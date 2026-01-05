Вдохновлен ли Soul будущего успехом Seltos — неожиданный взгляд

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 18:17

Kia Soul 2027 получил виртуальное обновление от Digimods DESIGN. Дизайнер предложил свежий взгляд на культовую модель. Вдохновением послужил Seltos. Ожидается смена поколений и новые световые решения. Внутри и под капотом - пока загадка.

В последние годы Kia и Hyundai уверенно укрепляют свои позиции на американском рынке, устанавливая рекорды продаж. В 2025 году обе компании суммарно реализовали более 1,7 миллиона автомобилей, и, несмотря на сложную конкуренцию, не собираются сбавлять обороты. В 2026 году корейские бренды планируют удержать завоеванные высоты, а для этого готовят целую россыпь новинок - от флагманского Hyundai Palisade до свежего Kia K4 Hatchback и нового поколения Telluride.

Однако не только крупные и дорогие модели привлекают внимание. После ухода с рынка бюджетного Nissan Versa именно Hyundai Venue и Kia Soul стали самыми доступными кроссоверами в США. Venue стартует с отметки 20 550 долларов, а Soul еще дешевле - 20 490 долларов за базовую версию. Неудивительно, что именно эти автомобили становятся объектом пристального интереса не только покупателей, но и виртуальных художников, создающих альтернативные образы будущих моделей.

Один из таких энтузиастов стал Dimas Ramadhan, известный под псевдонимом Digimods DESIGN. Он представил свое видение Kia Soul 2027 модельного года, вдохновившись последними дизайнерскими решениями марки. Виртуальный проект не просто обновляет внешний вид - он предлагает целый сдвиг в философии модели, сохраняя при этом узнаваемый «кубический» силуэт, который давно стал визитной карточкой Soul.

Главное новшество - полностью переработанная передняя часть. Теперь здесь вертикальные светодиодные ДХО, а фары интегрированы в фирменную решетку «тигриный нос». Боковой профиль остался почти неизменным, что наверняка порадует поклонников модели. Зато корма получила яркую светодиодную полосу во всю ширину, которая поднимается вертикально вдоль пятой двери - решение, явно навеянное вторым поколением Seltos.

Виртуальный Soul выглядит свежо и современно, но при этом не теряет своей индивидуальности. Такой подход к редизайну может стать отличным компромиссом между традициями и новыми трендами. Однако автор проекта не раскрывает никаких подробностей о технической начинке или интерьере - остается только гадать, каким будет следующий шаг Kia.

Пока неизвестно, решится ли корейский производитель на столь радикальное обновление Soul и сохранит ли модель на рынке США после выхода нового Seltos. Но если бы Kia действительно выбрала такой путь, это могло бы стать одним из самых ярких событий в сегменте доступных кроссоверов.

Впрочем, будущее модели пока окутано туманом. Официальных заявлений от Kia нет, а виртуальные концепты остаются лишь поводом для обсуждений и споров среди поклонников марки. Но кто знает - возможно, именно такие смелые эксперименты однажды станут реальностью на дорогах.

Упомянутые модели: KIA Soul (от 914 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
