Kia создала два разных Stinger для шоу
Салон тюнингованного автомобиля выполнен из кожи серого и синего цвета, отделка рулевого колеса сделана из алькантары. Также внутреннее убранство содержит вставки из глянцевого черного материала.
Stinger GT Federation создан с целью продемонстрировать возможности персонализации автомобилей марки и новую линейку спортивных аксессуаров. Этот экземпляр получил ярко-оранжевый колер кузова и комплект элементов Air Design USA, включающий задний спойлер, диффузор и воздухозаборники на капоте.
В этом случае специалисты доработали не только внешность модели, но и потрудились над ее мощностью. Им удалось увеличить силовую отдачу 3,3-литрового агрегата V6 с 370 до 385 л.с. В список оснащения автомобиля вошла система холодного впуска K&N и выхлоп Borla. Как и первый Stinger, данный седан получил заниженную подвеску и новые стабилизаторы поперечной устойчивости.
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