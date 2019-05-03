3 мая 2019, 00:44
Новый Kia Xceed засняли без камуфляжа
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Вседорожная версия хэтчбека Kia Ceed – Xceed попала в объективы фотошпионов во время дорожных испытаний где-то в Германии. Новинка получила принципиально другое оформление кормы.
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Недавно удалось заснять тестовый прототип, лишенный всякого камуфляжа. Фотографии опубликовало нидерландское издание AutoWeek. Дизайн кормовой части Xceed радикально отличается от родственного хэтчбека. Новинка получила более узкие и вытянутые задние фонари и иную крышку багажника. Ее силуэт больше напоминает шутинг-брейк Proceed нежели хэтчбек Ceed.
Ожидается, что Kia Xceed будет отличаться увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом из неокрашенного пластика по всему периметру кузова. Моторную гамму автомобиль разделит с другими представителями семейства Ceed. Покупателям предложат версии с бензиновыми двигателями объемом 1,4 литра и 1,6 литра, доступными в разных вариантах мощности. Полный привод не планируется даже в качестве опции.
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