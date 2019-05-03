3 мая 2019, 00:44

Новый Kia Xceed засняли без камуфляжа

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Вседорожная версия хэтчбека Kia Ceed – Xceed попала в объективы фотошпионов во время дорожных испытаний где-то в Германии. Новинка получила принципиально другое оформление кормы.
Новый Kia Xceed засняли без камуфляжа
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Премьера вседорожного Kia Xceed ожидалась еще в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве, но по каким-то причинам корейская марка решила отложить запуск новой модели. Автомобиль неоднократно попадал в объективы фотошпионов.
 
Недавно удалось заснять тестовый прототип, лишенный всякого камуфляжа. Фотографии опубликовало нидерландское издание AutoWeek. Дизайн кормовой части Xceed радикально отличается от родственного хэтчбека. Новинка получила более узкие и вытянутые задние фонари и иную крышку багажника. Ее силуэт больше напоминает шутинг-брейк Proceed нежели хэтчбек Ceed.

Ожидается, что Kia Xceed будет отличаться увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом из неокрашенного пластика по всему периметру кузова. Моторную гамму автомобиль разделит с другими представителями семейства Ceed. Покупателям предложат версии с бензиновыми двигателями объемом 1,4 литра и 1,6 литра, доступными в разных вариантах мощности. Полный привод не планируется даже в качестве опции. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Ceed
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
аноним
Какое масло заливать?
Цитата:| Кому: Сан Саныч Если брать конкретно Лукойл Генезис, то у них пластиковые канистры защищены технологией вплавляемой этикетки ( читал где-то) . так что в первую очередь надо на это обращать внимание.
Sергеич
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Роман
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Новый Kia Xceed засняли без камуфляжа
{{material_126422}}Премьера вседорожного Kia Xceed ожидалась еще в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве, но по каким-то причинам корейская марка решила отложить запуск новой модели. Автомобиль неоднократно попадал в объективы фотошпионов. Недавно удалось заснять тестовый прототип, лишенный всякого камуфляжа. Фотографии опубликовало нидерландское издание AutoWeek. Дизайн кормовой части Xceed радикально отличается от родственного хэтчбека. Новинка получила более узкие и вытянутые задние фонари и иную крышку багажника. Ее силуэт больше напоминает шутинг-брейк Proceed нежели хэтчбек Ceed.Ожидается, что Kia Xceed будет отличаться увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом из неокрашенного пластика по всему периметру кузова. Моторную гамму автомобиль разделит с другими представителями семейства Ceed. Покупателям предложат версии с бензиновыми двигателями объемом 1,4 литра и 1,6 литра, доступными в разных вариантах мощности. Полный привод не планируется даже в качестве опции. 
2019-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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