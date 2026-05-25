Обновлённый Kia Sportage 2026: корейский номинант на трон «короля кроссоверов» Toyota RAV4

25 мая 2026, 18:45
Kia Sportage 2026: обновление, которое бросает вызов Toyota RAV4 на рынке кроссоверов
Kia Sportage 2026 года после рестайлинга удивил экспертов США: корейский кроссовер оказался интереснее Toyota RAV4 по дизайну, оснащению и стоимости. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.
Обновлённый Kia Sportage 2026 года стал настоящим вызовом для Toyota RAV4, который долгие годы считался эталоном среди компактных кроссоверов в США и России. Новая версия корейской модели не просто догоняет японского конкурента, а по ряду параметров уверенно его опережает, что уже признали американские автомобильные журналисты.
Внешний вид Sportage теперь построен на философии «Объединения противоположностей»: автомобиль сочетает в себе агрессивность и страстность. Широкая глянцевая решётка радиатора, выразительные дневные ходовые огни с янтарным свечением и оригинальная отделка кузова делают кроссовер одним из лучших на дороге. В линейке из шести комплектаций топовая X-Pro Prestige ориентирована на любителей активного отдыха и бездорожья.
Рестайлинг принёс Sportage новые бамперы, модернизированную оптику и расширенный выбор колёсных дисков — от 17 до 19 дюймов. Особенно эффектно выглядит версия в цвете Wolf Grey с внедорожными дисками. При этом Toyota RAV4 2026 года выбрала более сдержанный и универсальный стиль, ориентируясь на массового покупателя, отмечают американские обозреватели.
Салон Sportage X-Pro Prestige удивляет уровнем исполнения: два 12,3-дюймовых экрана объединены в панорамный блок, что визуально приближает интерьер к премиальным моделям. У RAV4 экраны меньше, и это решение выглядит менее современно. Инновационная сенсорная панель управления климатом и мультимедиа у Kia экономит место и делает переднюю панель чище, хотя требует привыкания.
Практичные водители оценят стандартный дистанционный запуск двигателя с брелока в Sportage — без подписок и дополнительных платежей. У Toyota RAV4 аналогичная функция требует платной подписки, что вызвало критику американских экспертов. Необычная форма руля и классические дверные ручки Kia вызывают вопросы, но при этом подчёркивают индивидуальность марки.
Силовой агрегат — слабое место Sportage: 2,5-литровый турбомотор с 8-ступенчатым автоматом работает с задержкой, что отмечают тестировщики. Зато плавность хода и минимальные крены кузова в поворотах заслуживают похвалы. Оба конкурента предлагают гибридные версии, что важно для экономии топлива, но отзывчивость трансмиссии у Kia требует доработки.
По габаритам Sportage длиннее RAV4 примерно на 10 см, что напрямую отражается на просторе второго ряда и глубине багажника. Пассажиры задних сидений получают больше места для ног, а багажник вмещает больше вещей — это особенно ценно для семейных поездок.
В вопросе цены Kia Sportage выигрывает: базовая версия стоит 28 790 долларов против 31 900 у Toyota RAV4. В топовых комплектациях разница ещё заметнее — почти 284 000 рублей в пользу Kia. При этом оснащение и простор салона у корейца, по мнению экспертов, лучше.
Главное преимущество Kia — гарантия: 10 лет или 161 000 км на силовой агрегат против 5 лет или 96 500 км у Toyota. В предоставлении гарантий и помощи на дороге Kia также впереди. Это важный аргумент для покупателей, которые привыкли считать Toyota эталоном надёжности.
Однако на рынке пока лидирует RAV4: в США за прошлый год продано 479 000 машин против 182 000 у Sportage. Причина — лояльность к бренду, репутация и развитая дилерская сеть Toyota. Но аналитики уверены: обновление 2026 года позволит изменить баланс сил, если Kia продолжит инвестировать в инновации.
Для российских автолюбителей эта дуэль особенно актуальна. Несмотря на уход Toyota с рынка, RAV4 остаётся одним из самых популярных кроссоверов в стране: новые машины и запчасти доступны через параллельный импорт. Kia Sportage также продаётся по этим схемам и уже хорошо знаком отечественным покупателям. Обновление 2026 года может укрепить позиции модели, особенно с учётом расширенной гарантии и выгодной цены.
