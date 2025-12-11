Почему этот кроссовер выбирают семьи по всей стране – подробности и цены

11 декабря 2025, 22:53
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.
На российском рынке вновь появились новые Kia Sportage, которые теперь можно приобрести по цене, заметно ниже стоимости большинства китайских кроссоверов аналогичного класса. Как сообщает Автоновости дня, автомобили поступают в страну по параллельному импорту и уже доступны для заказа в различных регионах.
Минимальная стоимость нового Sportage составляет 2 600 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с двухлитровым атмосферным мотором мощностью 150 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Такой вариант, благодаря мощности менее 160 л.с., подпадает под льготный утилизационный сбор, что дополнительно снижает расходы при покупке.
Комплектация Luxe, которую предлагают за эту сумму, включает тканевую отделку салона, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, кожаный руль с множеством функций, запуск двигателя кнопкой, электронный стояночный тормоз и двухзонный климат-контроль. Набор опций выглядит весьма привлекательным на фоне конкурентов.
В других городах цены на Sportage варьируются. В Магнитогорске аналогичный автомобиль стоит 3 000 000 рублей, а в Астрахани версия с 1,6-литровым турбомотором на 180 л.с., роботизированной трансмиссией и полным приводом обойдется минимум в 3 200 000 рублей. Более мощная модификация с 2,0-литровым двигателем на 236 л.с. и восьмиступенчатым автоматом предлагается в Санкт-Петербурге за 3 330 000 рублей.
Также доступны версии с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 200 л.с. и передним приводом. В Москве такой автомобиль можно заказать за 3 780 000 рублей, а в Пензе — за 4 100 000 рублей. Всего на популярных площадках размещено около двух сотен объявлений о продаже новых Kia Sportage, как из наличия, так и под заказ. География предложений охватывает крупные города по всей России, включая Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и другие.
Ориентировочные цены на новые Kia Sportage выглядят следующим образом: базовая версия с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и автоматом — от 2 600 000 рублей; вариант с 2,0-литровым 236-сильным мотором и восьмиступенчатой АКПП — от 3 330 000 рублей; комплектация с 1,6-литровым турбодвигателем на 180 л.с. и «роботом» — от 3 200 000 рублей; а версия с 1,5-литровым 200-сильным мотором и автоматом — от 3 780 000 рублей.
Ранее эксперты WhatCar признали Kia Sportage лучшим семейным кроссовером, что подтверждает высокий спрос на модель среди российских покупателей. В рейтинге также оказались такие автомобили, как Genesis GV60, Volvo XC40, BMW iX3, Kia EV6, Skoda Enyaq, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, Audi Q5 и Ford Kuga.
Похожие материалы Киа
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
01.12.2025, 11:20
Эксперт назвал три модели Kia которые могут разорить на ремонте
Не все корейские машины одинаково надежны. Эксперт выделил несколько популярных моделей Kia. Их покупка может обернуться серьезными тратами. Узнайте, какие автомобили попали в список. Это поможет избежать больших проблем.Читать далее
-
13.11.2025, 06:18
Kia Sportage 2026 года признан одним из самых безопасных кроссоверов по версии IIHS
Свежий Kia Sportage 2026 года получил высшую оценку безопасности от IIHS. Эксперты отметили его отличные результаты в краш-тестах. Система экстренного торможения также не подвела. Но есть нюансы, которые могут удивить владельцев. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
24.10.2025, 11:21
Российский автопарк стареет какие машины с пробегом выбирают за 1-3 миллиона
Рынок подержанных машин сильно изменился. Предложений стало гораздо больше. Но покупатели остались верны себе. Их предпочтения почти не поменялись. В топе оказались знакомые всем модели. Но есть и настоящие сюрпризы.Читать далее
-
03.10.2025, 17:28
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России появились новые Kia Sportage по привлекательной стоимости. Модель доступна в разных комплектациях. Цены ниже, чем у многих китайских аналогов. Подробности о предложениях и вариантах оснащения.Читать далее
