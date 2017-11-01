1 ноября 2017, 20:15

Kia создала два разных Stinger для шоу

Для тюнинг-фестиваля SEMA, проходящего в эти дни в Лос-Анджелесе, компания Kia подготовила два «заряженных» седана Stinger. Особые автомобили получили названия GT Wide Body и GT Federation.
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  Kia создала два разных Stinger для шоу KIA Stinger Kia создала два разных Stinger для шоу KIA Stinger Kia создала два разных Stinger для шоу KIA Stinger Kia создала два разных Stinger для шоу KIA Stinger Kia создала два разных Stinger для шоу
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В создании первого концепта принимали участие специалисты известного тюнинг-ателье West Coast Customs. От серийной версии «прокаченный» Stinger отличается расширенным кузовом. Создатели вдохновились образами классических гоночных автомобилей GT-класса 1970 годов. Тюнеры сократили дорожный просвет, «поставили» седан на 21-дюймовые кованые колесные диски и оснастили модель аэродинамическим обвесом из карбона. Пакет элементов включает и расширенные колесные арки.

Салон тюнингованного автомобиля выполнен из кожи серого и синего цвета, отделка рулевого колеса сделана из алькантары. Также внутреннее убранство содержит вставки из глянцевого черного материала.

Stinger GT Federation создан с целью продемонстрировать возможности персонализации автомобилей марки и новую линейку спортивных аксессуаров. Этот экземпляр получил ярко-оранжевый колер кузова и комплект элементов Air Design USA, включающий задний спойлер, диффузор и воздухозаборники на капоте.

В этом случае специалисты доработали не только внешность модели, но и потрудились над ее мощностью. Им удалось увеличить силовую отдачу 3,3-литрового агрегата V6 с 370 до 385 л.с. В список оснащения автомобиля вошла система холодного впуска K&N и выхлоп Borla. Как и первый Stinger, данный седан получил заниженную подвеску и новые стабилизаторы поперечной устойчивости.

Дизайн и тюнинг Киа Стингер

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Kia создала два разных Stinger для шоу
{{material_121444}}В создании первого концепта принимали участие специалисты известного тюнинг-ателье West Coast Customs. От серийной версии «прокаченный» Stinger отличается расширенным кузовом. Создатели вдохновились образами классических гоночных автомобилей GT-класса 1970 годов. Тюнеры сократили дорожный просвет, «поставили» седан на 21-дюймовые кованые колесные диски и оснастили модель аэродинамическим обвесом из карбона. Пакет элементов включает и расширенные колесные арки.Салон тюнингованного автомобиля выполнен из кожи серого и синего цвета, отделка рулевого колеса сделана из алькантары. Также внутреннее убранство содержит вставки из глянцевого черного материала.Stinger GT Federation создан с целью продемонстрировать возможности персонализации автомобилей марки и новую линейку спортивных аксессуаров. Этот экземпляр получил ярко-оранжевый колер кузова и комплект элементов Air Design USA, включающий задний спойлер, диффузор и воздухозаборники на капоте.В этом случае специалисты доработали не только внешность модели, но и потрудились над ее мощностью. Им удалось увеличить силовую отдачу 3,3-литрового агрегата V6 с 370 до 385 л.с. В список оснащения автомобиля вошла система холодного впуска K&N и выхлоп Borla. Как и первый Stinger, данный седан получил заниженную подвеску и новые стабилизаторы поперечной устойчивости.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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