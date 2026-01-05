Вдохновлен ли Soul будущего успехом Seltos — неожиданный взгляд

5 января 2026, 18:17
Kia Soul 2027: цифровой редизайн и новый стиль в духе Seltos
Kia Soul 2027: цифровой редизайн и новый стиль в духе Seltos
Kia Soul 2027 получил виртуальное обновление от Digimods DESIGN. Дизайнер предложил свежий взгляд на культовую модель. Вдохновением послужил Seltos. Ожидается смена поколений и новые световые решения. Внутри и под капотом - пока загадка.
В последние годы Kia и Hyundai уверенно укрепляют свои позиции на американском рынке, устанавливая рекорды продаж. В 2025 году обе компании суммарно реализовали более 1,7 миллиона автомобилей, и, несмотря на сложную конкуренцию, не собираются сбавлять обороты. В 2026 году корейские бренды планируют удержать завоеванные высоты, а для этого готовят целую россыпь новинок - от флагманского Hyundai Palisade до свежего Kia K4 Hatchback и нового поколения Telluride.
Однако не только крупные и дорогие модели привлекают внимание. После ухода с рынка бюджетного Nissan Versa именно Hyundai Venue и Kia Soul стали самыми доступными кроссоверами в США. Venue стартует с отметки 20 550 долларов, а Soul еще дешевле - 20 490 долларов за базовую версию. Неудивительно, что именно эти автомобили становятся объектом пристального интереса не только покупателей, но и виртуальных художников, создающих альтернативные образы будущих моделей.
Один из таких энтузиастов стал Dimas Ramadhan, известный под псевдонимом Digimods DESIGN. Он представил свое видение Kia Soul 2027 модельного года, вдохновившись последними дизайнерскими решениями марки. Виртуальный проект не просто обновляет внешний вид - он предлагает целый сдвиг в философии модели, сохраняя при этом узнаваемый «кубический» силуэт, который давно стал визитной карточкой Soul.
Главное новшество - полностью переработанная передняя часть. Теперь здесь вертикальные светодиодные ДХО, а фары интегрированы в фирменную решетку «тигриный нос». Боковой профиль остался почти неизменным, что наверняка порадует поклонников модели. Зато корма получила яркую светодиодную полосу во всю ширину, которая поднимается вертикально вдоль пятой двери - решение, явно навеянное вторым поколением Seltos.
Виртуальный Soul выглядит свежо и современно, но при этом не теряет своей индивидуальности. Такой подход к редизайну может стать отличным компромиссом между традициями и новыми трендами. Однако автор проекта не раскрывает никаких подробностей о технической начинке или интерьере - остается только гадать, каким будет следующий шаг Kia.
Пока неизвестно, решится ли корейский производитель на столь радикальное обновление Soul и сохранит ли модель на рынке США после выхода нового Seltos. Но если бы Kia действительно выбрала такой путь, это могло бы стать одним из самых ярких событий в сегменте доступных кроссоверов.
Впрочем, будущее модели пока окутано туманом. Официальных заявлений от Kia нет, а виртуальные концепты остаются лишь поводом для обсуждений и споров среди поклонников марки. Но кто знает - возможно, именно такие смелые эксперименты однажды станут реальностью на дорогах.
Похожие материалы Киа
-
07.01.2026, 14:57
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Пять лет назад битва за рынок компактных кроссоверов бушевала не на жизнь, а на смерть. Сегодня на вторичном рынке остались только выжившие. Кто из некитайских SUV-B по-прежнему достоин внимания — и сколько стоят сейчас?Читать далее
-
24.12.2025, 06:18
Kia Soul: как скромный городской автомобиль чуть не стал культовым символом
Когда обычная машина становится чем-то большим? Kia Soul был близок к тому, чтобы стать настоящим культурным явлением. Его необычный дизайн и доступность сделали модель заметной на рынке. Но почему Soul так и не стал легендой? Вспоминаем путь этого автомобиля и его влияние на автокультуру.Читать далее
-
19.11.2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.Читать далее
-
23.10.2025, 09:33
Эти популярные автомобили скоро исчезнут с конвейеров навсегда
Авторынок ждут большие перемены. Многие привычные машины скоро исчезнут. Производители готовят им замену. Некоторые решения вас сильно удивят. Узнайте, какие модели уходят в историю. Проверьте, нет ли там вашего авто.Читать далее
-
07.10.2025, 04:27
Kia Soul завершит свой путь в США после 2025 года
Kia Soul неожиданно исчезает из модельного ряда. Причины такого решения пока не раскрыты. Автомобилисты гадают, что стало поводом для перемен. Ожидаются подробности от производителя.Читать далее
-