-
23.09.2025, 14:50
Названы популярные иномарки которые не подорожают из-за нового утильсбора в России
Грядет серьезная реформа утилизационного сбора. Цены на многие машины могут взлететь. Однако некоторые автомобили останутся доступными. Дилеры поделились важной информацией для покупателей. Узнайте, какие модели можно покупать смело.Читать далее
-
15.09.2025, 05:38
Крепкий рубль изменил авторынок: россияне выбирают знакомые иномарки из-за рубежа
Ситуация на авторынке снова меняется. Импорт автомобилей показывает интересную динамику. Поставки новых машин заметно сократились. При этом ввоз авто с пробегом растет. Эксперты объясняют текущие тенденции. Что ждет покупателей в ближайшем будущем?Читать далее
-
25.07.2025, 13:47
В России объявлен отзыв около 80 тысяч немолодых кроссоверов Kia Sportage из-за дефекта предохранителя
Компания Kia инициировала масштабную отзывную акцию в России, затрагивающую почти 80 тысяч кроссоверов Sportage, выпущенных в Словакии с 2010 по 2015 годы. Причина - неисправность мультипредохранителя в блоке HECU, что требует срочной замены для обеспечения безопасности. Владельцев уведомят, ремонт бесплатный.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
01.12.2025, 11:20
Эксперт назвал три модели Kia которые могут разорить на ремонте
Не все корейские машины одинаково надежны. Эксперт выделил несколько популярных моделей Kia. Их покупка может обернуться серьезными тратами. Узнайте, какие автомобили попали в список. Это поможет избежать больших проблем.Читать далее
-
13.11.2025, 06:18
Kia Sportage 2026 года признан одним из самых безопасных кроссоверов по версии IIHS
Свежий Kia Sportage 2026 года получил высшую оценку безопасности от IIHS. Эксперты отметили его отличные результаты в краш-тестах. Система экстренного торможения также не подвела. Но есть нюансы, которые могут удивить владельцев. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
24.10.2025, 11:21
Российский автопарк стареет какие машины с пробегом выбирают за 1-3 миллиона
Рынок подержанных машин сильно изменился. Предложений стало гораздо больше. Но покупатели остались верны себе. Их предпочтения почти не поменялись. В топе оказались знакомые всем модели. Но есть и настоящие сюрпризы.Читать далее
-
03.10.2025, 17:28
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России появились новые Kia Sportage по привлекательной стоимости. Модель доступна в разных комплектациях. Цены ниже, чем у многих китайских аналогов. Подробности о предложениях и вариантах оснащения.Читать далее
-
23.09.2025, 14:50
Названы популярные иномарки которые не подорожают из-за нового утильсбора в России
Грядет серьезная реформа утилизационного сбора. Цены на многие машины могут взлететь. Однако некоторые автомобили останутся доступными. Дилеры поделились важной информацией для покупателей. Узнайте, какие модели можно покупать смело.Читать далее
-
15.09.2025, 05:38
Крепкий рубль изменил авторынок: россияне выбирают знакомые иномарки из-за рубежа
Ситуация на авторынке снова меняется. Импорт автомобилей показывает интересную динамику. Поставки новых машин заметно сократились. При этом ввоз авто с пробегом растет. Эксперты объясняют текущие тенденции. Что ждет покупателей в ближайшем будущем?Читать далее
-
25.07.2025, 13:47
В России объявлен отзыв около 80 тысяч немолодых кроссоверов Kia Sportage из-за дефекта предохранителя
Компания Kia инициировала масштабную отзывную акцию в России, затрагивающую почти 80 тысяч кроссоверов Sportage, выпущенных в Словакии с 2010 по 2015 годы. Причина - неисправность мультипредохранителя в блоке HECU, что требует срочной замены для обеспечения безопасности. Владельцев уведомят, ремонт бесплатный.Читать далее
- 2 129 000 РKIA Sportage 2016 в Зеленограде
- 4 559 000 РKIA Sportage 2023 в Москве
- 1 690 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 1 425 000 РKIA Sportage 2013 в Москве
- 4 650 000 РKIA Sportage 2025 в Москве
- 1 969 900 РKIA Sportage 2017 в Зеленограде
- 2 150 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 4 770 000 РKIA Sportage 2025 в Москве
- 4 820 584 РKIA Sportage 2025 в Москве
- 3 139 000 РKIA Sportage 2018 в Москве