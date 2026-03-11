Гибридный Kia Telluride выходит на рынок — экономия до 6,7 литра на 100 км и свежий дизайн

Kia Telluride Hybrid 2027: экономия топлива и новые технологии в американской сборке

В июне в американских автосалонах появится обновленный Kia Telluride Hybrid с четырехцилиндровым гибридным мотором. Новинка обещает рекордную для модели экономичность и расширяет выбор комплектаций. Почему этот кроссовер может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.

Появление гибридной версии Kia Telluride 2027 модельного года на рынке - событие, которое может серьезно повлиять на сегмент полноразмерных кроссоверов. Новая модификация с четырехцилиндровым гибридным двигателем обеспечивает не только заметную экономию топлива, но и расширяет возможности для покупателей, которые ищут баланс между мощностью и эффективностью. По информации Kia America, базовая комплектация EX с передним приводом позволяет преодолевать расстояние до 35 миль на одном галлоне топлива (6,7 литра на 100 км), что делает Telluride самой экономичной в истории моделью.

Особое внимание уделяется тому факту, что автомобиль собирается в США, что имеет ориентацию на внутренний рынок и соответствие высоким стандартам качества бренда. Помимо гибридной версии, в линейке осталась и бензиновая модификация с 2,5-литровым турбомотором, который обеспечивает комбинированный расход 22 и 20 миль на галлон в зависимости от типа привода. Такой подход позволяет Kia охватить сразу несколько целевых аудиторий.

Эксперты отмечают, что запуск Telluride Hybrid может стать ответом на растущий спрос на недорогие и технологические кроссоверы в США. В условиях, когда цены на топливо продолжают расти, а требования к экологии ужесточаются, производители ищут новые решения. Kia делает ставку на гибридные технологии, не жертвуя при этом размещением и комфортом, что особенно важно для семейных покупателей.

Интересно, что подобные тенденции наблюдаются и у других автопроизводителей, которые активно выводят на рынок новые кроссоверы с альтернативными силовыми установками. Например, недавно на российском рынке появился Nissan Qashqai из Китая, который также привлекает внимание сочетанием доступной цены и современной комплектации. Подробнее о том, как меняется рынок новых кроссоверов, можно узнать в материале о старте продаж Nissan Qashqai из Китая .

Таким образом, Kia Telluride Hybrid 2027 модельного года становится не просто очередной новинкой, а необходимым шагом в развитии сегмента полноразмерных кроссоверов.