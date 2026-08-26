В России появились в продаже новые дорестайлинговые Kia Sportage 5-го поколения: дешевле «Волги» и Haval

Почему дорестайлинговый Kia Sportage может стать выгодной альтернативой на рынке

В России появились новые дорестайлинговые Kia Sportage пятого поколения по цене ниже аналогов. Машины доступны с льготным утильсбором и всеми необходимыми документами для регистрации, что делает их особенно привлекательными для покупателей в 2026 году.

На российском рынке вновь появились новые дорестайлинговые Kia Sportage пятого поколения, которые теперь доступны по цене ниже большинства конкурентов. Это предложение сразу привлекло внимание автолюбителей, ведь речь идет о кроссоверах без пробега, предлагаемых по альтернативным схемам с полным пакетом документов для регистрации и льготным утильсбором.

Минимальная стоимость версии Kia Sportage составляет 2 800 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с 1,6-литровым 150-сильным мотором и механической коробкой передач. В комплект входит цифровая приборная панель, современная мультимедиа система с большим сенсорным экраном, отделка сидений эко-кожей, камера заднего вида и кожаный мультифункциональный руль. Все документы для постановки на учет - ЭПТС, СБКТС и другие - предоставляются сразу.

Для сравнения, Волга К40, выпускаемая в Нижнем Новгороде и являющаяся аналогом Geely Atlas, в хорошей комплектации стоит минимум 2 849 000 рублей. Тенет Т7 в топовой переднеприводной версии оценивается дилерами за 2 935 000 рублей, а Haval F7 2026 года — от 2 899 000 рублей. Таким образом, Kia Sportage оказывается одним из самых доступных предложений среди новых кроссоверов в своем классе.

По всей России продается около сотни новых дорестайлинговых Kia Sportage без пробега. Заказать такие автомобили можно в Москве, Рязани, Благовещенске, Кемерово, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани, Иркутске, Красноярске и других городах. В некоторых регионах, например в Омске, за полноприводную версию с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем и автоматической коробкой просят 3 200 000 рублей. У других продавцов цены стартуют от 3 300 000 рублей.

В продаже встречаются версии с разными моторами: 2,0-литровым 236-сильным, 1,6-литровым 180-сильным и 1,5-литровым 200-сильными агрегатами. В зависимости от комплектации устанавливается либо роботизированная трансмиссия, либо классический автомат. Такой выбор позволяет выбрать вариант под разные задачи и бюджеты.

Ранее Kia Sportage признали лучшим семейным кроссовером на рынке, что обеспечило его востребованность и в России. Вместе с ним в рейтинге имеются такие модели, как Genesis GV60, Volvo XC40, BMW iX3, Kia EV6, Skoda Enyaq, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, Audi Q5 и Ford Kuga. Это вызывает дополнительный интерес к моделям среди российских покупателей, особенно на фоне ограниченного выбора новых автомобилей западных брендов.

Появление дорестайлинговых Kia Sportage с полным пакетом документов и по цене ниже конкурентов может привести к изменению баланса на рынке новых кроссоверов в России. Для многих покупателей это шанс приобрести современный автомобиль с проверенной репутацией, не переплачивая за аналогичные предложения других марок. В условиях 2026 года, когда рынок новых авто остается портативным, такие предложения выглядят особенно актуальными.