Гибридный кроссовер Kia Telluride 2027 модельного года с турбомотором и новым оснащением выходит на рынок США

27 февраля 2026, 08:41
Kia Telluride HEV 2027: объявлены цены на первый гибрид марки для США
Kia Telluride HEV 2027: объявлены цены на первый гибрид марки для США
Kia официально раскрыла стоимость своего первого гибридного кроссовера, собранного в США. Новинка Telluride HEV 2027 модельного года получила турбированный двигатель и широкий выбор комплектаций. Почему эта модель может изменить расстановку сил среди гибридных SUV и каковы ее ключевые особенности - разбираемся в деталях.
Выход гибридной версии Kia Telluride, запланированный на 2027 год, может существенно повлиять на расстановку сил в сегменте крупных кроссоверов. Модель станет первым гибридом марки, чье производство будет организовано непосредственно в США. Производитель уже объявил стартовую цену: базовая версия EX с передним приводом оценена в 46 490 долларов (без учета доставки и налогов). Доплата за полный привод составит 2 тысячи долларов.
Линейка Telluride HEV включает в себя не только начальные версии. Помимо EX, покупателям будут доступны комплектации SX, X-Line SX, SX-Prestige и X-Line SX-Prestige. При этом версия SX предлагается исключительно с передним приводом, тогда как для остальных модификаций доступен выбор трансмиссии. Такая стратегия позволяет Kia использовать гибридные технологии в различных ценовых нишах, чтобы составить конкуренцию сразу нескольким игрокам рынка.
Главная техническая особенность новинки — турбированный четырехцилиндровый двигатель, работающий в паре с гибридной установкой. Такое решение должно обеспечить не только экономию топлива, но и достойную динамику для большого семейного автомобиля. В условиях растущего спроса на гибриды в США, где покупатели все чаще выбирают экологичные и экономичные модели, этот шаг выглядит логичным и своевременным.
Kia делает акцент не только на экономичности, но и на уровне оснащения. Уже в базовой версии EX доступны современные системы безопасности, мультимедийный комплекс с большим дисплеем и расширенный набор электронных ассистентов. В более дорогих комплектациях предлагаются премиальные материалы отделки, панорамная крыша, продвинутая аудиосистема и дополнительные опции для комфорта водителя и пассажиров.
В последние годы сегмент гибридных кроссоверов становится все более конкурентным. Например, недавно представленная Suzuki Vitara с турбогибридной установкой, системой полного привода и 48-вольтовым оборудованием также вызвала интерес у покупателей, ищущих баланс между экономичностью и внедорожными возможностями. О том, как японский бренд меняет правила игры в своем сегменте, можно узнать в соответствующем материале о гибридном кроссовере Suzuki Vitara .
Возвращаясь к Kia Telluride HEV, стоит отметить, что производитель явно рассчитывает на успех среди семейных покупателей и тех, кто ценит универсальность. Большой салон, вместительный багажник, современные технологии и гибридная силовая установка - все это делает новинку выгодной альтернативой не только бензиновым, но и дизельным конкурентам. В условиях, когда цены на топливо продолжают расти, а требования к экологичности ужесточаются, такие автомобили становятся все более востребованными.
По информации autoevolution, старт продаж Telluride HEV намечен на ближайшие месяцы. Ожидается, что спрос на новинку будет высоким, особенно среди тех, кто ранее рассматривал исключительно бензиновые версии. Kia предлагает доступные цены, современное оснащение и экономичность, что может стать ключевым фактором успеха модели на рынке США.
