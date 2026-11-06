Турбо на 200 сил и автопарковка с ключа: за какую версию нового Kia Seltos придется выложить 15 миллионов (тенге)?

Как изменился и сколько теперь стоит новый Kia Seltos казахстанской сборки? Честный разбор комплектаций и цен

В Казахстане стартовали продажи Seltos местной сборки с атмосферным и турбированным моторами. Разница в цене между комплектациями достигает 5 млн тенге, полный привод предусмотрен для T-GDI. Оснащение меняется от базового Luxe до насыщенного X-Line.

В Казахстане стартовали продажи Seltos местной сборки с атмосферным и турбированным моторами. Разница в цене между комплектациями достигает 5 млн тенге, полный привод предусмотрен для T-GDI. Оснащение меняется от базового Luxe до насыщенного X-Line.

Комплектация Premium оценена в 13 490 000-13 990 000 тенге. Второе поколение Kia Seltos местной сборки уже продается в Казахстане. Стоимость версий зависит от двигателя и привода, сообщает «Российская Газета». Новую генерацию представили в Алматы 4 ноября 2026 года; автомобиль выпускают на заводе Kia Qazaqstan в Костанае. Модель сменила поколение, а не получила рестайлинг.

Кузов нового Seltos вырос: длина составляет 4460 мм, на 70 мм больше, чем у предшественника; ширина - 1830 мм. Колесная база увеличилась на 60 мм, до 2690 мм. Объем багажника заявлен на уровне 536 л, примерно на 100 л больше прежнего показателя.

Покупателю предлагают два силовых варианта. Атмосферный 1.5 MPI развивает 115 л. с. и работает с вариатором; подобный Seltos бывает только переднеприводным. Турбированный 1.5 T-GDI сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Его мощность составляет 150 или 200 л. с. в зависимости от версии. Доплата за турбомотор относительно атмосферного составляет 1 млн тенге, или 180 000 рублей. Для 150-сильного T-GDI можно выбрать передний или полный привод; 200-сильный двигатель устанавливается на полноприводный X-Line.

В Казахстане доступны четыре комплектации: Luxe, Prestige, Premium и X-Line. Базовый Luxe стоит от 10 990 000 тенге с атмосферным двигателем и около 11 990 000 тенге с 150-сильным турбомотором (1 978 200-2 158 200 рублей). Во всех комплектациях установлен объединенный панорамный дисплей диагональю 27 дюймов с Android Auto и Apple CarPlay. В Luxe также есть шесть динамиков, тканевая обивка и кондиционер. Руль и передние сиденья оснащены подогревом. За безопасность отвечают светодиодные фары рефлекторного типа и базовый набор ассистентов водителя; фронтальные подушки входят в оснащение. В базовый набор также включены ABS и ESC, контроль давления в шинах, крепления ISOFIX и системы помощи при начале движения на подъеме и спуске.

Prestige оценили в 11 690 000-13 390 000 тенге (2 104 200-2 410 200 рублей). Здесь установлен 150-сильный турбомотор, а привод можно выбрать. Комплектация включает шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Предусмотрены датчики парковки с камерой заднего вида, раздельный климат-контроль и сиденья из искусственной кожи. В пакет «теплого ключа» входит бесключевой доступ Smart Key; фары здесь проекционного типа.

В Premium к 150-сильному T-GDI добавляется выбор привода. Среди оснащения - вентиляция кресел, панорамная крыша, акустика Bose и система кругового обзора. Комплекс ADAS включает адаптивный круиз-контроль и автоматическое торможение; система также удерживает автомобиль в полосе. Для этой комплектации предусмотрен пакет «Теплые опции»: он включает подогрев руля, передних и задних сидений, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя.

Указанная для X-Line цена составляет 2 788 200 рублей (15,49 млн тенге). По данным Kolesa.kz, эта версия получила 200-сильный турбомотор и полный привод, а также все перечисленное выше оснащение. Среди отличий - легкосплавные 18-дюймовые диски с шинами 215/55 R18, проекционный дисплей HUD и электронный селектор коробки передач. Расширенный набор ADAS включает дистанционную парковку с ключа. На остальных версиях стоят 17-дюймовые диски с шинами 215/60.

В российском контексте расходы на автомобиль связаны и со стоимостью ремонта: страховщики добиваются повышения лимита ОСАГО после того, как ремонт подорожал.