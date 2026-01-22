Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 11:19

Почему корейский кроссовер не теряет популярности — цена или надежность?

Kia Sportage 2026 вернулся в салоны России. Автомобиль получил расширенные системы безопасности и комфорта. Цена стартует от 5,49 млн рублей. Модель уже доступна у дилеров. Семейный кроссовер снова в центре внимания.

Российские автолюбители дождались возвращения одного из самых востребованных кроссоверов последних лет — Kia Sportage 2026 модельного года. Теперь это не просто обещания или предварительные заказы: автомобили уже стоят в шоу-румах, и их можно приобрести без длительного ожидания. В Челябинске, например, дилеры предлагают комплектацию Prestige по цене от 5,49 млн рублей. Это одна из первых партий, ввезенных по параллельному импорту, и интерес к ней оказался выше ожиданий.

Под капотом - проверенный временем 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Такой тандем отлично подходит для российских дорог, где переменчивая погода и сложные условия эксплуатации — не редкость. Именно универсальность и надежность сделали Sportage одним из самых желанных кроссоверов для семейных поездок и ежедневных маршрутов.

Комплектация Prestige ориентирована на тех, кто ценит не только комфорт, но и безопасность. В арсенале набор современных электронных помощников: система удержания в полосе, контроль слепых зон, предотвращение столкновений, ассистент при движении задним ходом и мониторинг усталости водителя. Все это работает в связке с ламинированными боковыми стеклами, улучшенной шумоизоляцией и полностью светодиодной оптикой, что создает ощущение защищенности и уюта даже в долгих поездках.

Внутри кроссовера — кожаная отделка, подогрев передних сидений и руля, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также адаптивный круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ и камера заднего вида. Подобный набор опций редко встречается в этом сегменте, особенно среди новых автомобилей, появившихся на рынке в последние годы.

Особое внимание производитель уделили безопасности. После критики предыдущей версии, которая не привела к высоким результатам в Latin NCAP, новая модификация заметно прибавила в этом направлении. Теперь Sportage следует более строгим стандартам. Это важный аргумент для семей с детьми, которые выбирают автомобиль не только по внешности, но и по обеспечению безопасности.

Возвращение Kia Sportage на российский рынок – событие, которое сложно переоценить. Несмотря на цену выше 5 миллионов рублей, спрос на корейский кроссовер не снижается. Покупатели готовы оплатить за уровень оснащения и комфорт. На фоне однотипных китайских моделей Sportage выглядит как эталон того, каким должен быть современный семейный автомобиль. И, судя по ажиотажу в автосалонах, эта позиция еще долго остается актуальной.

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
