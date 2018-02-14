14 февраля 2018, 09:14

Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!

У злого красавца Audi A5 Sportback стартовой стоимостью под 2,5 млн рублей внезапно появился конкурент. Во всяком смысле, он сам себя так назвал. Корейский выскочка Kia Stinger на полмиллиона дешевле, а чем он способен «ужалить», потребители смогут понять, начиная с 1 марта 2018 года, когда стартуют официальные продажи.
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Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?! KIA Stinger, Audi A5

«Стингер» есть ничто иное, как 5-дверный задне- или полноприводный фастбэк серии Gran Turismo. Мировая премьера серийного образца состоялась ровно год назад, 9 января 2017-го в рамках Детройтского мотор-шоу. Дизайнерские и технические решения автомобиль позаимствовал у представленного в 2011-м концепта Kia GT Concept.

KIA Stinger
Выпускается с 2017 г.
Дизайнерам компании удалось создать броский и экспрессивный облик, который, несомненно, является одним из самых сильных козырей Stinger: длинный капот, решетка радиатора Tiger nose,  скульптурный бампер с «пастью» воздухозаборника, сдвинутая назад кабина, покатая линия крыши, переходящая в едва заметный «хвостик» багажника, рельефные арки колес.

Автомобиль немаленький: только в длину растянулся на 4831 мм, при этом хорош показатель колесной базы – 2 906 мм. Размеры ширины и высоты – соответственно 1 869 мм и 1400 мм. Стандартные колеса – 18-го посадочного диаметра, но в GT-версии комплектуется 19-дюймовыми дисками. Солидная база априори предоставляет пространство внутри салона, причем на каждом из рядов сидений. В оформлении интерьера просматривается современный и благородный подход с применением роскошных материалов отделки. Багажник по меркам сегмента вместителен – 406 литров в «стандартной» раскладке.

В свою очередь Audi объявила о готовности продавать 5-дверное купе A5 Sportback II генерации в конце ноября 2016 года. Непосредственно же продажи стартовали в I квартале 2017-го. То есть автомобиль достаточно свежий. Вид у «немца» изысканный и по-спортивному подтянутый. «Пронзительный» взгляд фар и хромированный «шестиугольник» радиаторной решетки выдают скрытую под капотом агрессию и одновременно солидность. «Мясистый» бампер и «фигурные» фонари – основа дизайна задней части. Все в меру и свежо.  

 
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фото
  
Актуальный Audi A5 Sportback чуть короче «корейца» - 4 733 мм длины, чуть уже - 1843 мм ширины и при этом чуть ниже - 1386 мм высоты. Да и колесная база короче – 2 824 мм. С практичностью относительный Ordnung – объем багажника составляет 480 литров. Второй ряд сидений, «разделенный» в соотношении 40:20:40, легко раскладывается, образуя ровную площадку и увеличивая вместимость отсека до 1 300 литров. Правда, среднему пассажиру немного  мешает габаритный центральный тоннель. Передние кресла имеют эргономичный профиль, цепкие боковины и несколько электрорегулировок.

Audi A5
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 590 000 до 2 730 000 Р
Отзывов: 4
Эргономика A5 Sportback почти безупречна, качество сборки – вне претензий, отделочные материалы – выше всяких похвал. Лаконичной можно назвать переднюю панель, в архитектуре  которой «верховодят» 8,3-дюймовый «планшет» мультимедийки и удобный «инструментарий» с аналоговыми шкалами и дисплеем между ними. Мультифункциональный руль «сбит» по-спортивному, центральная консоль щеголяет классным блоком «климата» и рядом кнопок управления. В этом плане Audi верна себе.

Своего бойца корейцы нашпиговали с усердием. В стандартном исполнении Comfort фастбэк располагает фронтальными и боковыми подушками безопасности, 18-дюймовыми дисками колес, мультимедийным комплексом с 7-дюймовым экраном, USB иAUX-входами, аудиосистемой с 6-ю динамиками, системами ABS, ESP, EBD, электростеклоподъемниками всех дверей, би-ксеноновыми фарами, подогревом передних кресел, датчиками света и дождя, системой «ЭРА-Глонасс», 2-зонным климат-контролем, навигацией с 3D-картами и поддержкой платформ интеграции смартфонов AppleCarPlayи AndroidAuto. Присутствуют задние датчики парковки и камера заднего обзора с динамической разметкой. Водительское кресло регулируется по 8 направлениям.

В комплектацию Comfort помимо прочего входят системы курсовой устойчивости (ESC) и динамического управления вектором тяги (DTVC), ассистент старта на подъеме (НАС), система контроля давления в шинах, технология бесключевого доступа SmartKey с запуском и остановкой двигателя при помощи кнопки, датчики света и дождя, 3-зонный «климат». Для защиты пешеходов фастбэк оборудован активным капотом. Версии Luxe и GT Line еще богаче.