14.08.2025, 11:47
В США проверяют эффективность отзыва 137 тысяч Kia Seltos и Soul из-за риска пожара
В США началась федеральная проверка отзыва более 137 тысяч кроссоверов Kia Seltos и Soul. Причина — дефектные маслосъемные кольца, которые могут привести к серьезным поломкам двигателя и даже пожару. Власти выясняют, насколько эффективны меры Kia.Читать далее
-
12.02.2025, 13:42
В продаже появился новый Kia Soul калининградской сборки
Производство автомобилей Kia на заводе в «Автотор» в Калининграде было остановлено в 2022 году. Тем не менее, один из дилеров в Челябинске до сих пор продает новый кроссовер Kia Soul 2022 года выпуска без пробега.Читать далее
-
14.12.2023, 07:11
У новеньких Kia Soul и Seltos вновь проблемы с подушками безопасности: они самопроизвольно раскрываются
Кроссоверы Kia опять оказались в центре скандала из-за проблем с подушками безопасности. На этот раз Takata не при чем. Дефектные комплектующие на завод отгрузил новый поставщик.Читать далее
-
23.04.2023, 11:01
Самые дешевые корейские кроссоверы в России в апреле 2023 года
Корейские кроссоверы традиционно занимали верхние строчки в рейтингах продаж. С введением санкций автопроизводители прекратили поставки, и сейчас дилеры распродают последние запасы или возят автомобили по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
27.02.2023, 00:05
5 самых дешевых корейских кроссоверов в России в феврале 2023 года
Корейские кроссоверы пользовались у российских автомобилистов заслуженной любовью. В них надежность, интересный дизайн и комплектации удачно сочетались с разумной ценой.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
07.01.2026, 14:57
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Пять лет назад битва за рынок компактных кроссоверов бушевала не на жизнь, а на смерть. Сегодня на вторичном рынке остались только выжившие. Кто из некитайских SUV-B по-прежнему достоин внимания — и сколько стоят сейчас?Читать далее
-
24.12.2025, 06:18
Kia Soul: как скромный городской автомобиль чуть не стал культовым символом
Когда обычная машина становится чем-то большим? Kia Soul был близок к тому, чтобы стать настоящим культурным явлением. Его необычный дизайн и доступность сделали модель заметной на рынке. Но почему Soul так и не стал легендой? Вспоминаем путь этого автомобиля и его влияние на автокультуру.Читать далее
-
19.11.2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.Читать далее
-
23.10.2025, 09:33
Эти популярные автомобили скоро исчезнут с конвейеров навсегда
Авторынок ждут большие перемены. Многие привычные машины скоро исчезнут. Производители готовят им замену. Некоторые решения вас сильно удивят. Узнайте, какие модели уходят в историю. Проверьте, нет ли там вашего авто.Читать далее
-
07.10.2025, 04:27
Kia Soul завершит свой путь в США после 2025 года
Kia Soul неожиданно исчезает из модельного ряда. Причины такого решения пока не раскрыты. Автомобилисты гадают, что стало поводом для перемен. Ожидаются подробности от производителя.Читать далее
-
14.08.2025, 11:47
В США проверяют эффективность отзыва 137 тысяч Kia Seltos и Soul из-за риска пожара
В США началась федеральная проверка отзыва более 137 тысяч кроссоверов Kia Seltos и Soul. Причина — дефектные маслосъемные кольца, которые могут привести к серьезным поломкам двигателя и даже пожару. Власти выясняют, насколько эффективны меры Kia.Читать далее
-
12.02.2025, 13:42
В продаже появился новый Kia Soul калининградской сборки
Производство автомобилей Kia на заводе в «Автотор» в Калининграде было остановлено в 2022 году. Тем не менее, один из дилеров в Челябинске до сих пор продает новый кроссовер Kia Soul 2022 года выпуска без пробега.Читать далее
-
14.12.2023, 07:11
У новеньких Kia Soul и Seltos вновь проблемы с подушками безопасности: они самопроизвольно раскрываются
Кроссоверы Kia опять оказались в центре скандала из-за проблем с подушками безопасности. На этот раз Takata не при чем. Дефектные комплектующие на завод отгрузил новый поставщик.Читать далее
-
23.04.2023, 11:01
Самые дешевые корейские кроссоверы в России в апреле 2023 года
Корейские кроссоверы традиционно занимали верхние строчки в рейтингах продаж. С введением санкций автопроизводители прекратили поставки, и сейчас дилеры распродают последние запасы или возят автомобили по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
27.02.2023, 00:05
5 самых дешевых корейских кроссоверов в России в феврале 2023 года
Корейские кроссоверы пользовались у российских автомобилистов заслуженной любовью. В них надежность, интересный дизайн и комплектации удачно сочетались с разумной ценой.Читать далее