Что изменилось в Kia Sportage 2026 года: новые решения в экстерьере, интерьере и оснащении гибридных версий

3 марта 2026, 10:29
Kia Sportage нового поколения: свежий дизайн, расширенные опции и гибридные технологии
Kia Sportage нового поколения: свежий дизайн, расширенные опции и гибридные технологии
Kia Sportage выходит на рынок с заметными изменениями во внешности, обновленным интерьером и расширенным набором функций. Новая версия кроссовера получила более мощные гибридные установки и современные опции безопасности.
Обновленный Kia Sportage 2026 года сразу обращает на себя внимание не только внешним видом, но и важными переменами в технической части. Для российского рынка модель остается одной из самых востребованных в своем сегменте, а теперь еще и задает новые стандарты оснащения и безопасности.
Внешность кроссовера стала более выразительной. Передняя часть теперь выполнена в духе актуального фирменного стиля Kia – «объединенные противоположности». Вертикальные линии на решетке радиатора и фарах пришли на смену прежним зигзагообразным элементам, что делает облик автомобиля более строгим и современным. Сзади появились новые световые приборы и доработанные бамперы. В зависимости от комплектации доступны легкосплавные диски диаметром от 17 до 19 дюймов.
В салоне перемены еще заметнее. Центральное место занимает объединенный блок из двух 12,3-дюймовых экранов — мультимедийная система и цифровая приборная панель теперь выглядят как единое целое, слегка изогнутое в сторону водителя. Это решение не только визуально расширяет пространство, но и делает управление понятным. В комплектации теперь есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровой ключ с возможностью дистанционного запуска двигателя. Для тех, кто не хочет носить с собой ключ, Kia предлагает возможность превращения смартфона в полноценный ключ.
Еще одна новинка — проекционный дисплей, который выводит на лобовое стекло не только навигацию, но и подсказки к медиасистеме. Система телематики последнего поколения позволяет управлять рядом функций автомобиля через смартфон, включая доступ к камерам кругового обзора.
Гибридные версии получили прибавку производительности. Теперь Sportage Hybrid выдает 231 лошадиную силу, что на 4 силы больше, чем раньше. В мягком гибриде используется турбированный 1,6-литровый мотор в паре с электродвигателем, подзаряжаемый гибрид оснащен электромотором мощнее и суммарной отдачей 268 сил. Базовый 2,5-литровый бензиновый двигатель остался без изменений.
Для внедорожных комплектаций предусмотрена система выбора режимов движения с настройками для снега, песка и грязи. Это позволяет адаптировать работу трансмиссии и электроники в различных дорожных условиях, что особенно актуально для российских реалий. В линейке появились новые исполнения для гибридных версий. Отдельные версии отличаются дисками, черной отделкой и расширенным набором систем безопасности, включая мониторинг слепых зон и подогрев сидений. Другие предлагают диски большего диаметра, светодиодную оптику, больше портов для зарядки гаджетов, улучшенные материалы отделки и электропривод багажника.
Безопасность стала еще одним приоритетом. Все версии оснащены системой экстренного торможения, способной распознавать автомобили, пешеходов и велосипедистов, а также системой контроля внимания водителя. В качестве опции доступен полуавтоматический помощник движения по шоссе с системой предотвращения фронтальных столкновений и парковочный ассистент, предупреждающий о препятствиях на пути.
Появление обновленного Kia Sportage на рынке ожидается в конце весны 2025 года. Цены производитель объявит ближе к старту продаж. Уже сейчас ясно, что автомобиль претендует на роль одного из самых технологичных кроссоверов в своем классе.
Похожие материалы Киа
-
25.02.2026, 09:48
Skoda Karoq признан лучшим семейным кроссовером с пробегом по версии Whatcar
Эксперты назвали десятку лучших семейных кроссоверов с пробегом до 10 тысяч фунтов на британском рынке. Skoda Karoq неожиданно обошел конкурентов, включая BMW и Seat. Почему именно сейчас этот рейтинг важен для россиян - разбираемся.Читать далее
-
19.02.2026, 08:17
Kia Sportage против OMODA C7: сравнение характеристик, расхода и оснащения
Вышло исследование: Kia Sportage и OMODA C7 с одинаковыми моторами, но разным подходом к деталям. Какие отличия скрыты в цифрах, что влияет на выбор и почему сейчас стоит обратить внимание на эти модели - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.02.2026, 21:42
Kia Sportage снова доступен в России - цена ниже, чем у китайских конкурентов
Kia Sportage возвращается на российский рынок. Семейный кроссовер теперь доступен по привлекательной цене. Сравните предложения с аналогами. Узнайте, где купить выгоднее.Читать далее
-
16.02.2026, 10:51
Продажи новых автомобилей в Казахстане в январе 2026 года выросли на 25%: кто в лидерах
Вышло исследование: в январе 2026 года казахстанский рынок новых автомобилей показал впечатляющий рост - продажи увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом. Лидеры сменились, а доля местной сборки достигла рекордных значений. Какие бренды оказались в центре внимания и что это значит для автопрома страны - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 19:58
Проблемные места Kia Sportage II: на что смотреть при покупке с пробегом
