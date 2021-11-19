Kia Sorento: плюсы и минусы кроссовера со слов владельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus BAW Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Derways Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Auto MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex XPeng Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
19 ноября 2021, 14:50

Kia Sorento: плюсы и минусы кроссовера со слов владельцев

Месяц назад в России стартовали продажи Kia Sorento 2022-го модельного года. Обновления затронули уровень комфорта и оснащения во всех комплектациях, в ряд версий внесены технические новации.
Фото: Kia
Kia Sorento плюсы и минусы кроссовера со слов владельцев
Изображение загружается

Фото: Kia

По информации автопроизводителя, улучшения проведены на основе исследований рынка и пожеланий потребителей. Отсюда, в частности, заводской комплекс телематики Kia Connect. Кроме того, у обновленного SUV новый логотип Kia. Стоимость автомобилей в обновленных комплектациях составляет от 2 499 900 до 3 629 900 рублей.

Сегодня мы посмотрим, что думают о Sorento актуального IV поколения (в продаже с осени 2020-го) его счастливые обладатели. Или, правильнее будет сказать, насколько они счастливы от обладания автомобилем.

«В салоне просторно, притом, что дизайн явно на любителя»

Борис Гринин считает, что обновленный дизайн сделал Sorento более современным, поэтому, собственно, он обратил на него внимание и приобрёл в качестве семейного автомобиля: «Покупал в максимальной для России комплектации, со множеством всяких «плюшек» типа проекции на лобовое стекло, круиз-контроля, прочими ассистентами и помощниками».

KIA Sorento
От 1.6 л, 230 л.с
Новый от 1 590 900 до 4 850 000 Р
Первые впечатления, по информации Бориса, самые положительные, хоть и не без недостатков. «Сразу, когда садишься в машину, понимаешь, насколько Sorento большой и комфортный, - сообщает водитель. - В салоне просторно, притом, что дизайн явно на любителя». В распоряжении г-на Гринина оказался вариант с 2,2-литровым дизелем мощностью 199 л.с., на «роботе». Коробка, как говорит автовладелец, работает нормально, переключение чувствуется только на низких оборотах: «Управляемость хорошая, с быстрым откликом, отличное удержание на трассе в полосе, когда автомобиль держится по центру даже на поворотах».

Необычной автору комментария показалась «крутилка» вместо ручки коробки передач, но к ней, как он утверждает, надо привыкнуть.

Самый главный недостаток Sorento, по словам Бориса, это отсутствие обогрева лобового стекла, прикуривателя, розетки на 220В. Плюс откровенно крупная решетка радиатора – сетку, мол, надо устанавливать сразу.

«Вместительный автомобиль по завышенной стоимости»

Сергей Старостин, что называется, повысил уровень - пересел в рестайлинговый кроссовер с Rio. «Многое устраивает, - пишет автовладелец, - а кое-что оказалось в новинку. Эффектный внешний вид, светодиодная оптика, продуманный салон. Выбрал набор опций Luxe, есть третий ряд сидений». В дилерском салоне предложили беспроводную зарядку, шторки на задние окна и вентиляцию передних сидений, но вкупе они стоили 200 тысяч, и Сергей легко от них отказался. При этом сразу доплатил за дорожный набор, защиту картера и сетку на радиатор.

Обкатку г-н Старостин прошел благополучно: «Хороший обзор с водительского кресла. Удобные сидения с боковым подпором, информативная панель приборов. Чувствуется динамика при разгоне, подвеска упругая, но во время обгонов сверхъестественного ждать не стоит. Багажник вместительный: если нужно перевезти что-то габаритное, задние сидения раскладываются. При этом задействованы обе руки (одна держит рычаг, вторая производит манипуляции)».

Водитель намерен доработать шумоизоляцию, поскольку, по его словам, посторонний звук доносится из области дверных стекол. К тому же, есть недовольство отсутствием омывателя фар (нет ни в одной из комплектаций). «Периодически контролирую уровень масла. Думаю, дотяну до ТО, но в случае необходимости долью самостоятельно», - дополняет свой комментарий Сергей. В общем и целом, машину он характеризует как «вместительный городской автомобиль по завышенной стоимости, на котором не стоит выезжать на бездорожье».

«Много электроники, но половина – лишняя»

KIA Sorento Prestige 3.5 AT 4x4
3.5 л, 249 л.с
автомат 8
0-100 - 8.0 с, 210 км/ч
4810 x 1900 x 1695 мм
полный
АИ-95, 9.0 л на 100 км
3 169 900 руб
Все характеристики
С предыдущим автовладельцем солидарен и Анатолий, как он себя называет, «водитель чистой крови». «Цена слегка завышена, и это факт, - пишет мужчина. - Но впечатления, в целом, приятные. Дизель прекрасно себя ведет на «максималках» - как в расходе, так и в звуке. Отсутствуют вибрации. Добавили по максимуму электроники, половина, как мне кажется, лишняя. При езде 85-100 км/ч по абразиву ни скорости, ни тряски, ни дискомфорта не ощущается. И шума тоже».

