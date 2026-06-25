Пикап Kia Tasman стал доступен в России и удивил ценой и оснащением

Kia Tasman появился в продаже у дилеров в России: цены и комплектации

В Россию по параллельному импорту завезли новую партию Kia Tasman - теперь этот рамный пикап можно купить у дилеров сразу в нескольких версиях. Мало кто знает, что раньше такие машины попадали на рынок только через частные предложения, часто с пробегом. Теперь же официальные дилеры предлагают свежие комплектации с богатым оснащением и мощным мотором.

В Россию по параллельному импорту завезли новую партию Kia Tasman - теперь этот рамный пикап можно купить у дилеров сразу в нескольких версиях. Мало кто знает, что раньше такие машины попадали на рынок только через частные предложения, часто с пробегом. Теперь же официальные дилеры предлагают свежие комплектации с богатым оснащением и мощным мотором.

Появление Kia Tasman на российском рынке - событие, которое не останется незамеченным среди автолюбителей. В условиях ограниченного выбора новых пикапов и постоянного роста цен, возможность приобрести современный рамный автомобиль с заводской гарантией становится настоящей находкой для тех, кто ищет надежную рабочую лошадку или универсальный транспорт для путешествий и бизнеса.

Как сообщает Autonews, дилерская сеть «Рольф» начала продажи Kia Tasman, привезенных по схеме параллельного импорта. Теперь россияне могут выбрать между несколькими комплектациями, что раньше было практически невозможно: ранее на рынке встречались лишь единичные экземпляры, зачастую с пробегом и без официальной поддержки. Самая доступная версия - X-Pro Double Cab - оценивается в 6 200 000 рублей. В этой комплектации покупатель получает двухзонный климат-контроль, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, премиальную акустику Harman-Kardon, подогрев всех сидений и цифровую приборную панель.

Для тех, кто ищет что-то более функциональное, доступна версия Adventure. Она отличается наличием силового бампера, специальных боковых подножек и вместительного бокса под задними сиденьями. В качестве опции можно заказать адаптивные амортизаторы, что особенно актуально для поездок по сложным дорогам. Цена такой комплектации составляет 6 490 000 рублей. Независимо от выбранной версии, под капотом установлен 2,5-литровый двигатель мощностью 281 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды, а максимальная скорость достигает 185 км/ч.

Интересно, что в других странах у Kia Tasman есть модификация с 2,2-литровым мотором, но в Россию такие автомобили официально не поставлялись. Это ограничивает выбор, но при этом делает доступные версии максимально универсальными для российских условий. Важно отметить, что появление Tasman совпало с выходом на рынок нового поколения Toyota Hilux, который также завезли по параллельному импорту, но только в одной комплектации и по цене от 5,8 млн рублей.

Появление новых пикапов на российском рынке - не просто очередная новость, а важный сигнал для всех, кто следит за изменениями в сегменте коммерческих и универсальных автомобилей. Как показывает практика, спрос на такие машины стабильно высок, особенно среди тех, кто ценит надежность и функциональность. Кстати, интерес к рамным внедорожникам и пикапам в России не ослабевает уже много лет, что подтверждается и вниманием к другим моделям, например, к экспедиционным версиям отечественных автомобилей. Недавно мы рассказывали о том, как отечественные производители готовят новые внедорожники для тяжелого бездорожья - подробнее об этом можно узнать в материале о подготовке экспедиционного УАЗ «Патриот» в нашем обзоре.

В целом, расширение ассортимента новых пикапов через параллельный импорт позволяет российским покупателям выбирать между разными брендами и комплектациями, не ограничиваясь только предложениями с пробегом. Это особенно актуально на фоне ухода ряда западных марок и сокращения официальных поставок. Для многих автолюбителей Kia Tasman может стать достойной альтернативой привычным моделям, а его оснащение и технические характеристики - дополнительным аргументом в пользу покупки.