Что изменилось в Kia Sportage 2026 года: новые решения в экстерьере, интерьере и оснащении гибридных версий

Kia Sportage нового поколения: свежий дизайн, расширенные опции и гибридные технологии

Kia Sportage выходит на рынок с заметными изменениями во внешности, обновленным интерьером и расширенным набором функций. Новая версия кроссовера получила более мощные гибридные установки и современные опции безопасности.

Обновленный Kia Sportage 2026 года сразу обращает на себя внимание не только внешним видом, но и важными переменами в технической части. Для российского рынка модель остается одной из самых востребованных в своем сегменте, а теперь еще и задает новые стандарты оснащения и безопасности.

Внешность кроссовера стала более выразительной. Передняя часть теперь выполнена в духе актуального фирменного стиля Kia – «объединенные противоположности». Вертикальные линии на решетке радиатора и фарах пришли на смену прежним зигзагообразным элементам, что делает облик автомобиля более строгим и современным. Сзади появились новые световые приборы и доработанные бамперы. В зависимости от комплектации доступны легкосплавные диски диаметром от 17 до 19 дюймов.

В салоне перемены еще заметнее. Центральное место занимает объединенный блок из двух 12,3-дюймовых экранов — мультимедийная система и цифровая приборная панель теперь выглядят как единое целое, слегка изогнутое в сторону водителя. Это решение не только визуально расширяет пространство, но и делает управление понятным. В комплектации теперь есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровой ключ с возможностью дистанционного запуска двигателя. Для тех, кто не хочет носить с собой ключ, Kia предлагает возможность превращения смартфона в полноценный ключ.

Еще одна новинка — проекционный дисплей, который выводит на лобовое стекло не только навигацию, но и подсказки к медиасистеме. Система телематики последнего поколения позволяет управлять рядом функций автомобиля через смартфон, включая доступ к камерам кругового обзора.

Гибридные версии получили прибавку производительности. Теперь Sportage Hybrid выдает 231 лошадиную силу, что на 4 силы больше, чем раньше. В мягком гибриде используется турбированный 1,6-литровый мотор в паре с электродвигателем, подзаряжаемый гибрид оснащен электромотором мощнее и суммарной отдачей 268 сил. Базовый 2,5-литровый бензиновый двигатель остался без изменений.

Для внедорожных комплектаций предусмотрена система выбора режимов движения с настройками для снега, песка и грязи. Это позволяет адаптировать работу трансмиссии и электроники в различных дорожных условиях, что особенно актуально для российских реалий. В линейке появились новые исполнения для гибридных версий. Отдельные версии отличаются дисками, черной отделкой и расширенным набором систем безопасности, включая мониторинг слепых зон и подогрев сидений. Другие предлагают диски большего диаметра, светодиодную оптику, больше портов для зарядки гаджетов, улучшенные материалы отделки и электропривод багажника.

Безопасность стала еще одним приоритетом. Все версии оснащены системой экстренного торможения, способной распознавать автомобили, пешеходов и велосипедистов, а также системой контроля внимания водителя. В качестве опции доступен полуавтоматический помощник движения по шоссе с системой предотвращения фронтальных столкновений и парковочный ассистент, предупреждающий о препятствиях на пути.

Появление обновленного Kia Sportage на рынке ожидается в конце весны 2025 года. Цены производитель объявит ближе к старту продаж. Уже сейчас ясно, что автомобиль претендует на роль одного из самых технологичных кроссоверов в своем классе.