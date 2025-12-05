Обновленный Kia Sorento 2027 удивляет цифровыми решениями и смелым внешним видом – что изменилось?

5 декабря 2025, 14:21
Kia Sorento 2027: цифровая революция и свежий дизайн в новом поколении
Kia Sorento 2027 готовит революцию в сегменте кроссоверов. Модель получила крупную решетку радиатора, новые светодиодные элементы и спортивные бамперы. Внутри – цифровые инновации и свежий стиль. Подробности о переменах и ожиданиях – в нашем материале.
В 2025 году корейский автогигант Kia решил не уступать конкурентам и готовит к выходу обновленный среднеразмерный кроссовер Sorento 2027 модельного года. Как отмечают эксперты, производитель делает ставку на цифровые технологии и выразительный внешний вид, чтобы привлечь внимание к новинке на фоне насыщенного рынка.
В последние месяцы азиатские бренды активно заявляют о себе: после ярких премьер на Japan Mobility Show и других крупных автосалонах, Kia не осталась в стороне. Компания представила концепт Vision Meta Turismo, который, по мнению многих, может повлиять на будущий фирменный стиль марки. Хотя этот прототип и не стал долгожданным возвращением Stinger, он демонстрирует, в каком направлении движется дизайн Kia.
Однако главные перемены ждут именно Sorento. По информации Digimods DESIGN, обновленный кроссовер получил заметно увеличенную фирменную решетку радиатора «тигриный нос», которая теперь стала еще более выразительной. Светодиодные дневные ходовые огни выполнены в виде двух вертикальных полос, что придает автомобилю современный и агрессивный облик. Передний бампер стал спортивнее, а по бокам появились новые легкосплавные диски.
Сзади Sorento 2027 отличает стильная светодиодная полоса, соединяющая фонари по всей ширине кузова, а вертикальные элементы по краям теперь выполнены в единственном экземпляре с каждой стороны. Бампер получил интегрированный диффузор и декоративные воздухозаборники, которые можно стилизовать под передние элементы. Все эти детали подчеркивают динамичный характер автомобиля и его стремление выделиться среди конкурентов.
Внутри ожидаются серьезные цифровые изменения. Хотя подробностей о салоне пока немного, эксперты прогнозируют появление новых мультимедийных систем, расширенных функций персонализации и современных ассистентов водителя. Kia явно делает ставку на технологичность, чтобы соответствовать ожиданиям современных покупателей.
Интересно, что в среде автомобильных энтузиастов и дизайнеров нет единого мнения о том, каким должен быть новый Sorento. Одни считают, что модель пойдет по пути флагманского Telluride, другие видят в ней самостоятельный стиль. Тем не менее, обновленный кроссовер уже сейчас вызывает живой интерес и обсуждения в сети.
Ожидается, что Kia Sorento 2027 станет одной из самых заметных премьер в своем классе. Смелые решения во внешности, акцент на цифровых технологиях и возможность индивидуализации делают новинку привлекательной для широкой аудитории. Вопрос лишь в том, насколько эти перемены окажутся удачными и понравятся ли они поклонникам марки.
Похожие материалы Киа
-
01.12.2025, 11:20
Эксперт назвал три модели Kia которые могут разорить на ремонте
Не все корейские машины одинаково надежны. Эксперт выделил несколько популярных моделей Kia. Их покупка может обернуться серьезными тратами. Узнайте, какие автомобили попали в список. Это поможет избежать больших проблем.Читать далее
-
30.09.2025, 18:29
Kia отзывает кроссоверы Sorento из-за риска возгорания системы вентиляции
Kia обнаружила потенциально опасную неисправность в Sorento последних лет выпуска. Причина связана с перегревом элементов системы вентиляции. Компания уже начала отзывную кампанию. Детали неисправности пока держатся в секрете.Читать далее
-
25.09.2025, 06:23
Kia Sorento PHEV 2026 года получил новую топовую версию X-Line SX Prestige AWD
Автомобиль получил обновления и новую комплектацию. Стоимость выросла по сравнению с прошлым годом. Модель выделяется среди конкурентов. Подробности о новинке читайте далее.Читать далее
-
23.09.2025, 04:15
Kia Sorento 2026: новые опции и рост цен на рынке США
Автомобиль получил расширенный список стандартных функций. Стоимость выросла по сравнению с прошлым годом. Производитель скорректировал и транспортный сбор. Подробности о новинке уже известны.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
-
19.06.2025, 15:11
В России продают новые Kia Sorento 2022 года с 5-летней гарантией
На российском рынке неожиданно появились новые кроссоверы Kia Sorento четвертого поколения, которые ранее считались недоступными из-за приостановки официальных поставок южнокорейского бренда. К покупке предлагают машины 2022 года выпуска.Читать далее
-
22.01.2025, 08:57
Kia отзывает 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света
Компания Kia объявила в США масштабный отзыв, который затрагивает почти 75 тысяч кроссоверов Sorento 2024 и 2025 модельных годов. Ошибка программного обеспечения может привести к внезапному отключению фар и задних фонарей.Читать далее
-
02.11.2024, 10:30
Кроссовер Kia Sorento чуть не провалил краш-тест
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Результаты корейского кроссовера Kia Sorento были признаны «пограничными», лишь несколько баллов отделяли его от провала. Японский седан Nissan Altima (Teana) показал себя еще хуже.Читать далее
-
21.02.2024, 08:18
Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento четвертого поколения готовится выйти на казахстанский рынок. Новинка уже прошла сертификацию и получила все необходимые разрешения. Сборку наладят на заводе в Костанае.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