Далее по комментарию: «Хорошо идет по сухому песку, лужам, грязи, и вообще по труднопроходимой ухабистой сельской местности. Не дергает, подстраивается и слушается. Даже в экстренных случаях ты не дергаешься – надежность и спокойствие. Ну, и разгон на голой трассе впечатлит это однозначно».

Анатолий мало выражает своих эмоций по интерьеру автомобиля, здесь он предельно краток: «По эргономике - тоже «ок». Удобно сидеть. Можно регулировать, что не мало важно, если вы долго и изнурительно едете».

«Через 4 дня после покупки попросили вернуть машину на доработку»

Максим Синицын катается на вновь приобретенном турбодизельном «Соренто» с октября 2020 года и сразу предупреждает, что он не автоэксперт, поэтому будет описывать только свои личные ощущения, на объективность не претендует.

«Через 4 дня после покупки представители Kia попросили вернуть машину на доработку, но толком ничего не объяснили, - делится наболевшим Максим. - Думаю, дело было в неправильной работе роботизированной коробки передач, потому как несколько раз было, что при слишком быстро набираемых оборотах машина громко урчала и ехала медленно».

После возврата машины проблема исчезла: «Теперь коробка работает без нареканий. И вниз, и вверх переключения выполняются плавно, без рывков, - свидетельствует г-н Синицын. - В целом, машина нравится. У нее современный вид, двери, закрывающие пороги (не приходится пачкать штанины). В автомобиле очень много всякого рода помощников при вождении. Шумоизоляция достойная».

При этом автовладелец сетует на большие зазоры возле задних дверей и двери багажника, потому как в них забивается много снега, и все время приходится подчищать.

«Быстро пачкается заднее стекло, а на выпуклые ручки дверей налипает снег»

Дмитрий Звягинцев стал обладателем 199-сильного дизельного полноприводного Sorento в комплектации «Престиж». «Комплектацию получше брать не стал, потому как не увидел весомых плюсов, за которые был бы смысл переплачивать, - говорит мужчина. - 58 литров хватает, чтобы проехать 958 км. Это сразу порадовало, так как «Стингер» (прежняя машина) кушает в 2 раза больше».

Ранее мы писали
1 сентября 2021 года исполнится ровно год с момента официального старта продаж седана Kia K5. Автомобиль, ...
Читать далее
Сразу после покупки Дмитрий поехал в Карелию. Водитель сразу обратил внимание на расход топлива: «При скорости 90-130 км/ч по трассе - в среднем, 8 литров, по городу при езде 80 км/ч - 9,6 литра. По снегу катается отлично. Сразу порадовало то, как расположена горловина бачка «омывайки» - нет никаких траблов с заливанием, сделано для людей. Расход омывающей жидкости экономичный: за 600 км снега и перепадов температуры ушло всего половина бачка».

Дмитрий отметил и «минусы»: «Очень быстро пачкается заднее стекло. Еще слишком выпуклые ручки на дверях, из-за этого на них налипает снег и даже лед, поэтому приходится постоянно счищать. В салоне комфортно, но опечалило, что нет памяти сидений, это полезная штука, неплохо бы добавить».

Что добавилось в 2021-м

Помимо прозвучавшего в комментариях 2,2-литрового дизеля, для Sorento также доступны два бензиновых мотора – 2,5-литровый мощностью 179 сил и 3,5-литровый 249-сильный (оба – MPI). В зависимости от двигателя, покупателю предлагается выбрать тип трансмиссии. Их три: 8DCT, 6АКП и 8АКП. Привод – как передний, так и полный.

С прошлого месяца в комплектациях Classic, Comfort и Luxe, оснащенных мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, произошли изменения: стала доступна беспроводная поддержка Android Auto и Apple Carplay. Обладая подпиской «Яндекс.Плюс», владелец имеет возможность использовать через Apple CarPlay и Android Auto основные сервисы «Яндекс»: «Карты», «Навигатор», «Музыка». Во всех комплектациях расширен пакет «Теплые опции» - в него включены электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Улучшены внедорожные возможности полноприводных версий с двигателем 2,5 MPI – появилась функция принудительной активации системы полного привода (режим AWD Lock).

По итогам октября 2021-го, среднеразмерный кроссовер стал 6-й по популярности моделью марки в нашей стране (из 13 моделей) – всего было продано 865 машин. А в период с января по октябрь включительно дилеры реализовали около 13 тыс. ед., и это уже 5-й показатель внутри модельной линейки.

Упомянутые модели: KIA Sorento (от 1 654 900 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Kia Sorento: плюсы и минусы кроссовера со слов владельцев
Стоит ли поднимать «дворники» на ночь: аргументы «за» и «против»
Битва седанов: Honda Civic против Toyota Corolla
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Audi A3 и еще 113 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
ВАЗ (Lada) Niva Travel и еще 119 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Липецк Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться