Какой мотор Kia Sportage выбрать на вторичке, чтобы не разориться на ремонте

Kia Sportage на вторичном рынке: какие моторы и коробки служат дольше

Мало кто знает, что у популярных Kia Sportage на вторичном рынке есть свои слабые места. Какие моторы и коробки передач реально выдерживают большие пробеги, а какие требуют особого внимания - объяснил эксперт. Что грозит владельцам и на что смотреть при выборе, чтобы не попасть на дорогой ремонт - рассказываем подробно.

Мало кто знает, что у популярных Kia Sportage на вторичном рынке есть свои слабые места. Какие моторы и коробки передач реально выдерживают большие пробеги, а какие требуют особого внимания - объяснил эксперт. Что грозит владельцам и на что смотреть при выборе, чтобы не попасть на дорогой ремонт - рассказываем подробно.

В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, интерес к подержанным кроссоверам Kia Sportage в России только растет. Эта модель давно закрепилась в числе лидеров на вторичном рынке, и не в последнюю очередь - благодаря репутации надежного и неприхотливого автомобиля. Однако, несмотря на устойчивый спрос, покупателям стоит внимательно разбираться в особенностях двигателей и трансмиссий, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами после покупки.

Наиболее часто на рынке встречаются Kia Sportage третьего и четвертого поколений. В большинстве случаев под капотом таких машин установлен атмосферный 2-литровый мотор семейства Nu мощностью 150 л.с. Этот двигатель считается самым массовым для Sportage в России. При регулярном и качественном обслуживании его ресурс может доходить до 250-300 тысяч километров. Но есть нюанс: после 100-150 тысяч километров у некоторых экземпляров появляются задиры в цилиндрах. Тем не менее, многие владельцы продолжают ездить на таких моторах без серьезных проблем, если вовремя меняют масло и не экономят на расходниках.

Реже встречаются версии с бензиновым 2,4-литровым двигателем GDI на 184 л.с. Такой мотор обеспечивает лучшую динамику и способен пройти до 300 тысяч километров без капитального ремонта. Однако непосредственный впрыск топлива делает его более чувствительным к качеству бензина и требует регулярной чистки системы впрыска. Если заправляться на проверенных АЗС и не затягивать с обслуживанием, этот агрегат может приятно удивить долговечностью.

Особого внимания заслуживают дизельные версии с 2-литровым мотором CRDi (184-185 л.с.). Эти двигатели считаются настоящими долгожителями: при использовании качественного топлива и своевременном обслуживании их ресурс нередко превышает 400 тысяч километров. Основные затраты на больших пробегах связаны не с самим мотором, а с турбиной, форсунками и топливной аппаратурой. Важно помнить, что дизельные Sportage требуют более внимательного отношения к качеству топлива и регулярной диагностике топливной системы.

Что касается коробок передач, самой надежной считается шестиступенчатая механика. Такие трансмиссии способны без серьезных вложений проходить более 300 тысяч километров, а основные расходы обычно ограничиваются заменой сцепления. Большинство же машин на вторичном рынке оснащены классическим шестиступенчатым автоматом. Эта коробка - одно из главных достоинств Sportage: при замене масла каждые 60-80 тысяч километров она способна прослужить до 250-300 тысяч километров. Серьезные поломки чаще всего случаются только при очень больших пробегах или полном отсутствии обслуживания.

При выборе подержанного Kia Sportage важно не столько смотреть на пробег, сколько на состояние двигателя и коробки, а также на наличие подтвержденной истории обслуживания. Даже самые надежные агрегаты требуют тщательной диагностики перед покупкой. Только так можно примерно оценить, каких вложений потребует автомобиль в ближайшие годы.

Для полноты картины стоит добавить: на рынке встречаются и другие моторы, но они менее распространены и требуют отдельного подхода. Также важно учитывать, что стоимость запчастей на Kia Sportage остается относительно доступной, а найти нужные детали не составляет труда. Это еще один плюс в пользу выбора этой модели на вторичном рынке. В целом, грамотный подход к выбору и внимательная проверка технического состояния позволяют избежать большинства неприятных сюрпризов и получить надежный автомобиль на долгие годы.