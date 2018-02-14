Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
«Стингер» есть ничто иное, как 5-дверный задне- или полноприводный фастбэк серии Gran Turismo. Мировая премьера серийного образца состоялась ровно год назад, 9 января 2017-го в рамках Детройтского мотор-шоу. Дизайнерские и технические решения автомобиль позаимствовал у представленного в 2011-м концепта Kia GT Concept.
Автомобиль немаленький: только в длину растянулся на 4831 мм, при этом хорош показатель колесной базы – 2 906 мм. Размеры ширины и высоты – соответственно 1 869 мм и 1400 мм. Стандартные колеса – 18-го посадочного диаметра, но в GT-версии комплектуется 19-дюймовыми дисками. Солидная база априори предоставляет пространство внутри салона, причем на каждом из рядов сидений. В оформлении интерьера просматривается современный и благородный подход с применением роскошных материалов отделки. Багажник по меркам сегмента вместителен – 406 литров в «стандартной» раскладке.
В свою очередь Audi объявила о готовности продавать 5-дверное купе A5 Sportback II генерации в конце ноября 2016 года. Непосредственно же продажи стартовали в I квартале 2017-го. То есть автомобиль достаточно свежий. Вид у «немца» изысканный и по-спортивному подтянутый. «Пронзительный» взгляд фар и хромированный «шестиугольник» радиаторной решетки выдают скрытую под капотом агрессию и одновременно солидность. «Мясистый» бампер и «фигурные» фонари – основа дизайна задней части. Все в меру и свежо.
Своего бойца корейцы нашпиговали с усердием. В стандартном исполнении Comfort фастбэк располагает фронтальными и боковыми подушками безопасности, 18-дюймовыми дисками колес, мультимедийным комплексом с 7-дюймовым экраном, USB иAUX-входами, аудиосистемой с 6-ю динамиками, системами ABS, ESP, EBD, электростеклоподъемниками всех дверей, би-ксеноновыми фарами, подогревом передних кресел, датчиками света и дождя, системой «ЭРА-Глонасс», 2-зонным климат-контролем, навигацией с 3D-картами и поддержкой платформ интеграции смартфонов AppleCarPlayи AndroidAuto. Присутствуют задние датчики парковки и камера заднего обзора с динамической разметкой. Водительское кресло регулируется по 8 направлениям.
В комплектацию Comfort помимо прочего входят системы курсовой устойчивости (ESC) и динамического управления вектором тяги (DTVC), ассистент старта на подъеме (НАС), система контроля давления в шинах, технология бесключевого доступа SmartKey с запуском и остановкой двигателя при помощи кнопки, датчики света и дождя, 3-зонный «климат». Для защиты пешеходов фастбэк оборудован активным капотом. Версии Luxe и GT Line еще богаче.
Под финал – технические данные. Kia Stinger будет предлагаться с 2 бензиновыми моторами: 4-цилиндровым турбированным 2.0 T-GDI и 6-цилиндровым 3.3 V6T-GDI с двойным турбонаддувом. «Младший» движок доступен как в исполнении 247 л.с., так и в дефорсированной версии 197 л.с. В свою очередь V6 развивает 370 л.с. и монтируется только на Stinger GT, делая таким образом модель самой динамичной серийной Kia в истории марки (разгон до 100 км/ч - 4,9 секунды). Все модификации арегатируются новой 8-ступенчатой АКПП с возможностью выбора режимов работы (Drive Mode Select).
Audi A5 Sportback в свою очередь также имеет 2 варианта двигателей: 190-сильный дизельный 2.0 TDI и бензиновые 2.0 TFSI мощностью 190 и 249 л.с. соответственно. Дизельная и более мощная бензиновая модификации A5 Sportback оснащаются полным приводом quattro. 249-сильный спортбэк ускоряется до «сотни» за 6 секунд. Есть еще более «игривый» родственник - S5 Sportback. Под его капотом 6-цилиндровый турбоагрегат V6 3.0 TFSI с выдачей 354 сил и 500 Нм крутящего момента. Естественно, S5 Sportback полноприводный – дабы устоять на большой скорости и стартовой разгонной прямой, когда первые 100 км/ч размениваются уже через 4,7 секунды.
Такая немецкая «пуля» стоит 4,2 млн рублей. Выстреливающий на 0,2 секунды медленнее Kia Stinger GT оценен на миллион дешевле – в 3 229 900 рублей.
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