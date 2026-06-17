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Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 05:36

Kia Sportage 2026: новые стандарты в классе кроссоверов и вызов Toyota RAV4

Kia Sportage 2026: новые стандарты в классе кроссоверов и вызов Toyota RAV4

Обновлённый Kia Sportage 2026: корейский номинант на трон «короля кроссоверов» Toyota RAV4

Kia Sportage 2026: новые стандарты в классе кроссоверов и вызов Toyota RAV4

Kia Sportage 2026 после рестайлинга удивил экспертов сочетанием яркого дизайна, продвинутого оснащения и выгодной цены. Модель уже обсуждают как серьезного конкурента Toyota RAV4, что особенно актуально для российского рынка в условиях параллельного импорта.

Kia Sportage 2026 после рестайлинга удивил экспертов сочетанием яркого дизайна, продвинутого оснащения и выгодной цены. Модель уже обсуждают как серьезного конкурента Toyota RAV4, что особенно актуально для российского рынка в условиях параллельного импорта.

Обновление Kia Sportage 2026 вызвало резонанс среди автолюбителей и экспертов: корейский кроссовер не просто составил конкуренцию Toyota RAV4, а по ряду параметров уверенно вышел вперёд. Внешний облик Sportage теперь строится на концепции «Объединения противоположностей» — агрессивные линии гармонично сочетаются с выразительными деталями.

Глянцевая решётка радиатора, янтарные дневные ходовые огни и оригинальная отделка кузова делают автомобиль заметным на дороге. Особая внедорожная версия X-Pro Prestige, ориентированная на активный отдых и бездорожье, получила новые бамперы, модернизированную оптику и выбор колёсных дисков диаметром от 17 до 19 дюймов. Цвет Wolf Grey в сочетании с внедорожными дисками стал настоящим хитом среди поклонников марки.

В то время как Toyota RAV4 2026 придерживается более сдержанного и универсального стиля, Kia делает ставку на индивидуальность и яркость. Американские обозреватели отмечают, что Sportage выглядит свежее и современнее, а интерьер топовой комплектации X-Pro Prestige удивляет уровнем исполнения. Два 12,3-дюймовых экрана объединены в панорамный блок, что визуально приближает салон к премиальным моделям. У RAV4 экраны меньше, и это решение воспринимается как менее актуальное. Сенсорная панель управления климатом и мультимедиа у Kia экономит пространство и делает переднюю панель лаконичной, хотя и требует некоторого привыкания.

Практичность — ещё один козырь Sportage. Стандартный дистанционный запуск двигателя с брелока не требует подписок и дополнительных платежей, в отличие от Toyota RAV4, где эта функция доступна только по подписке, что вызвало критику в США. Необычная форма руля и классические дверные ручки Kia подчёркивают индивидуальность, хотя и вызывают вопросы у части водителей. Силовой агрегат — 2,5-литровый турбомотор в паре с 8-ступенчатым автоматом — отмечен тестировщиками как не самый быстрый по отклику, но плавность хода и минимальные крены в поворотах заслуживают похвалы. Оба кроссовера предлагают гибридные версии, что важно для экономии топлива, однако трансмиссия Kia требует доработки в части отзывчивости.

По габаритам Sportage длиннее RAV4 примерно на 10 см, что напрямую влияет на простор второго ряда и объём багажника. Пассажиры задних сидений получают больше места для ног, а багажник вмещает больше вещей — это особенно ценно для семейных и дальних поездок. В вопросе цены Kia Sportage также выигрывает: базовая версия стоит 28 790 долларов против 31 900 долларов у Toyota RAV4, а разница в топовых комплектациях достигает почти 284 000 рублей. Оснащение и простор салона у корейца, по мнению экспертов, тоже лучше.

Главное преимущество Kia — гарантия: 10 лет или 161 000 км на силовой агрегат против 5 лет или 96 500 км у Toyota. В предоставлении гарантий и помощи на дороге Kia также впереди, что становится весомым аргументом для покупателей, привыкших считать Toyota эталоном надёжности. Несмотря на это, RAV4 пока лидирует по продажам: в США за прошлый год реализовано 479 000 машин против 182 000 у Sportage. Причина — лояльность к бренду, репутация и развитая дилерская сеть Toyota. Однако аналитики считают, что обновление 2026 года способно изменить баланс сил, если Kia продолжит инвестировать в инновации.

Для российских автолюбителей этот дуэт особенно актуален. Несмотря на уход Toyota с рынка, RAV4 остаётся одним из самых популярных кроссоверов в стране: новые машины и запчасти доступны через параллельный импорт. Kia Sportage также продаётся по этим схемам и уже хорошо знаком отечественным покупателям. Обновление 2026 года может укрепить позиции модели, особенно с учётом расширенной гарантии и выгодных цен. Интересно, что в истории российского автопрома уже были примеры, когда выбор зарубежной модели способствовал развитию целой отрасли — как это произошло с Fiat 124 и ВАЗ-2101, о чём подробно рассказано в материале о судьбоносном выборе для СССР

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р), Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
Упомянутые марки: KIA, Toyota
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