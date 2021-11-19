Kia Sorento: плюсы и минусы кроссовера со слов владельцев
Фото: Kia
По информации автопроизводителя, улучшения проведены на основе исследований рынка и пожеланий потребителей. Отсюда, в частности, заводской комплекс телематики Kia Connect. Кроме того, у обновленного SUV новый логотип Kia. Стоимость автомобилей в обновленных комплектациях составляет от 2 499 900 до 3 629 900 рублей.
Сегодня мы посмотрим, что думают о Sorento актуального IV поколения (в продаже с осени 2020-го) его счастливые обладатели. Или, правильнее будет сказать, насколько они счастливы от обладания автомобилем.
«В салоне просторно, притом, что дизайн явно на любителя»
Борис Гринин считает, что обновленный дизайн сделал Sorento более современным, поэтому, собственно, он обратил на него внимание и приобрёл в качестве семейного автомобиля: «Покупал в максимальной для России комплектации, со множеством всяких «плюшек» типа проекции на лобовое стекло, круиз-контроля, прочими ассистентами и помощниками».
Необычной автору комментария показалась «крутилка» вместо ручки коробки передач, но к ней, как он утверждает, надо привыкнуть.
Самый главный недостаток Sorento, по словам Бориса, это отсутствие обогрева лобового стекла, прикуривателя, розетки на 220В. Плюс откровенно крупная решетка радиатора – сетку, мол, надо устанавливать сразу.
«Вместительный автомобиль по завышенной стоимости»
Сергей Старостин, что называется, повысил уровень - пересел в рестайлинговый кроссовер с Rio. «Многое устраивает, - пишет автовладелец, - а кое-что оказалось в новинку. Эффектный внешний вид, светодиодная оптика, продуманный салон. Выбрал набор опций Luxe, есть третий ряд сидений». В дилерском салоне предложили беспроводную зарядку, шторки на задние окна и вентиляцию передних сидений, но вкупе они стоили 200 тысяч, и Сергей легко от них отказался. При этом сразу доплатил за дорожный набор, защиту картера и сетку на радиатор.
Обкатку г-н Старостин прошел благополучно: «Хороший обзор с водительского кресла. Удобные сидения с боковым подпором, информативная панель приборов. Чувствуется динамика при разгоне, подвеска упругая, но во время обгонов сверхъестественного ждать не стоит. Багажник вместительный: если нужно перевезти что-то габаритное, задние сидения раскладываются. При этом задействованы обе руки (одна держит рычаг, вторая производит манипуляции)».
Водитель намерен доработать шумоизоляцию, поскольку, по его словам, посторонний звук доносится из области дверных стекол. К тому же, есть недовольство отсутствием омывателя фар (нет ни в одной из комплектаций). «Периодически контролирую уровень масла. Думаю, дотяну до ТО, но в случае необходимости долью самостоятельно», - дополняет свой комментарий Сергей. В общем и целом, машину он характеризует как «вместительный городской автомобиль по завышенной стоимости, на котором не стоит выезжать на бездорожье».
«Много электроники, но половина – лишняя»
|KIA Sorento Prestige 3.5 AT 4x4
|3.5 л, 249 л.с
|автомат 8
|0-100 - 8.0 с, 210 км/ч
|4810 x 1900 x 1695 мм
|полный
|АИ-95, 9.0 л на 100 км
|3 169 900 руб
|Все характеристики
Далее по комментарию: «Хорошо идет по сухому песку, лужам, грязи, и вообще по труднопроходимой ухабистой сельской местности. Не дергает, подстраивается и слушается. Даже в экстренных случаях ты не дергаешься – надежность и спокойствие. Ну, и разгон на голой трассе впечатлит это однозначно».
Анатолий мало выражает своих эмоций по интерьеру автомобиля, здесь он предельно краток: «По эргономике - тоже «ок». Удобно сидеть. Можно регулировать, что не мало важно, если вы долго и изнурительно едете».
