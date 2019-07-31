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31 июля 2019, 14:30

Kia Sportage может лишиться дизельной версии

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Из салонов российских дилеров Kia могут исчезнуть дизельные кроссоверы Sportage. Сейчас модификация c 2,0-литровым дизелем и «автоматом» - самая дорогая в линейке и спрос на нее невысокий.
Kia Sportage может лишиться дизельной версии
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Как сообщил журналистам «Автовзгляда» компетентный источник в российском офисе Kia, в ближайшее время планируется свернуть в нашей стране продажи дизельных кроссоверов Sportage. Причина – небольшие объемы реализации.
 
Сейчас полноприводный кроссовер Kia Sportage с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 185 л.с. и 8-диапазонным «автоматом» доступен в топовой комплектации Premium по цене от 2 304 900 рублей. К дизельным автомобилям в России традиционно относятся сдержанно. Да и цена «корейца» за 2,3 млн рублей многих отпугивает. В итоге, спросом дизельные кроссоверы Sportage не пользуются. Пока автомобили из прайс-листов не убирают. Дилеры распродают складские запасы. Новых поставок, вероятно, не будет. Чуть позже пресс-служба российской Kia опровергла информацию о прекращении продаж дизельных Sportage.
 
С отказом от дизельных версий, топовой модификацией стал бы бензиновый кроссовер, оснащенный 2,4-литровым мотором мощностью 183 л.с., 6-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Стоит такой автомобиль в максимальном исполнении Premium всего на 30 000 рублей дешевле дизеля – 2 274 900 рублей. 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Владею KIA Spotrage 2012 года. Третий год уже. До прошлого года не знал бед. А потом повсеместно начали появляться статьи на тему задиров в двигателях, как раз машин моего поколения. Задиры появляются до 100тыс км, у меня сейчас 87тыс км. как появилась инфа об этих задирах сразу же цены на данные тачки ...
Герман92
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автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
вадим
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Дмитрий
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Kia Sportage может лишиться дизельной версии
{{material_124817}}Как сообщил журналистам «Автовзгляда» компетентный источник в российском офисе Kia, в ближайшее время планируется свернуть в нашей стране продажи дизельных кроссоверов Sportage. Причина – небольшие объемы реализации. Сейчас полноприводный кроссовер Kia Sportage с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 185 л.с. и 8-диапазонным «автоматом» доступен в топовой комплектации Premium по цене от 2 304 900 рублей. К дизельным автомобилям в России традиционно относятся сдержанно. Да и цена «корейца» за 2,3 млн рублей многих отпугивает. В итоге, спросом дизельные кроссоверы Sportage не пользуются. Пока автомобили из прайс-листов не убирают. Дилеры распродают складские запасы. Новых поставок, вероятно, не будет. Чуть позже пресс-служба российской Kia опровергла информацию о прекращении продаж дизельных Sportage. С отказом от дизельных версий, топовой модификацией стал бы бензиновый кроссовер, оснащенный 2,4-литровым мотором мощностью 183 л.с., 6-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Стоит такой автомобиль в максимальном исполнении Premium всего на 30 000 рублей дешевле дизеля – 2 274 900 рублей. 
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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