Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 23:18

Kia Sportage нового поколения: тесты в Германии и отказ от бензиновых версий

Kia Sportage нового поколения: тесты в Германии и отказ от бензиновых версий

Электрификация без компромиссов: прототип Kia Sportage 2028 вышел на трассы Германии с новыми вертикальными фарами

Kia Sportage нового поколения: тесты в Германии и отказ от бензиновых версий

Kia Sportage шестого поколения проходит испытания на дорогах Германии. Впервые в истории модели исчезнут бензиновые версии, а вся линейка станет электрифицированной. Это важный шаг для рынка и для тех, кто следит за трендами в сегменте кроссоверов.

Kia Sportage шестого поколения проходит испытания на дорогах Германии. Впервые в истории модели исчезнут бензиновые версии, а вся линейка станет электрифицированной. Это важный шаг для рынка и для тех, кто следит за трендами в сегменте кроссоверов.

Появление прототипа Kia Sportage шестого поколения на дорогах Германии – не просто очередной этап испытаний, это сигнал о скором завершении разработки и подготовки к европейскому дебюту. До этого момента все испытания проходили исключительно в Южной Корее, но теперь автомобиль замечен в плотном камуфляже на загородных трассах. Официальный прогноз показа во втором полугодии 2027 года.

Главное новшество - отказ от бензиновых версий. Вся силовая линия будет электрифицирована: мягкий гибрид 48 В, HEV (полный гибрид) и PHEV (подключаемый гибрид). Классический 1,6-литровый турбомотор T-GDi без гибридной поддержки больше не появится в продаже. Этот шаг отражает глобальную тенденцию к сокращению и ужесточению экологических стандартов, особенно в Европе.

Экстерьер шестого поколения полностью переработан: на фото представлены вертикальные фары, соответствующие новому фирменному стилю Kia. В салоне технологическая платформа Pleos от Hyundai Motor Group — она отвечает за цифровизацию и интеграцию современных сервисов, что позволит Sportage конкурировать с другими моделями в классе.

С дизельным двигателем ситуация пока не определена. Сейчас в Европе Sportage доступен с 1,6-литровым дизелем CRDi (136 л.с.) с системой мягкого гибрида 48V. Производитель предполагает сохранение своих позиций на старте продаж, но в перспективе дизель, скорее всего, исчезнет. Подобный подход уже встречается у других брендов, которые постепенно отказываются от дизеля.

Пятое поколение Sportage, представленное в 2021 году, разошлось тиражом более 7 миллионов экземпляров, что делает модель самой продаваемой в истории бренда. Шестое поколение тоже должно добиться этого успеха, но уже с акцентом на экологичность и цифровые технологии. Для российского рынка такие перемены могут быть особенно актуальны на фоне растущего интереса к гибридным и электрифицированным кроссоверам, а также в условиях изменений в законодательстве и налогообложении.

При переходе к новым технологиям и материалам следует помнить, как современные методы защиты кузова и инновационные решения применяются для автомобилей. Например, в материалах о современных антикоррозионных технологиях и оцинковке кузова приведены реальные примеры и мнения экспертов , которые позволяют лучше понять эволюцию автомобильной индустрии и потребности в новых моделях.

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р)
Упомянутые марки: KIA, Hyundai
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