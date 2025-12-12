Kia Seltos 2025: новый дизайн, гибрид и кое-что, чего вы точно не ожидали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

12 декабря 2025, 13:56

Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.

Компания Kia официально вывела на рынок второе поколение своего компактного кроссовера Seltos. Как сообщает abiznews, новинка стала заметно современнее и технологичнее, сохранив при этом узнаваемый стиль и акцент на практичности. Seltos всегда был одним из ключевых игроков в сегменте городских внедорожников, и теперь корейский бренд решил сделать ставку на еще более смелый дизайн и расширенный набор функций.

Фото: Kia

Внешность автомобиля претерпела значительные изменения: появились новые линии кузова, переработанная оптика и более выразительная решетка радиатора. В салоне — свежий подход к эргономике, улучшенные материалы отделки и расширенный список электронных помощников. Все это должно сделать Seltos привлекательным выбором для тех, кто ценит комфорт и стиль в повседневной жизни.

Фото: Kia

Техническая часть тоже не осталась без внимания. Новая платформа K3 позволила повысить жесткость кузова и улучшить управляемость. Водитель может выбрать один из нескольких бензиновых двигателей: базовый 1,6-литровый турбомотор на 180 л.с., более мощный вариант на 193 л.с. с 8-ступенчатым автоматом, а также атмосферный 2-литровый агрегат на 149 л.с. Каждый из них рассчитан на разные сценарии эксплуатации — от городской езды до дальних путешествий.

Для любителей активного отдыха предусмотрен полный привод с многорычажной задней подвеской и системой выбора режимов Terrain Mode. Она позволяет адаптировать поведение автомобиля под снег, грязь или песок, что особенно актуально для российских дорог. Кроме того, Seltos получил три режима движения — Eco, Normal и Sport, что дает возможность подстроить характер машины под настроение водителя.

Фото: Kia

В 2026 году линейка пополнится гибридной версией, которая объединит преимущества бензинового и электрического привода. Ожидается, что эта модификация будет оснащена функцией Vehicle-to-Load (V2L) для питания внешних устройств, а также интеллектуальной системой рекуперативного торможения Kia Smart 3.0. Последняя автоматически регулирует степень рекуперации в зависимости от дорожной ситуации и навигационных данных, что должно повысить эффективность использования энергии.

По информации abiznews, Seltos второго поколения ориентирован на глобальный рынок и будет предлагаться в различных комплектациях, чтобы удовлетворить запросы самых разных покупателей. В компании делают ставку на расширение присутствия модели в Европе, Азии и других регионах, где спрос на компактные кроссоверы стабильно высок.

Фото: Kia

Напомним, Kia входит в состав концерна Hyundai Motor Group. Компания известна своими инновационными решениями в области дизайна и технологий, а также широкой линейкой моделей — от бюджетных хэтчбеков до премиальных внедорожников. Seltos впервые появился на рынке в 2019 году и быстро завоевал популярность благодаря удачному сочетанию цены, оснащения и надежности.

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
