
Напомним, Kia входит в состав концерна Hyundai Motor Group. Компания известна своими инновационными решениями в области дизайна и технологий, а также широкой линейкой моделей — от бюджетных хэтчбеков до премиальных внедорожников. Seltos впервые появился на рынке в 2019 году и быстро завоевал популярность благодаря удачному сочетанию цены, оснащения и надежности.
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
08.12.2025, 13:19
Второе поколение Kia Seltos: рендер и новые детали перед премьерой 10 декабря
Kia готовит премьеру нового Seltos, обещая крупные перемены в дизайне и оснащении. В сети уже появились рендеры, основанные на шпионских снимках и тизерах. Официальная презентация состоится 10 декабря. Какие сюрпризы готовит корейский бренд? Узнаем совсем скоро.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
02.12.2025, 15:09
Kia раскрыла первые фото нового Seltos: дебют второго поколения уже близко
Kia готовит премьеру второго поколения Seltos. Первые официальные фото уже опубликованы. Дизайн стал заметно смелее, а силуэт – более выразительным. Новинка обещает удивить размерами и технологиями. Подробности о грядущем дебюте пока держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
01.10.2025, 16:21
Десять иномарок которые останутся доступными после роста утильсбора с 1 ноября
Новые правила вступают в силу. Цены на авто скоро изменятся. Но не для всех моделей. Журналисты нашли несколько интересных вариантов. Они останутся доступными для покупки. Узнайте, какие машины это будут.Читать далее
-
14.08.2025, 17:58
В Россию вернулся Kia Seltos — и он дешевле «Лады»
В Россию завезли партию новых кроссоверов Kia Seltos, которые теперь можно купить от 1,75 миллиона рублей. Машины едут из Южной Кореи и Китая в рамках параллельного импорта, так как их выпуск на калининградском «Автоторе» был остановлен. Автомобили доступны по всей стране — от Владивостока до Москвы, а стоимость базовых версий оказалась ниже, чем у новых Lada Vesta и «Москвич 3».Читать далее
-
14.08.2025, 11:47
В США проверяют эффективность отзыва 137 тысяч Kia Seltos и Soul из-за риска пожара
В США началась федеральная проверка отзыва более 137 тысяч кроссоверов Kia Seltos и Soul. Причина — дефектные маслосъемные кольца, которые могут привести к серьезным поломкам двигателя и даже пожару. Власти выясняют, насколько эффективны меры Kia.Читать далее
-
05.08.2025, 18:36
Киа Селтос в 2025 году: стоит ли покупать корейский кроссовер вместо китайских аналогов при параллельном импорте
На фоне доминирования китайских брендов эксперты вновь обратили внимание на Киа Селтос. Рассматриваем, чем привлекательна версия корейской сборки с полным приводом, какие еще комплектации доступны на рынке и с какими серьезными рисками, связанными с отсутствием гарантии, столкнется покупатель.Читать далее