 
6
фото
  
Чем «отстреливается» Audi A5 Sportback? В «базе» - многофункциональный кожаный 3-спицевый руль, климат-контроль, датчик дождя, парковочный ассистент с датчиками сзади, старт-стоп, биксеноновые фары и светодиодные задние фонари, система выбора режимов движения Audi driveselect, информационно-развлекательная система MMI Radioplus с 7-дюймовым дисплеем и функцией Bluetooth, индикатор падения давления в шинах, а также электропривод багажной двери. Для версий с 2.0 TDI предлагается дополнительный отопитель. Линия Comfortline оснащается светодиодными фарами и динамическими задними указателями поворота, электроприводами и регулировкой поясничного подпора кресел водителя и переднего пассажира, рулем с обогревом, а также комбинированной кожаной отделкой салона.

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Версия Sportline - это все тот же руль обогревом, спортпакет S line, пакет внешней отделки S line с  сиденьями с комбинированной отделкой из кожи и Alcantara. Линия Designline дополнена декоративными вставками из дуба в интерьере, панорамной крышей, а также обивкой сидений из высококачественной кожи Milano. Самые максимальные возможности индивидуализации  предлагает фирменная программа Audi exclusive.

Под финал – технические данные. Kia Stinger будет предлагаться с 2 бензиновыми моторами: 4-цилиндровым турбированным 2.0 T-GDI и 6-цилиндровым 3.3 V6T-GDI с двойным турбонаддувом. «Младший» движок доступен как в исполнении 247 л.с., так и в дефорсированной версии 197 л.с. В свою очередь V6 развивает 370 л.с. и монтируется только на Stinger GT, делая таким образом модель самой динамичной серийной Kia в истории марки (разгон до 100 км/ч - 4,9 секунды). Все модификации  арегатируются новой 8-ступенчатой АКПП с возможностью выбора режимов работы (Drive Mode Select).

Audi A5 Sportback в свою очередь также имеет 2 варианта двигателей: 190-сильный дизельный 2.0 TDI и бензиновые 2.0 TFSI мощностью 190 и 249 л.с. соответственно. Дизельная и более мощная бензиновая модификации A5 Sportback оснащаются полным приводом quattro. 249-сильный спортбэк ускоряется до «сотни» за 6 секунд. Есть еще более «игривый» родственник - S5 Sportback. Под его капотом 6-цилиндровый турбоагрегат V6 3.0 TFSI с выдачей 354 сил и 500 Нм крутящего момента. Естественно, S5 Sportback полноприводный – дабы устоять на большой скорости и стартовой разгонной прямой, когда первые 100 км/ч размениваются уже через 4,7 секунды.

Такая немецкая «пуля» стоит 4,2 млн рублей. Выстреливающий на 0,2 секунды медленнее Kia Stinger GT оценен на миллион дешевле – в 3 229 900 рублей.

