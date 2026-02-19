Владивостокский владелец делится впечатлениями о Kia Sorento 2022, сравнивая с Jeep Grand Cherokee и отмечая нюансы эксплуатации

Kia Sorento 2022 с дизелем и роботом: опыт владения в условиях Дальнего Востока

Kia Sorento 2022 с дизельным мотором и роботизированной коробкой вызвал у владельца из Владивостока смешанные чувства. В материале - реальные плюсы и минусы, которые могут быть важны для тех, кто выбирает между разными кроссоверами.

Рынок кроссоверов в России продолжает меняться, и опыт владельцев становится особенно ценным для тех, кто стоит перед выбором нового автомобиля. История эксплуатации Kia Sorento 2022 года с дизельным двигателем и роботизированной коробкой передач в суровых условиях Владивостока позволяет по-новому взглянуть на возможности этого автомобиля.

Покупка машины без официальной дилерской поддержки — уже призыв для многих, но именно так поступил герой нашего материала. За два года эксплуатации он успел оценить не только технические особенности Sorento, но и сравнить его с обычным автомобилем - Jeep Grand Cherokee WK2 с бензиновым мотором 3,6 литра.

Первый опыт владения дизелем всегда вызывает опасения, особенно в регионах с холодными зимами. Однако Sorento опроверг сомнения, мотор уверенно заводится даже при минус 26, а прогрев занимает минимум времени. На трековом дизельном двигателе проявляются более высокие показатели - экономичность и динамика сочетаются с отличной тягой, что особенно важно для дальних поездок по Дальнему Востоку.

Роботизированная коробка передач, несмотря на опасности, оказалась не только простой в обслуживании, но и более дешевой в ремонте по сравнению с классическим автоматом. Переключения последовательно быстрые и практически незаметные, связка дизеля и «робота» обеспечивает достойную динамику для 2,2-литрового мотора. В повседневной эксплуатации разница с автоматом минимальная, а к особенностям работы привыкаешь довольно быстро.

Системы помощи водителю приносят отдельное удовольствие. Электроника не раз спасала в неожиданных местах - внезапный выезд из полосы движения или экстренное торможение перед столкновением. Для города с непростыми дорожными условиями такие функции становятся не просто приятным бонусом, а необходимой мерой.

Однако не обошлось и без нюансов. Жесткая профильная резина низкого диаметра на фоне разбитого асфальта добавляет неудобства и требует особой осторожности - диски слишком близко к дорожному покрытию, и любая ошибка может обернуться царапинами. Тем не менее, со временем к этому привыкаешь.

Важный плюс - доступность запчастей и простота обслуживания. В отличие от многих китайских моделей, для Sorento легко найти нужные детали, ремонт не превращается в квест. Каталоги понятны, все меняется без лишних сложностей, что особенно ценно для регионов, где сервисная инфраструктура ограничена.

В целом, опыт владения Kia Sorento 2022 года с дизелем и «роботом» показывает, что этот автомобиль подходит тем, кто ищет надежный и экономичный кроссовер для российских дорог. Несмотря на компромиссы по комфорту и производительности, машина уверенно справляется с задачами повседневной эксплуатации и не требует дополнительных затрат на обслуживание.