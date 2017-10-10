10 октября 2017, 10:08
Kia Stinger доберется до России в начале 2018-го
Продажи первого фастбека Kia - Stinger - стартуют в России в I квартале 2018 года. На рынке автомобиль будет представлен в трех версиях с двумя вариантами бензиновых двигателей.
KIA Stinger
Выпускается с 2017 г.
Агрегат V6 семейства Lambda имеет рабочий объем 3,3 литра, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. С этим двигателем фастбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Все версии модели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.
Подробности о технических характеристиках новой модели, комплектациях и ценах для российского рынка будут представлены ближе к дате начала продаж.
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Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
09.10.2015, 08:21
Объявлены цены на новый KIA Cerato Koup
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Отзывы по теме
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