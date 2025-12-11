Почему этот кроссовер выбирают семьи по всей стране – подробности и цены

Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов

В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.

На российском рынке вновь появились новые Kia Sportage, которые теперь можно приобрести по цене, заметно ниже стоимости большинства китайских кроссоверов аналогичного класса. Как сообщает Автоновости дня, автомобили поступают в страну по параллельному импорту и уже доступны для заказа в различных регионах.

Минимальная стоимость нового Sportage составляет 2 600 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с двухлитровым атмосферным мотором мощностью 150 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Такой вариант, благодаря мощности менее 160 л.с., подпадает под льготный утилизационный сбор, что дополнительно снижает расходы при покупке.

Комплектация Luxe, которую предлагают за эту сумму, включает тканевую отделку салона, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, кожаный руль с множеством функций, запуск двигателя кнопкой, электронный стояночный тормоз и двухзонный климат-контроль. Набор опций выглядит весьма привлекательным на фоне конкурентов.

В других городах цены на Sportage варьируются. В Магнитогорске аналогичный автомобиль стоит 3 000 000 рублей, а в Астрахани версия с 1,6-литровым турбомотором на 180 л.с., роботизированной трансмиссией и полным приводом обойдется минимум в 3 200 000 рублей. Более мощная модификация с 2,0-литровым двигателем на 236 л.с. и восьмиступенчатым автоматом предлагается в Санкт-Петербурге за 3 330 000 рублей.

Также доступны версии с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 200 л.с. и передним приводом. В Москве такой автомобиль можно заказать за 3 780 000 рублей, а в Пензе — за 4 100 000 рублей. Всего на популярных площадках размещено около двух сотен объявлений о продаже новых Kia Sportage, как из наличия, так и под заказ. География предложений охватывает крупные города по всей России, включая Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и другие.

Ориентировочные цены на новые Kia Sportage выглядят следующим образом: базовая версия с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и автоматом — от 2 600 000 рублей; вариант с 2,0-литровым 236-сильным мотором и восьмиступенчатой АКПП — от 3 330 000 рублей; комплектация с 1,6-литровым турбодвигателем на 180 л.с. и «роботом» — от 3 200 000 рублей; а версия с 1,5-литровым 200-сильным мотором и автоматом — от 3 780 000 рублей.

Ранее эксперты WhatCar признали Kia Sportage лучшим семейным кроссовером, что подтверждает высокий спрос на модель среди российских покупателей. В рейтинге также оказались такие автомобили, как Genesis GV60, Volvo XC40, BMW iX3, Kia EV6, Skoda Enyaq, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, Audi Q5 и Ford Kuga.