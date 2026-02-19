Владивостокский владелец делится впечатлениями о Kia Sorento 2022, сравнивая с Jeep Grand Cherokee и отмечая нюансы эксплуатации

19 февраля 2026, 16:18
Kia Sorento 2022 с дизелем и роботом: опыт владения в условиях Дальнего Востока
Kia Sorento 2022 с дизелем и роботом: опыт владения в условиях Дальнего Востока
Kia Sorento 2022 с дизельным мотором и роботизированной коробкой вызвал у владельца из Владивостока смешанные чувства. В материале - реальные плюсы и минусы, которые могут быть важны для тех, кто выбирает между разными кроссоверами.
Рынок кроссоверов в России продолжает меняться, и опыт владельцев становится особенно ценным для тех, кто стоит перед выбором нового автомобиля. История эксплуатации Kia Sorento 2022 года с дизельным двигателем и роботизированной коробкой передач в суровых условиях Владивостока позволяет по-новому взглянуть на возможности этого автомобиля.
Покупка машины без официальной дилерской поддержки — уже призыв для многих, но именно так поступил герой нашего материала. За два года эксплуатации он успел оценить не только технические особенности Sorento, но и сравнить его с обычным автомобилем - Jeep Grand Cherokee WK2 с бензиновым мотором 3,6 литра.
Первый опыт владения дизелем всегда вызывает опасения, особенно в регионах с холодными зимами. Однако Sorento опроверг сомнения, мотор уверенно заводится даже при минус 26, а прогрев занимает минимум времени. На трековом дизельном двигателе проявляются более высокие показатели - экономичность и динамика сочетаются с отличной тягой, что особенно важно для дальних поездок по Дальнему Востоку.
Роботизированная коробка передач, несмотря на опасности, оказалась не только простой в обслуживании, но и более дешевой в ремонте по сравнению с классическим автоматом. Переключения последовательно быстрые и практически незаметные, связка дизеля и «робота» обеспечивает достойную динамику для 2,2-литрового мотора. В повседневной эксплуатации разница с автоматом минимальная, а к особенностям работы привыкаешь довольно быстро.
Системы помощи водителю приносят отдельное удовольствие. Электроника не раз спасала в неожиданных местах - внезапный выезд из полосы движения или экстренное торможение перед столкновением. Для города с непростыми дорожными условиями такие функции становятся не просто приятным бонусом, а необходимой мерой.
Однако не обошлось и без нюансов. Жесткая профильная резина низкого диаметра на фоне разбитого асфальта добавляет неудобства и требует особой осторожности - диски слишком близко к дорожному покрытию, и любая ошибка может обернуться царапинами. Тем не менее, со временем к этому привыкаешь.
Важный плюс - доступность запчастей и простота обслуживания. В отличие от многих китайских моделей, для Sorento легко найти нужные детали, ремонт не превращается в квест. Каталоги понятны, все меняется без лишних сложностей, что особенно ценно для регионов, где сервисная инфраструктура ограничена.
В целом, опыт владения Kia Sorento 2022 года с дизелем и «роботом» показывает, что этот автомобиль подходит тем, кто ищет надежный и экономичный кроссовер для российских дорог. Несмотря на компромиссы по комфорту и производительности, машина уверенно справляется с задачами повседневной эксплуатации и не требует дополнительных затрат на обслуживание.
Похожие материалы Киа
-
02.02.2026, 12:38
Kia возвращается в Россию: шесть новых моделей и ставка на гибриды
Kia Motors планирует масштабное возвращение на российский рынок с шестью новыми моделями, включая гибриды. Компания делает ставку на обновленную дилерскую сеть и рассчитывает на продажи до 100 тысяч машин в год. Эксперты оценивают перспективы и подчеркивают важность ценовой политики.Читать далее
-
05.12.2025, 14:21
Kia Sorento 2027: цифровая революция и свежий дизайн в новом поколении
Kia Sorento 2027 готовит революцию в сегменте кроссоверов. Модель получила крупную решетку радиатора, новые светодиодные элементы и спортивные бамперы. Внутри – цифровые инновации и свежий стиль. Подробности о переменах и ожиданиях – в нашем материале.Читать далее
-
01.12.2025, 11:20
Эксперт назвал три модели Kia которые могут разорить на ремонте
Не все корейские машины одинаково надежны. Эксперт выделил несколько популярных моделей Kia. Их покупка может обернуться серьезными тратами. Узнайте, какие автомобили попали в список. Это поможет избежать больших проблем.Читать далее
-
30.09.2025, 18:29
Kia отзывает кроссоверы Sorento из-за риска возгорания системы вентиляции
Kia обнаружила потенциально опасную неисправность в Sorento последних лет выпуска. Причина связана с перегревом элементов системы вентиляции. Компания уже начала отзывную кампанию. Детали неисправности пока держатся в секрете.Читать далее
-
25.09.2025, 06:23
Kia Sorento PHEV 2026 года получил новую топовую версию X-Line SX Prestige AWD
Автомобиль получил обновления и новую комплектацию. Стоимость выросла по сравнению с прошлым годом. Модель выделяется среди конкурентов. Подробности о новинке читайте далее.Читать далее
-
23.09.2025, 04:15
Kia Sorento 2026: новые опции и рост цен на рынке США
Автомобиль получил расширенный список стандартных функций. Стоимость выросла по сравнению с прошлым годом. Производитель скорректировал и транспортный сбор. Подробности о новинке уже известны.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
-
19.06.2025, 15:11
В России продают новые Kia Sorento 2022 года с 5-летней гарантией
На российском рынке неожиданно появились новые кроссоверы Kia Sorento четвертого поколения, которые ранее считались недоступными из-за приостановки официальных поставок южнокорейского бренда. К покупке предлагают машины 2022 года выпуска.Читать далее
-
22.01.2025, 08:57
Kia отзывает 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света
Компания Kia объявила в США масштабный отзыв, который затрагивает почти 75 тысяч кроссоверов Sorento 2024 и 2025 модельных годов. Ошибка программного обеспечения может привести к внезапному отключению фар и задних фонарей.Читать далее
-
02.11.2024, 10:30
Кроссовер Kia Sorento чуть не провалил краш-тест
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Результаты корейского кроссовера Kia Sorento были признаны «пограничными», лишь несколько баллов отделяли его от провала. Японский седан Nissan Altima (Teana) показал себя еще хуже.Читать далее