Павел Кузин
Купить авто Киа, Ауди Стингер, А5
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Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
«Стингер» есть ничто иное, как 5-дверный задне- или полноприводный фастбэк серии Gran Turismo. Мировая премьера серийного образца состоялась ровно год назад, 9 января 2017-го в рамках Детройтского мотор-шоу. Дизайнерские и технические решения автомобиль позаимствовал у представленного в 2011-м концепта Kia GT Concept. {{model_6361}} Дизайнерам компании удалось создать броский и экспрессивный облик, который, несомненно, является одним из самых сильных козырей Stinger: длинный капот, решетка радиатора Tiger nose,  скульптурный бампер с «пастью» воздухозаборника, сдвинутая назад кабина, покатая линия крыши, переходящая в едва заметный «хвостик» багажника, рельефные арки колес.Автомобиль немаленький: только в длину растянулся на 4831 мм, при этом хорош показатель колесной базы – 2 906 мм. Размеры ширины и высоты – соответственно 1 869 мм и 1400 мм. Стандартные колеса – 18-го посадочного диаметра, но в GT-версии комплектуется 19-дюймовыми дисками. Солидная база априори предоставляет пространство внутри салона, причем на каждом из рядов сидений. В оформлении интерьера просматривается современный и благородный подход с применением роскошных материалов отделки. Багажник по меркам сегмента вместителен – 406 литров в «стандартной» раскладке. В свою очередь Audi объявила о готовности продавать 5-дверное купе A5 Sportback II генерации в конце ноября 2016 года. Непосредственно же продажи стартовали в I квартале 2017-го. То есть автомобиль достаточно свежий. Вид у «немца» изысканный и по-спортивному подтянутый. «Пронзительный» взгляд фар и хромированный «шестиугольник» радиаторной решетки выдают скрытую под капотом агрессию и одновременно солидность. «Мясистый» бампер и «фигурные» фонари – основа дизайна задней части. Все в меру и свежо.   {{gallery_1055}} Актуальный Audi A5 Sportback чуть короче «корейца» - 4 733 мм длины, чуть уже - 1843 мм ширины и при этом чуть ниже - 1386 мм высоты. Да и колесная база короче – 2 824 мм. С практичностью относительный Ordnung – объем багажника составляет 480 литров. Второй ряд сидений, «разделенный» в соотношении 40:20:40, легко раскладывается, образуя ровную площадку и увеличивая вместимость отсека до 1 300 литров. Правда, среднему пассажиру немного  мешает габаритный центральный тоннель. Передние кресла имеют эргономичный профиль, цепкие боковины и несколько электрорегулировок. {{model_1582}} Эргономика A5 Sportback почти безупречна, качество сборки – вне претензий, отделочные материалы – выше всяких похвал. Лаконичной можно назвать переднюю панель, в архитектуре  которой «верховодят» 8,3-дюймовый «планшет» мультимедийки и удобный «инструментарий» с аналоговыми шкалами и дисплеем между ними. Мультифункциональный руль «сбит» по-спортивному, центральная консоль щеголяет классным блоком «климата» и рядом кнопок управления. В этом плане Audi верна себе.Своего бойца корейцы нашпиговали с усердием. В стандартном исполнении Comfort фастбэк располагает фронтальными и боковыми подушками безопасности, 18-дюймовыми дисками колес, мультимедийным комплексом с 7-дюймовым экраном, USB иAUX-входами, аудиосистемой с 6-ю динамиками, системами ABS, ESP, EBD, электростеклоподъемниками всех дверей, би-ксеноновыми фарами, подогревом передних кресел, датчиками света и дождя, системой «ЭРА-Глонасс», 2-зонным климат-контролем, навигацией с 3D-картами и поддержкой платформ интеграции смартфонов AppleCarPlayи AndroidAuto. Присутствуют задние датчики парковки и камера заднего обзора с динамической разметкой. Водительское кресло регулируется по 8 направлениям.В комплектацию Comfort помимо прочего входят системы курсовой устойчивости (ESC) и динамического управления вектором тяги (DTVC), ассистент старта на подъеме (НАС), система контроля давления в шинах, технология бесключевого доступа SmartKey с запуском и остановкой двигателя при помощи кнопки, датчики света и дождя, 3-зонный «климат». Для защиты пешеходов фастбэк оборудован активным капотом. Версии Luxe и GT Line еще богаче. {{gallery_1056}} Чем «отстреливается» Audi A5 Sportback? В «базе» - многофункциональный кожаный 3-спицевый руль, климат-контроль, датчик дождя, парковочный ассистент с датчиками сзади, старт-стоп, биксеноновые фары и светодиодные задние фонари, система выбора режимов движения Audi driveselect, информационно-развлекательная система MMI Radioplus с 7-дюймовым дисплеем и функцией Bluetooth, индикатор падения давления в шинах, а также электропривод багажной двери. Для версий с 2.0 TDI предлагается дополнительный отопитель. Линия Comfortline оснащается светодиодными фарами и динамическими задними указателями поворота, электроприводами и регулировкой поясничного подпора кресел водителя и переднего пассажира, рулем с обогревом, а также комбинированной кожаной отделкой салона. {{material_119543}} Версия Sportline - это все тот же руль обогревом, спортпакет S line, пакет внешней отделки S line с  сиденьями с комбинированной отделкой из кожи и Alcantara. Линия Designline дополнена декоративными вставками из дуба в интерьере, панорамной крышей, а также обивкой сидений из высококачественной кожи Milano. Самые максимальные возможности индивидуализации  предлагает фирменная программа Audi exclusive.Под финал – технические данные. Kia Stinger будет предлагаться с 2 бензиновыми моторами: 4-цилиндровым турбированным 2.0 T-GDI и 6-цилиндровым 3.3 V6T-GDI с двойным турбонаддувом. «Младший» движок доступен как в исполнении 247 л.с., так и в дефорсированной версии 197 л.с. В свою очередь V6 развивает 370 л.с. и монтируется только на Stinger GT, делая таким образом модель самой динамичной серийной Kia в истории марки (разгон до 100 км/ч - 4,9 секунды). Все модификации  арегатируются новой 8-ступенчатой АКПП с возможностью выбора режимов работы (Drive Mode Select). Audi A5 Sportback в свою очередь также имеет 2 варианта двигателей: 190-сильный дизельный 2.0 TDI и бензиновые 2.0 TFSI мощностью 190 и 249 л.с. соответственно. Дизельная и более мощная бензиновая модификации A5 Sportback оснащаются полным приводом quattro. 249-сильный спортбэк ускоряется до «сотни» за 6 секунд. Есть еще более «игривый» родственник - S5 Sportback. Под его капотом 6-цилиндровый турбоагрегат V6 3.0 TFSI с выдачей 354 сил и 500 Нм крутящего момента. Естественно, S5 Sportback полноприводный – дабы устоять на большой скорости и стартовой разгонной прямой, когда первые 100 км/ч размениваются уже через 4,7 секунды. Такая немецкая «пуля» стоит 4,2 млн рублей. Выстреливающий на 0,2 секунды медленнее Kia Stinger GT оценен на миллион дешевле – в 3 229 900 рублей.
2018-02-14
Автор: Павел Кузин
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