Почему Kia Sportage бьет рекорды: цены на модель 2027 года и сравнение с конкурентами

Kia Sportage 2027: новые цены, расширение комплектаций и свежие опции

Kia официально раскрыла цены и детали для бензиновой версии Sportage 2027 года. Новые опции и расширение комплектаций делают модель заметнее на фоне конкурентов. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для покупателей именно сейчас.

Kia официально раскрыла цены и детали для бензиновой версии Sportage 2027 года. Новые опции и расширение комплектаций делают модель заметнее на фоне конкурентов. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для покупателей именно сейчас.

Обновление Kia Sportage 2027 года вызвало интерес не только у поклонников марки, но и у тех, кто ориентируется на динамику рынка кроссоверов. Компания из Южной Кореи объявила цены на бензиновую версию после того, как ранее были раскрыты стоимость гибридных и подключаемых гибридных модификаций. Это событие показывает уверенность бренда в бестселлере и стремление удержать лидерство в сегменте.

По итогам июля 2026 года, Kia America зафиксировала рекордные продажи — 75 857 автомобилей, что на 7% больше, чем годом ранее. За семь месяцев года реализовано 506 584 машины, и почти 111 тысяч из них — это именно Kia Sportage. Для сравнения, ближайшие конкуренты K4 и Telluride не смогли преодолеть отметку в 85 тысяч.

В 2027 году Kia Sportage ICE (бензиновая версия) практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, за исключением комплектации X-Line. Теперь она оснащена панорамной крышей и электроприводом багажника — ранее эти опции были доступны только в пакете X-Line Premium для 2026 года. Кроме того, для X-Line предложен новый цвет кузова Road Rider Brown с двухцветной крышей. Данное решение позволяет выровнять оснащение бензиновой версии с гибридными и подключаемыми гибридными модификациями.

Цены на Kia Sportage 2027 года выросли на 200 долларов: базовая версия LX FWD теперь стоит от 28 990 долларов (без учета доставки), LX AWD - от 30 790 долларов, EX FWD - от 30 790 долларов, EX AWD - от 32 590 долларов, X-Line AWD - от 34 790 долларов, X-Pro AWD - от 39 890 долларов. долларов. Более дорогие комплектации SX FWD, SX-Prestige FWD и SX-Prestige AWD стоят 34 590, 36 590 и 38 390 долларов соответственно.

Гибридные версии Sportage 2027 года также получили обновления: теперь для X-Line доступен пакет Technology с круговым обзором, мониторингом слепых зон, цифровой приборной панелью 12,3 дюйма, премиальной аудиосистемой Harman-Kardon, памятью настроек водительского сиденья, ассистентом предотвращения столкновений при парковке и светодиодными противотуманками. Важно, что сборка гибридов теперь будет осуществляться не только в Корее, но и на новом заводе HMGMA Metaplant в Саванне, штат Джорджия.

На фоне этих изменений стоит отметить, что Kia продолжает укреплять позиции на рынке кроссоверов, а Sportage остается одним из самых востребованных автомобилей в своем классе.

В целом, обновление Kia Sportage 2027 года выглядит логичным шагом для сохранения конкурентоспособности. Увеличение стандартного оснащения, расширение цветовой гаммы и локализация сборки гибридов позволяют предположить, что модель сохранит высокий спрос и в последующие годы.