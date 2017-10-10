10 октября 2017, 10:08

Kia Stinger доберется до России в начале 2018-го

Продажи первого фастбека Kia - Stinger - стартуют в России в I квартале 2018 года. На рынке автомобиль будет представлен в трех версиях с двумя вариантами бензиновых двигателей.
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  Kia Stinger доберется до России в начале 2018-го KIA Stinger Kia Stinger доберется до России в начале 2018-го KIA Stinger Kia Stinger доберется до России в начале 2018-го KIA Stinger Kia Stinger доберется до России в начале 2018-го
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KIA Stinger
Выпускается с 2017 г.
Модификация 2,0 T-GDI оснащается двигателем семейства Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность его составляет 247 л. с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. Он обеспечивает Stinger разгон до 100 км/ч за 6 секунд. С таким мотором новинка будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода.

Агрегат V6 семейства Lambda имеет рабочий объем 3,3 литра, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. С этим двигателем фастбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Все версии модели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.

Подробности о технических характеристиках новой модели, комплектациях и ценах для российского рынка  будут представлены ближе к дате начала продаж.

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Форум KIA Mohave
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Kia Stinger доберется до России в начале 2018-го
{{model_6361}}Модификация 2,0 T-GDI оснащается двигателем семейства Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность его составляет 247 л. с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. Он обеспечивает Stinger разгон до 100 км/ч за 6 секунд. С таким мотором новинка будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода. Агрегат V6 семейства Lambda имеет рабочий объем 3,3 литра, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. С этим двигателем фастбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Все версии модели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.Подробности о технических характеристиках новой модели, комплектациях и ценах для российского рынка  будут представлены ближе к дате начала продаж.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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