Kia Sportage второго поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов, но возрастные болячки кузова, двигателя и коробки передач могут обернуться серьезными затратами. Эксперты выделяют ключевые нюансы, которые важно учесть при покупке.Читать далее
-
05.02.2026, 19:08
Проблемы и сильные стороны Kia Sportage SL: что важно знать перед покупкой
Kia Sportage SL остается популярным выбором на вторичном рынке, но не все так однозначно. Эксперты выделяют как сильные стороны, так и ряд серьезных недостатков, которые могут повлиять на ваш выбор. Разбираемся, на что обратить внимание.Читать далее
-
22.01.2026, 11:19
Kia Sportage 2026 вернулся на российский рынок: семейный кроссовер с новым уровнем безопасности
Kia Sportage 2026 вернулся в салоны России. Автомобиль получил расширенные системы безопасности и комфорта. Цена стартует от 5,49 млн рублей. Модель уже доступна у дилеров. Семейный кроссовер снова в центре внимания.Читать далее
-
15.01.2026, 06:15
Kia опять лучше Hyundai: уже четвертый год подряд
Kia уверенно удерживает преимущество над Hyundai в Австралии. Продажи бренда растут, несмотря на жесткую конкуренцию. Новые модели и свежие сегменты приносят успех. Hyundai пока не может догнать соперника. В чем секрет популярности Kia - разбираемся.Читать далее
-
11.01.2026, 13:51
Kia Sportage Ace вышел на российский рынок с ценой ниже Geely и Chery
В России стартовали продажи нового кроссовера Kia. Модель выделяется необычным дизайном. Стоимость оказалась ниже конкурентов из Китая. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
11.01.2026, 04:36
Toyota RAV4 против Kia Sportage: что выбрать для российских дорог — плюсы и минусы моделей
Toyota RAV4 и Kia Sportage - два популярных кроссовера. Их сравнение раскрывает неожиданные отличия. Владельцы делятся личным опытом эксплуатации. Узнайте, что скрыто за цифрами и отзывами. Не все очевидно при выборе между этими моделями.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
25.02.2026, 09:48
Skoda Karoq признан лучшим семейным кроссовером с пробегом по версии Whatcar
Эксперты назвали десятку лучших семейных кроссоверов с пробегом до 10 тысяч фунтов на британском рынке. Skoda Karoq неожиданно обошел конкурентов, включая BMW и Seat. Почему именно сейчас этот рейтинг важен для россиян - разбираемся.Читать далее
-
19.02.2026, 08:17
Kia Sportage против OMODA C7: сравнение характеристик, расхода и оснащения
Вышло исследование: Kia Sportage и OMODA C7 с одинаковыми моторами, но разным подходом к деталям. Какие отличия скрыты в цифрах, что влияет на выбор и почему сейчас стоит обратить внимание на эти модели - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.02.2026, 21:42
Kia Sportage снова доступен в России - цена ниже, чем у китайских конкурентов
Kia Sportage возвращается на российский рынок. Семейный кроссовер теперь доступен по привлекательной цене. Сравните предложения с аналогами. Узнайте, где купить выгоднее.Читать далее
-
16.02.2026, 10:51
Продажи новых автомобилей в Казахстане в январе 2026 года выросли на 25%: кто в лидерах
Вышло исследование: в январе 2026 года казахстанский рынок новых автомобилей показал впечатляющий рост - продажи увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом. Лидеры сменились, а доля местной сборки достигла рекордных значений. Какие бренды оказались в центре внимания и что это значит для автопрома страны - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 19:58
Проблемные места Kia Sportage II: на что смотреть при покупке с пробегом
Kia Sportage второго поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов, но возрастные болячки кузова, двигателя и коробки передач могут обернуться серьезными затратами. Эксперты выделяют ключевые нюансы, которые важно учесть при покупке.Читать далее
-
05.02.2026, 19:08
Проблемы и сильные стороны Kia Sportage SL: что важно знать перед покупкой
Kia Sportage SL остается популярным выбором на вторичном рынке, но не все так однозначно. Эксперты выделяют как сильные стороны, так и ряд серьезных недостатков, которые могут повлиять на ваш выбор. Разбираемся, на что обратить внимание.Читать далее
-
22.01.2026, 11:19
Kia Sportage 2026 вернулся на российский рынок: семейный кроссовер с новым уровнем безопасности
Kia Sportage 2026 вернулся в салоны России. Автомобиль получил расширенные системы безопасности и комфорта. Цена стартует от 5,49 млн рублей. Модель уже доступна у дилеров. Семейный кроссовер снова в центре внимания.Читать далее
-
15.01.2026, 06:15
Kia опять лучше Hyundai: уже четвертый год подряд
Kia уверенно удерживает преимущество над Hyundai в Австралии. Продажи бренда растут, несмотря на жесткую конкуренцию. Новые модели и свежие сегменты приносят успех. Hyundai пока не может догнать соперника. В чем секрет популярности Kia - разбираемся.Читать далее
-
11.01.2026, 13:51
Kia Sportage Ace вышел на российский рынок с ценой ниже Geely и Chery
В России стартовали продажи нового кроссовера Kia. Модель выделяется необычным дизайном. Стоимость оказалась ниже конкурентов из Китая. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
11.01.2026, 04:36
Toyota RAV4 против Kia Sportage: что выбрать для российских дорог — плюсы и минусы моделей
Toyota RAV4 и Kia Sportage - два популярных кроссовера. Их сравнение раскрывает неожиданные отличия. Владельцы делятся личным опытом эксплуатации. Узнайте, что скрыто за цифрами и отзывами. Не все очевидно при выборе между этими моделями.Читать далее