«Через 4 дня после покупки попросили вернуть машину на доработку»
Максим Синицын катается на вновь приобретенном турбодизельном «Соренто» с октября 2020 года и сразу предупреждает, что он не автоэксперт, поэтому будет описывать только свои личные ощущения, на объективность не претендует.
«Через 4 дня после покупки представители Kia попросили вернуть машину на доработку, но толком ничего не объяснили, - делится наболевшим Максим. - Думаю, дело было в неправильной работе роботизированной коробки передач, потому как несколько раз было, что при слишком быстро набираемых оборотах машина громко урчала и ехала медленно».
После возврата машины проблема исчезла: «Теперь коробка работает без нареканий. И вниз, и вверх переключения выполняются плавно, без рывков, - свидетельствует г-н Синицын. - В целом, машина нравится. У нее современный вид, двери, закрывающие пороги (не приходится пачкать штанины). В автомобиле очень много всякого рода помощников при вождении. Шумоизоляция достойная».
При этом автовладелец сетует на большие зазоры возле задних дверей и двери багажника, потому как в них забивается много снега, и все время приходится подчищать.
«Быстро пачкается заднее стекло, а на выпуклые ручки дверей налипает снег»
Дмитрий Звягинцев стал обладателем 199-сильного дизельного полноприводного Sorento в комплектации «Престиж». «Комплектацию получше брать не стал, потому как не увидел весомых плюсов, за которые был бы смысл переплачивать, - говорит мужчина. - 58 литров хватает, чтобы проехать 958 км. Это сразу порадовало, так как «Стингер» (прежняя машина) кушает в 2 раза больше».
Дмитрий отметил и «минусы»: «Очень быстро пачкается заднее стекло. Еще слишком выпуклые ручки на дверях, из-за этого на них налипает снег и даже лед, поэтому приходится постоянно счищать. В салоне комфортно, но опечалило, что нет памяти сидений, это полезная штука, неплохо бы добавить».
Что добавилось в 2021-м
Помимо прозвучавшего в комментариях 2,2-литрового дизеля, для Sorento также доступны два бензиновых мотора – 2,5-литровый мощностью 179 сил и 3,5-литровый 249-сильный (оба – MPI). В зависимости от двигателя, покупателю предлагается выбрать тип трансмиссии. Их три: 8DCT, 6АКП и 8АКП. Привод – как передний, так и полный.
С прошлого месяца в комплектациях Classic, Comfort и Luxe, оснащенных мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, произошли изменения: стала доступна беспроводная поддержка Android Auto и Apple Carplay. Обладая подпиской «Яндекс.Плюс», владелец имеет возможность использовать через Apple CarPlay и Android Auto основные сервисы «Яндекс»: «Карты», «Навигатор», «Музыка». Во всех комплектациях расширен пакет «Теплые опции» - в него включены электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Улучшены внедорожные возможности полноприводных версий с двигателем 2,5 MPI – появилась функция принудительной активации системы полного привода (режим AWD Lock).
По итогам октября 2021-го, среднеразмерный кроссовер стал 6-й по популярности моделью марки в нашей стране (из 13 моделей) – всего было продано 865 машин. А в период с января по октябрь включительно дилеры реализовали около 13 тыс. ед., и это уже 5-й показатель внутри модельной линейки.
- 460 000 РKIA Sorento 2014 в Москве
- 1 299 999 РKIA Sorento 2011 в Москве
- 3 670 000 РKIA Sorento 2021 в Москве
- 790 000 РKIA Sorento 2007 в Москве
- 1 200 000 РKIA Sorento 2010 в Москве
- 3 479 800 РKIA Sorento 2020 в Москве
- 3 499 800 РKIA Sorento 2020 в Москве
- 2 950 000 РKIA Sorento 2019 в Москве
- 3 349 800 РKIA Sorento 2020 в Москве
- 3 050 000 РKIA Sorento 2017 в Москве
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