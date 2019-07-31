31 июля 2019, 14:30
Kia Sportage может лишиться дизельной версии
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Из салонов российских дилеров Kia могут исчезнуть дизельные кроссоверы Sportage. Сейчас модификация c 2,0-литровым дизелем и «автоматом» - самая дорогая в линейке и спрос на нее невысокий.
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Сейчас полноприводный кроссовер Kia Sportage с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 185 л.с. и 8-диапазонным «автоматом» доступен в топовой комплектации Premium по цене от 2 304 900 рублей. К дизельным автомобилям в России традиционно относятся сдержанно. Да и цена «корейца» за 2,3 млн рублей многих отпугивает. В итоге, спросом дизельные кроссоверы Sportage не пользуются. Пока автомобили из прайс-листов не убирают. Дилеры распродают складские запасы. Новых поставок, вероятно, не будет. Чуть позже пресс-служба российской Kia опровергла информацию о прекращении продаж дизельных Sportage.
С отказом от дизельных версий, топовой модификацией стал бы бензиновый кроссовер, оснащенный 2,4-литровым мотором мощностью 183 л.с., 6-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Стоит такой автомобиль в максимальном исполнении Premium всего на 30 000 рублей дешевле дизеля – 2 274 900 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Владею KIA Spotrage 2012 года. Третий год уже. До прошлого года не знал бед. А потом повсеместно начали появляться статьи на тему задиров в двигателях, как раз машин моего поколения. Задиры появляются до 100тыс км, у меня сейчас 87тыс км. как появилась инфа об этих задирах сразу же цены на данные тачки ...
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
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