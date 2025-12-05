Обновленный Kia Sorento 2027 удивляет цифровыми решениями и смелым внешним видом – что изменилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 14:21

Kia Sorento 2027: цифровая революция и свежий дизайн в новом поколении

Kia Sorento 2027 готовит революцию в сегменте кроссоверов. Модель получила крупную решетку радиатора, новые светодиодные элементы и спортивные бамперы. Внутри – цифровые инновации и свежий стиль. Подробности о переменах и ожиданиях – в нашем материале.

В 2025 году корейский автогигант Kia решил не уступать конкурентам и готовит к выходу обновленный среднеразмерный кроссовер Sorento 2027 модельного года. Как отмечают эксперты, производитель делает ставку на цифровые технологии и выразительный внешний вид, чтобы привлечь внимание к новинке на фоне насыщенного рынка.

В последние месяцы азиатские бренды активно заявляют о себе: после ярких премьер на Japan Mobility Show и других крупных автосалонах, Kia не осталась в стороне. Компания представила концепт Vision Meta Turismo, который, по мнению многих, может повлиять на будущий фирменный стиль марки. Хотя этот прототип и не стал долгожданным возвращением Stinger, он демонстрирует, в каком направлении движется дизайн Kia.

Однако главные перемены ждут именно Sorento. По информации Digimods DESIGN, обновленный кроссовер получил заметно увеличенную фирменную решетку радиатора «тигриный нос», которая теперь стала еще более выразительной. Светодиодные дневные ходовые огни выполнены в виде двух вертикальных полос, что придает автомобилю современный и агрессивный облик. Передний бампер стал спортивнее, а по бокам появились новые легкосплавные диски.

Сзади Sorento 2027 отличает стильная светодиодная полоса, соединяющая фонари по всей ширине кузова, а вертикальные элементы по краям теперь выполнены в единственном экземпляре с каждой стороны. Бампер получил интегрированный диффузор и декоративные воздухозаборники, которые можно стилизовать под передние элементы. Все эти детали подчеркивают динамичный характер автомобиля и его стремление выделиться среди конкурентов.

Внутри ожидаются серьезные цифровые изменения. Хотя подробностей о салоне пока немного, эксперты прогнозируют появление новых мультимедийных систем, расширенных функций персонализации и современных ассистентов водителя. Kia явно делает ставку на технологичность, чтобы соответствовать ожиданиям современных покупателей.

Интересно, что в среде автомобильных энтузиастов и дизайнеров нет единого мнения о том, каким должен быть новый Sorento. Одни считают, что модель пойдет по пути флагманского Telluride, другие видят в ней самостоятельный стиль. Тем не менее, обновленный кроссовер уже сейчас вызывает живой интерес и обсуждения в сети.

Ожидается, что Kia Sorento 2027 станет одной из самых заметных премьер в своем классе. Смелые решения во внешности, акцент на цифровых технологиях и возможность индивидуализации делают новинку привлекательной для широкой аудитории. Вопрос лишь в том, насколько эти перемены окажутся удачными и понравятся ли они поклонникам марки.

Упомянутые модели: KIA Sorento (от 2 419 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
